Cómo funcionan las pulseras que comparten Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña han puesto de moda las pulseras vibratorias, un dispositivo que está revolucionando las relaciones a distancia. Estas pulseras inteligentes permiten que dos personas se sientan conectadas sin importar los kilómetros que las separen. Su funcionamiento es simple: al tocar una pulsera, la otra vibra y se ilumina al instante, enviando un mensaje táctil que equivale a un “estoy pensando en vos”. Este gesto, que combina tecnología y emoción, se ha ganado el apodo de “el nuevo gesto romántico del amor 4.0” tras volverse viral en redes sociales.

El furor comenzó cuando Nico y Flor las mostraron en “Nadie Dice Nada”, su programa de LuzuTV demostrando en vivo cómo un toque en una pulsera activa la vibración en la otra. Este invento, que funciona junto a una aplicación móvil, ha captado la atención de quienes buscan formas innovadoras de mantener viva la chispa en relaciones a distancia. Marcas como Bond Touch lideran el mercado de estas “pulseras de conexión”, que se han convertido en un símbolo de cercanía emocional en un mundo cada vez más digital.

Las pulseras están disponibles en plataformas como Mercado Libre y Amazon, donde se venden como “pulseras a distancia” o “pulseras inteligentes de larga distancia”. Sus precios varían entre $100.000 y $400.000, dependiendo de la marca y el modelo, lo que las hace accesibles para quienes quieran invertir en un recordatorio constante de su vínculo. Más allá de la tecnología, estas pulseras demuestran que un pequeño gesto puede mantener unidas a las personas, incluso cuando están separadas por miles de kilómetros.