Cecilia Milone: “Soy resiliente, una superviviente”

Ser artista es su carta de presentación. “Tengo corazón de artista, mirada, hondura, locura y sensibilidad de artista”, dice Cecilia Milone. También cuenta que tiene alma de adolescente y que eso le permite seguir jugando y desplegando su arte en sus diferentes facetas: cantante, actriz, autora, directora.

En estos momentos está en plan de decir adiós. Se está despidiendo de “Drácula, el Musical” —ahora con el agregado de la palabra Despedida— el éxito más importante que tuvo en su carrera. El espectáculo, creado por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y estrenado en el Luna Park en 1991, con varias temporadas aquí y en el exterior, está de gira por el país y tiene programadas funciones 6,7 y 8 de octubre en Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

La actriz representa una vez más a Mina, su emblemático personaje, y encabeza el elenco junto a Juan Rodó y Josefina Scaglione, entre otros.Casada desde hace cinco años con Nito Artaza, la actriz cuenta que está en un momento de paz y plenitud, que el matrimonio los mejoró a los dos y que esperan confirmar sus votos en 2024 para ahuyentar la temida comezón del séptimo año.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas?

Cecilia Milone: Soy una persona de fe y eso me otorga una fuerza adicional, pero mi fortaleza más grande es arremeter con mis debilidades. Enfrento mis miedos y mis dolores, observo mis debilidades, no las bloqueo, no las niego.

Noticias: ¿Y cuáles son sus debilidades?

Milone: A veces pongo demasiado el corazón. Mostrar cierta blandura en un mundo tan fuerte y tan voraz te hace perder el sitio, pero luego mi fortaleza me rescata. Soy de derrumbarme y de levantarme. Cuando estoy muy angustiada o pasando un proceso de duelo o de pérdida parece que es el final de mi vida. Y de repente mi parte fuerte me levanta. Soy como mi propia niña herida y mi propia madre.

Noticias: ¿Además de la fe en quiénes se apoya?

Milone: Me apoyo en afectos entrañables, que son mis amigos. Hoy mi familia son mis amigos, la familia de mi marido y cuatro o cinco parientes. Pero mucho me apoyo en mí. Soy muy resiliente. A los 19 años, por una situación entre mis padres, quedé a cargo de mi casa, de mi madre y de mi economía. Eso hizo que me acostumbrara. A veces, cuando estoy triste, añoro no haber tenido esa figura protectora más potente, pero eso me fortaleció. Soy una superviviente. Era eso o dejarse morir.

Noticias: Cuando tenía 22 años se enteró de que tenía una hermana —hija de su padre— y recién la conoció a los 47. ¿Cómo impactó semejante noticia en su vida y cómo es la relación que tienen actualmente?

Milone: Hoy somos hermanas. En ese encuentro cada una trajo lo mejor de papá y eso fue muy bello, lo malo ya lo sabíamos. El gran error de papá fue habernos privado de esa hermandad tanto tiempo. Y fuimos creciendo y fortaleciendo nuestro vínculo y es muy impactante cómo hoy somos hermanas. Tenemos formas parecidas de tratar a los animales, ideales parecidos, hasta cosas de nuestro humor.

Noticias: ¿Qué ve cuando se mira al espejo?

Milone: Veo todo, yo me animo a mirar. Soy muy valiente. Me reconozco, veo la adolescente asustada o herida que fui, la joven potente que se animó a dar las audiciones de Drácula y veo la mujer adulta que tiene la alegría, la fuerza, pero que perdió el brillo de la inocencia. Mirar eso es mucho más rotundo que mirarse una arruga.

Noticias: ¿Está conforme con la persona que es y con la vida que construyó hasta el momento?

Milone: Uno siempre tiene que tener un equilibrio de conformidad y disconformidad para seguir mejorando, soñando y siendo emprendedor de su propia vida. Lo que me hace más feliz es que a esa adolescente triste y que andaba medio perdida le di la vida que quería tener y más de lo que ella soñaba. Y eso me hace sentir muy bien conmigo.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Milone: De mucha plenitud, probablemente es el momento con más paz de toda mi historia. Es algo que rescatamos con Nito. Los dos hemos logrado una paz que valoramos mucho a nuestras edades. El sentir que en mi casa no hay peligro, que hay seguridad afectiva. Viví una casa familiar con mucha inseguridad afectiva, mucho bombardeo entre mis padres. Y el tener esta plenitud me permite disfrutar mucho más mi vida en general.

Noticias: ¿Cómo se llevan en la convivencia?

Milone: Muy bien, nos complementamos. Los dos somos noctámbulos, tenemos gustos parecidos para el entrenamiento y las comidas, y compartimos nuestra casa con la familia y amigos. Eso también nos fortalece.

Noticias: ¿Y cuando les toca trabajar juntos?

Milone: Es donde más discutimos. Ahí aparece la disciplina de uno, la organización del otro y, por otro lado, somos dos cabezas creativas muy potentes y ahí es donde están los enfrentamientos. Un amigo nuestro dice que los dos decimos lo mismo. Entonces, a veces, para llegar al acuerdo necesitamos la discusión.

Noticias: ¿El matrimonio los benefició?

Milone: Sí, somos mucho mejor juntos que separados. Nos benefició como pareja y como personas. Nito dice que yo lo uní a sus hijos, no es así, él estuvo unido desde siempre. Es terrible, llama trescientas veces por día a cada uno de sus hijos, está pendiente de todo. Lo que yo hice fue organizarlo, y lo mismo me pasó con mi entorno afectivo.

Noticias: ¿No tuvo hijos por una elección personal?

Milone: Cuando soñé tener hijos con Nito era un momento muy incómodo entre nosotros. Si bien él ya estaba separado, era un proceso que todavía no estaba del todo aceptado por él quizás. Cuando amás tanto a alguien sentís que un hijo es la culminación de ese amor, pero la adversidad de todo lo demás y teniendo yo una historia familiar adversa, eso hizo que también me retrajera. Después pasó la vida, pero no quedó como una herida ni como una asignatura pendiente. Cuando algo no se da, yo lo acepto y lo suelto. Y sé decir adiós, sé despedirme.

Noticias: Hablando de despedidas, está transitando la despedida de Drácula. ¿Cómo es hacer esta obra que estrenó en el ’91 y que hizo en otros momentos de su vida?

Milone: Es una experiencia muy fuerte y muy rara. Yo también estoy en un proceso de despedida. Tuve una conversación hermosa con Ángel Mahler, donde le dije que si alguna vez se volviera a hacer Drácula, yo no la hago nunca más. Mina es el personaje de mi juventud, lo arrastré y lo traje, pero siento que tengo que soltarla para que aparezca el personaje de la adultez y quiero dejarla en un momento sublime. Es un personaje entrañable y tiene tanto de mí. Tiene esa valentía, esa pureza, esa inocencia que yo tenía a mis 22 años y que sigo teniendo. Mina me enseñó a maquillarme, a usar tacos, capas, a bajar escaleras sin mirar. Nos hicimos juntas. Yo fui la musa de Pepe (Cibrián) pero también fui mi propia musa.

Noticias: ¿Alguna vez pensó en hacer su carrera en el exterior?

Milone: No, para nada. No fue algo en lo que trabajé, algo en lo que me esmeré. No ha sido un sueño. Sí me encantaría si me sale un trabajo afuera, cantar tango en Japón, por ejemplo. Me parece fantástico, pero ir y volver. Nunca me vi triunfando en otro país.

Noticias: ¿Nito no le transmitió la vocación política?

Milone: No, nada, no es lo mío. Mi vocación política es la de ser tan artista. Eso hace que pueda comprender su vocación política. Porque un artista no puede dejar de ser artista nunca jamás. No puede evitar intentar mejorar el mundo. Necesita producir sensaciones y bienestar.

Noticias: ¿Y por qué es artista?

Milone: Porque no tuve otro remedio. Porque soy artista. No lo elegí.