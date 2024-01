Benjamín Rojas: “Me encantaría que fuéramos más tolerantes con el otro”

El rostro del actor y cantante Benjamín Rojas no demuestra el paso del tiempo. Sus bellísimos ojos claros, la sonrisa franca y un indisimulable carisma destacan a este muchacho nacido en La Plata. Comenzó su recorrido artístico siendo un niño y con apenas 12 años se transformó en el rostro visible de varios programas juveniles. Apareció en pantalla, por primera vez, en “Chiquititas”, el programa de la factoría Cris Morena, en el que interpretó a Yago, un niño embarrado de diez a cabeza, criado en la selva. A este éxito le seguirían “Rebelde Way”, “Floricienta”, “Alma pirata”, “Casi ángeles” y la sitcom “Jake & Blake” de Disney Channel, donde encarnó hermanos gemelos, entre muchas otras series.

En cine actuó en películas como “La leyenda”, “La noche del Chihuahua” y “Eso que nos enamora”. En cuanto a la música, formó parte de la banda Erreway, con la que realizó giras por América y Europa, junto a sus compañeros de elenco, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Luisana Lopilato, antes de lanzarse como solista con su disco “Polarizado”. Tampoco el teatro es ajeno a sus pasiones y se destacó en las comedias “El otro lado de la cama” o “Una semana nada más”, donde en dupla con Nicolás Vázquez, lograron récords de espectadores.

Está en pareja con Martina Sánchez Acosta, a quien conoció cuando ella trabajaba como continuista en televisión. No solo comparten la crianza de Rita, su pequeña hija de 5 años, sino también el emprendimiento gastronómico llamado Teodelinesias, una pastelería ubicada en City Bell.

Recibe a NOTICIAS para una charla cordial mientras promociona “Escape room”, la comedia negra, con toques de suspenso, en la que actúa junto a Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez, dirigidos por Nelson Valente, en el Multitabaris Comafi.

Noticias: Trabajó con Romina Yan. ¿Cómo la recuerda?

Rojas: De ella tengo los mejores recuerdos. Fue como una hermana mayor, me apañó. Yo estaba conociendo un mundo nuevo y ella era muy simple, divertida, humilde. Hablamos de una persona que era la hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Sin embargo, era muy sencilla, muy amable y me quedó un vínculo muy lindo. Siempre me hacía una torta para mi cumpleaños. Cuando grabábamos, me cruzaba en el estudio y me la daba, pero bueno, cuando no, siempre me llamaba y me decía, “Tengo tu torta, vení a buscarla o te la llevo”. Continuó con ese gesto tan lindo y es algo que nunca me voy a olvidar. Es hermoso porque habla de alguien que no fue circunstancial en el trabajo, sino que después seguíamos teniendo una relación de amistad.

Noticias: Televisión, teatro, giras, cine, no había tiempo para descansar…

Rojas: Todo fue increíble. Es el mundo Cris, muy exitoso y profesional. Yo también agradezco haber empezado ahí porque me dio esta cosa de respeto por el trabajo, respeto por el otro, estar atento a la puntualidad. La claridad; cuando hay que laburar se labura y después, cuando hay que descansar, se descansa.

Noticias: ¿Cris Morena es muy exigente en el trabajo?

Rojas: No sé si es la palabra. Es enseñarte a hacer valer el lugar. Somos unos privilegiados, hay muchísimos actores, muchísimos, y muy pocos lugares. Entonces, tenés esa silla que te está esperando y la tenés que ocupar. Creo que el medio es así.

Noticias: Con tanto éxito en el exterior, ¿nunca pensó instalarse en otro país?

Rojas: Tuve dos oportunidades. Una en México para volver a hacer “Floricienta”. Tenía 18 años y ninguna gana de seguir con el mismo personaje que ya había representado. A los 21 me invitaron a España, para participar en el “Bailando con las estrellas” o “¡Mira quién baila!”, no recuerdo bien cuál, pero significaba hacer tres meses de temporada y yo ya tenía contrato firmado con Telefé para “Alma pirata” y me la jugué por ese personaje. Fue mi posibilidad de protagonizar y salió muy bien, ganamos el Martin Fierro.

Noticias: ¿Alguna vez dudó en seguir siendo actor?

Rojas: Todo el tiempo te viene esa pregunta. Cuando no suena el teléfono o cuando un proyecto no tiene el resultado que uno espera. Pero el artista es así, se reinventa y está permanentemente en creación y en búsqueda. Siempre es natural que uno se repregunte. Creo que hacerlo también consolida seguir andando.

Noticias: ¿Es cierto que uno de sus castings más difíciles fue con su pareja?

Rojas: (risas) Bueno, no fue un casting, pero me costó porque ella venía de una relación y no quería saber nada. Fui a la conquista y al principio fue todo de a poquito. Estamos juntos hace 12 años y completamos la familia con la llegada de Rita, nuestra hija.

Noticias: Cuénteme sobre eso.

Rojas: Nuestra hija nació ochomesina y estuvo en neonatología. Es algo que nos ha marcado porque tuvimos que hacer como un parto medio de urgencia. El equipo de neonatología del Sanatorio Los Arcos nos trató de diez porque al ser padres primerizos estábamos muy temerosos. Pasamos Navidad y Año Nuevo ahí y nos fortaleció atravesar semejante experiencia.

Noticias: Además, comparten un emprendimiento de pastelería

Rojas: Martina es muy talentosa, está todo el tiempo pensando en nuevas recetas, innovando. Es torta de especialidad, como si fuese el café, en un local con una energía muy linda. Yo voy a colaborar, me llaman porque se rompió algo, voy con un destornillador, a veces lo rompo más y otras lo arreglo. Soy de mantenimiento (risas). Cuando llego siempre me saco alguna foto con los clientes o me quedo hablando con la gente.

Noticias: ¿Allí tuvieron un inconveniente con una fan?

Rojas: Sí, hubo un episodio desagradable con alguien que fue, agarró a patadas la puerta del negocio y agredió a Martina, pero ya fue subsanado.

Noticias: ¿Dónde se siente como pez en el agua?

Rojas: En el último tiempo me di cuenta que en el teatro es un lugar donde físicamente me siento suelto, porque el escenario es un espacio grande, se apagan las luces y el público es del actor. Tiene algo vivo y se trabaja con todo el cuerpo. Hice función con fiebre, porque uno no quiere dejar de subirse al escenario. Siento que es donde nos manejamos con mayor libertad, con el compromiso del proyecto, pero con libertad escénica.

Noticias: ¿Cómo se lleva con Nicolás Vázquez?

Rojas: ¡De 10! Nos seguimos viendo, somos amigos. Tenemos una hermandad con Nico y con Gime (Accardi), pero con él tenemos una unión especial e hicimos una hermosa dupla. Ojalá volvamos a laburar juntos.

Noticias: Si no fuera actor, ¿qué otra profesión habría elegido?

Rojas: No sé si serviría para otra cosa. No sé qué podría haber sido porque empecé muy chico. Es una buena pregunta, pero no sé cómo responderla.

Noticias: ¿Le gusta viajar?

Rojas: Sí, un viaje te nutre y te saca de la cápsula. Es un mundo tan variado y la raza humana es tan distinta. Tener la posibilidad o el privilegio en alguna ocasión de tu vida de poder ahorrar un mango y viajar es una inversión porque aprendes de otras idiosincrasias totalmente distintas y entendés que el mundo está compuesto por muchas cosas muy complejas.

Noticias: ¿Qué opina de la situación en general que estamos viviendo en el país?

Rojas: Hay crispación y yo siempre trato que las cosas se solucionen pacíficamente, con diálogo, que no haya enfrentamiento entre la gente. Creo que eso nos hizo muy mal. Tiene que haber unidad. Así como decían los políticos, unidad nacional, bueno, también unión entre nosotros. Que toleremos cosas del otro. Por eso me gusta la obra que estoy haciendo ya que plantea qué haría uno, si por determinada circunstancia, conoce secretos de otro. ¿Lo seguís tolerando a pesar de no estar de acuerdo con su ideología? Me encantaría que seamos más tolerantes con el otro.

Noticias: ¿Le gustaría dejarle ese legado a Rita?

Rojas: Sí. Aprendo mucho de ella. Los niños nacen con virtudes como la tolerancia. El problema es cuando nos ponemos grandes y nos viciamos con cosas, pero los niños tienen una inocencia y una tolerancia en la que aceptan todo lo diferente.

Noticias: Tiene un rostro sin edad, ¿cómo se imagina viejito?

Rojas: Acompañado, siempre me gustó estar acompañado. Demando mucha compañía. Por ahí, pregunto: “¿A dónde vas?”, “¿Puedo ir con vos?”. Martu, mi mujer es mi compañera de la vida y siempre quiero estar al lado de ella. Creo que es parte del amor, aunque a veces parezco medio pesado.