María O´Donnell: “Me gusta explorar los temas incómodos”

María O´Donnell cumplió 50 años en medio de la cuarentena pero esta suerte de “presente continuo” en el que se siente, le evitó entrar en el modo “cambio de década”. Uno de los desafíos es sostener la rutina de sus dos hijas adolescentes –de 16 y 18 años– y el puntapié para eso es iniciar el día haciendo una clase de gimnasia por Zoom las tres juntas En realidad ella arranca a la madrugada cuando, si el tiempo lo permite, sale de su casa en bicicleta y con barbijo para llegar a radio Metro y hacer “De acá en más” (de 6 a 9 hs). Después de tensar las cuerdas de la urgencia informativa, vuelve y se calza la ropa deportiva. De 20 a 21, sale otra vez por el aire de la Metro, pero desde su casa, con “Diario de cuarentena”. Justo el 20 de marzo, el día que se inició el confinamiento obligatorio, le iban a llevar los primeros 50 ejemplares de su último libro, “Aramburu” (Planeta). Toda su ilusión está ahora en el depósito a la espera de que pueda darse el lanzamiento.

María O´Donnell: Cuando estaba escribiendo “Born” (Sudamericana, 2015), descubrí que él se entera que un comando montonero a cargo de Paco Urondo había ido a robar el cuerpo de Aramburu a la Recoleta. Sabía que montoneros había secuestrado a Aramburu en 1970 pero no que cuatro años más tarde habían ido a robar el cadáver para pedir a cambio el de Eva. A mí me gustan los temas incómodos, me gusta explorarlos y entender por qué lo son.

Noticias: ¿Cuál es la incomodidad en este caso?

O´Donnell: Que hay un sector que cree que después de los fusilamientos del 55 y la Revolución Libertadora, el responsable de la violencia política es Aramburu y que estuvo bien haberlo secuestrado y matado tras un juicio revolucionario en el contexto de los 70. Ahí hay una grieta fenomenal: Desde el peronismo para acá, ¿cuándo empieza la violencia política en la Argentina? ¿Con la Libertadora? ¿El asesinato de Aramburu? ¿La guerrilla a partir del 70? ¿El golpe del 76? Es muy incómodo. Es un país de cosas irreconciliables… creemos equivocadamente que la grieta viene de K anti K pero, si uno hurga un poco en nuestra historia, es una discusión muy vieja.

Noticias: Y vuelve a la cuestión de si hay una misma vara para medir las acciones de víctimas y victimarios.

O´Donnell: Sí, total, a mí no me gustan las historias de buenos y malos, creo que todo tiene su complejidad. Me interesaba mucho la mirada de esos personajes sobre ese hecho cincuenta años después. Estuve con Firmenich (Mario) en Barcelona y la entrevisté ampliamente a su mujer y a todos los otros personajes. Hay algunos que participaron del secuestro y no están cómodos con eso.

Noticias: ¿Hoy Argentina puede darse el debate de los 70?

O´Donnell: Me parece que Alberto está intentando… él tiene muy presente a Alfonsín, cita y habla mejor de Alfonsín que de la presidencia de CFK con la que él fue muy crítico, sobre todo con la última, y la figura de Alfonsín es un punto de convergencia entre el peronismo con una visión más socialdemócrata y el radicalismo. Esa idea más de unidad posible es algo que AF tiene como objetivo, no sé si lo va a lograr y mucho menos si es posible con CFK como vicepresidenta.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de “Corea del Centro” (NET TV) junto a Ernesto Tenembaum?

O´Donnell: Fue fantástico, encontramos un tono y un lugar. Poder disfrutar tanto de trabajar con alguien con quien supuestamente eras competencia es muy reconfortante. A mí no me gusta el periodismo que anda a los gritos o con el dedo levantado o lleno de verdades o que mira la realidad con un solo ojo, pero ese es un periodismo que es muy eficaz en términos de rating, y no es tan fácil encontrar espacios en los cuales poder tratar de escuchar, de entender, de equivocarse o preguntarse. Por eso nos sentimos tan contentos y creo que el mayor éxito fue que se entendió ese mensaje que queríamos dar.

Noticias: ¿Está previsto que vuelvan este año?

O'Donnell: Estamos en conversaciones

Noticias: ¿Qué le representó llegar el año pasado a la primera mañana de la Metro, una radio que se aggiornó y le dio espacio a una voz femenina?

O´Donnell: Fue algo que realmente deseé muchos años. Todos los varones con los que trabajé llegaron a ese lugar antes que yo, entonces a veces la mirada es que me tocó porque es el momento de que les toque a las mujeres y yo lo doy vuelta y digo que quizás me podría haber tocado antes.

Noticias: Es muy gráfico cuando señala, por ejemplo, que la temperatura de los estudios de TV está adecuada a los hombres con traje.

O´Donnell: ¡Es que es así! Hubo un tema en EE.UU con eso, a las mujeres nos visten de verano pero la temperatura el aire acondicionado es para los hombres que están de traje. O en las redacciones, que la dinámica está pensada para los varones con horarios de cierre tardísimos. Yo por eso me fui de La Nación cuando fui mamá, ya no quería volver a mi casa a las 11 de la noche.

Noticias: En 2020 habría que plantearse que si esos varones tienen familia, deberían ser parte de ella en esas horas también.

O´Donnell: Claro, pero al hombre no se le demandaba eso. Por eso es tan importante que las cosas estén más repartidas en las casas, para que los derechos laborales también se equiparen, porque una vez que tengas más trabajo en tu casa, tu vida laboral está más limitada.

Noticias: ¿Por qué le parece que es importante como periodista militar el feminismo?

O´Donnell: Porque me subleva la injusticia y no me gusta la desigualdad y creo que la lucha por el feminismo es básicamente una lucha por la igualdad y que esa igualdad no se ha podido dar plenamente. Entonces es una conquista de derechos.

Noticias: ¿Cuándo sintió que tenía una voz autorizada?

O´Donnell: Con la maternidad y cuando llegás a discusiones donde se reparten puestos jerárquicos, empezás a entender más cómo viene la cosa y me parece que el movimiento feminista nos habilitó mucho más a poder tener esa voz y al cambio del sentido común. Así como muchos hombres cambiaron sus votos en el tema del aborto por sus hijas, me he encontrado con un montón de varones que están re dispuestos a escuchar, a aprender y a cambiar. También con gente muy sorda y otros que no entiende genuinamente. Pandiella (Andrés, gerente de programación y contenidos digitales de Metro) tuvo que pelear mucho para darme un lugar en Metro, no por mis compañeros, pero el tipo me ha defendido y mirando lo que me pasaba a mí, empezó a ver un montón de cosas.

Noticias: Sus hijas tienen 16 y 18 años y dice que como madre padece lo que celebra como mujer. ¿Qué sufre y qué festeja?

O´Donnell: A mí me emociona, ellas se hicieron ciudadanas de la mano del feminismo, las marchas que las llevaron a la calle son por el feminismo. Me parece que esto es una revolución fenomenal donde cambia la mirada, el lenguaje, cambia absolutamente todo. Es una generación que cambió el sentido común, lo que antes nos parecía lógico, aceptable y razonable a ellas les parece totalmente intolerable. E intolerable es intolerable, no transan, no fingen, me parece fascinante. Pero me ha pasado, por ejemplo, con qué ropa usar en un medio de transporte, es “me subo como se me da la gana y si tengo una pollera corta o no tengo corpiño y se me ven un poco las tetas, qué”, no les parece un tema. Tienen una libertad enorme con la sexualidad y con el cuerpo. Es un cambio de paradigma, un cambio muy grande en las reglas de juego en la relación entre hombres y mujeres. No hay nada que no puedan hacer y cualquier impedimento les parece intolerable, no conceden ni piden permiso.

Noticias: En ese cambio en el sentido común, ¿qué cosas se replanteó en lo personal y como comunicadora?

O´Donnell: Me parece que ahora me callo menos. Antes era pensar que si decía algo el otro iba a sentir que yo era una hincha pelotas, entonces trataba de no ser la pesada para ser funcional en ese mundo. Ahora, al contrario, el que se siente en falta es el otro.

Noticias: Trabajó con Roberto Pettinato, denunciado por abuso por varias mujeres, ¿cuál fue su experiencia?

O´Donnell: (piensa cada palabra) Mirá, no tengo una historia en la que me haya sentido abusada, pero justamente por eso, me parece que cuando esto ocurre es mejor escuchar a las que sí tienen algo para decir y que conviene que yo no diga nada.

Noticias: El apellido O´Donnell conlleva mucho peso pero usted reivindica una historia familiar de matriarcado.

O´Donnell: Sí, mi abuela materna era la que venía con la caja de herramientas y mi vieja es de esa generación de mujeres que salió a trabajar cuando se separó, tenía cuatro hijos, 40 años y se volvió una empresaria. Hoy sigue trabajando súper vital a los 80, con más de cien personas a su cargo. Mi viejo se fue a vivir afuera, fue un padre presente pero me crie con mi vieja para mí fue un gran ejemplo. Es de la primera ola del feminismo, a partir de las pastillas anticonceptivas. Creo que los feminismos tienen siempre que ver con temas de la libertad sexual y ciertos derechos del cuerpo.

Noticias: Y por eso la lucha hoy por un aborto legal, seguro y gratuito.

O´Donnell: Absolutamente. Los momentos feministas fuertes vienen asociados a la conquista de derechos del cuerpo o de la sexualidad.