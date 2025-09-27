Bernarda Cella: “Estoy muy contenta con quién soy”

“Insistir, resistir, persistir”, le decía su padre y ella lo aprehendió a fuego. “No había no, había que trabajar para lo que querías hasta lograrlo, y sigue siendo así. Para mí no hay imposibles”, asegura.

Bernarda Cella y su hermano Luis son los creadores de Olga, el canal de streaming más visto del país. Y son hijos de Luis Cella, el histórico productor de televisión de Susana Giménez, fallecido en 2013.

Nada es casual. Bernarda se preparó para lo que vendría. Cursó la licenciatura en Comunicación en la UCA con especialización en Comunicación Digital y Producción de Televisión en TEA. Además, hizo un posgrado en Periodismo Digital en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

A los 18 años comenzó su camino en los medios. Fue productora en Radio Nacional, Canal 9, C5N y Telefé. Después creó su productora con su hermano y en junio de 2023 comenzó a emitir Olga. “Algo distinto”.

Noticias: ¿Si tuviera que contar quién es qué diría?

Bernarda Cella: Qué difícil. Mi mamá me regaló una carta para un cumpleaños, donde me define con sus palabras. Dice: “Me encanta que vayas atrás de tu felicidad. Intensa, loca, divertida, con ese corazón gigante. Tierna, amorosa, desaforada, reflexiva, imperativa, sagaz, implacable”. Yo nunca podría decir eso de mí, pero me gustó cómo ella me ve. Estoy en un momento muy bueno, en un equilibrio entre lo laboral y lo personal muy lindo. Muy contenta con quién soy hoy.

Noticias: ¿Cuánto le costó?

Cella: Un montón. Trabajé y trabajo mucho para estar bien. Tuve un quiebre muy grande cuando murió mi papá, yo tenía 16 años, y a partir de ahí pasaron un montón de cosas que me forzaron a cambiar. Viví un proceso, con muchos errores también, de cada día estar mejor y hoy estoy muy bien.

Noticias: ¿Cuál fue su mayor aprendizaje en este proceso?

Cella: A quién le doy mi tiempo y qué hago con mi tiempo. Valoro mucho mi tiempo y las cosas que hago con las personas que quiero. El mejor regalo de cumpleaños es una comida para compartir. De hecho, lo que pido son cartas manuscritas y momentos. Porque lo que tengo de mi papá son las cartas, las fotos y los momentos que viví con él.

Noticias: Recién dijo que había encontrado un equilibrio entre lo personal y lo laboral.

Cella: Olga no para de crecer y yo estoy todo el día acá y laburo un montón. Es lo que más me gusta en la vida, pero intento poner mis límites. Mi terapeuta me dice: “Te gana el entusiasmo”. Todo me entusiasma y quiero hacer todo. Ahora trabajo para que me gane menos el entusiasmo y poder equilibrarlo un poco más con mi vida privada.

Noticias: ¿Cuáles son sus aspectos más fuertes?

Cella: Soy muy intuitiva y segura con lo que pienso. Bastante empática y muy sensible también. Lloro mucho, me emocionan muchas cosas, me gusta ser así. Siento todo más intenso y más fuerte.

Noticias: Estar en la cresta de la ola debe tener sus…

Cella: Luces y sombras.

Noticias: ¿Cómo lo maneja?

Cella: Todo lo lindo y lo bueno que se ve es en igual medida de kilombos. Voy aprendiendo a llevarlo. Tengo miedos todos los días, asumimos un montón de riesgos que dan miedo. Pero en esos miedos me hice bastante fuerte. Me la juego, soy bastante jugada en la vida en general. Prefiero equivocarme a no hacerlo por miedo. También hay días que estoy absolutamente segura de lo que estoy haciendo.

Noticias: ¿Por qué y cómo surgió Olga?

Cella: Mi hermano y yo trabajábamos en medios tradicionales, más específicamente en Telefé, en proyectos distintos. Hablábamos de dónde nos veíamos y qué proyectábamos para nosotros y no nos veíamos dentro de un canal.

Noticias: Querían tener una productora.

Cella: Claro, pensábamos en una productora de tele. Después empezamos a pensar más como productora de contenidos. De hecho, cuando dejamos Telefé, nuestro primer trabajo fue un contenido para Infobae. Así empezamos a entrar cada vez más en el mundo del streaming. Trabajamos con Grego (Rossello) en Red Flag, un programa de Luzu, y después nació Olga.

Noticias: ¿Nació con qué objetivo?

Cella: Todos los canales que existen hoy ya existían. Sabíamos que teníamos que salir con algo bien distinto. En ese momento fue la calidad con la que se veía, la tecnología y el estudio que armamos. Eso fue una diferencia muy grande. Después, el resto de los canales cambiaron sus cámaras y sus estudios.

Noticias: ¿En cuanto al contenido?

Cella: Olga nació siendo un canal de entretenimiento, humor y actualidad. Eso en los canales mainstream no existía. Nati Jota hizo un especial para las elecciones presidenciales de dos días de siete horas cada día con los periodistas más importantes del país. Ni hablar de la parte cultural y musical que hacemos que no hace nadie. El segundo cumpleaños de Olga fue en el Planetario con doce bandas, gratis para cincuenta mil personas. Hicimos dos “Days” en el Teatro Colón, la mayoría de la gente nunca había estado ahí, y fue un evento solidario, gratis, sólo con un alimento no perecedero para donar a una fundación. Me da orgullo hacerle llegar cultura a un montón de gente. Acercarle la música de artistas tan importantes como Mercedes Sosa, Spinetta, Charly, Cerati, a una nueva generación.

Noticias: Desde el principio querían tener a Miguel Granados como figura central. ¿Por qué?

Cella: Queríamos algo diferente. Migue tenía y tiene una mezcla clave para ser la cara de nuestro canal. Es popular, venía de hacer La Cruda, un formato sumamente prestigioso, es gracioso, hace humor, canta, toca instrumentos, le gusta la música, le gusta el pasado y entiende el presente. Además, está recontra loco.

Noticias: Les costó convencerlo.

Cella: Sí, pero insistimos tanto que acá estamos. Lo llevamos a comer a un lugar que le gusta mucho de ceviche. A ver si con eso entraba y entró.

Noticias: ¿Es el canal de streaming más visto del país?

Cella: Sí, y fuimos varias veces el más visto del mundo. El 1 de mayo de 2024, que hicimos un festival gratuito en la calle para un montón de gente. El Cris Morena Day y también nos pasó con María Becerra.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos ahora?

Cella: Sostenernos en la forma en que venimos trabajando y para eso mantener muy motivado al equipo. El equipo es lo mejor que tiene Olga.

Noticias: ¿Cómo es usted como jefa? ¿Puede delegar o quiere controlar todo?

Cella: Aprendí a delegar porque fui productora ejecutiva desde muy chica. Al principio, me recontra costaba, creía que era la única que podía hacer todo bien y a mi manera, y después aprendí a delegar. Esa es la clave, y tener gente alrededor mejor que uno.

Noticias: ¿Y cómo es trabajar con su hermano?

Cella: Al principio fue muy pero muy difícil, pero nos supimos entender. Mi hermano es más como un robot, no le importa nada si le dicen, si dice. Yo soy más sensible. Hoy estamos en nuestro mejor momento.

Noticias: ¿Tienen un coach empresarial?

Cella: Sí. Primero hablábamos de los problemas que teníamos entre nosotros. Hoy, nos ayuda a obtener distintas conversaciones y distintas estrategias para lo que tenemos que afrontar.

Noticias: ¿Qué planes tienen para Olga?

Cella: Hoy lo más fuerte es el canal de streaming en vivo, donde producimos todo nosotros. Pero también producimos para otros. Estamos produciendo shows a Martín Cirio y hemos producido el streaming de Susana Giménez para Telefé. El año que viene Olga va a tener su festival de música, va a producir una obra de teatro muy importante, vamos a hacer una serie y un montón de proyectos que nos van sorprendiendo. Ni lo habíamos soñado.

Noticias: ¿Proyectos en el exterior?

Cella: La idea es que Olga abra en otros países con equipos locales, pero con el espíritu y la identidad de Olga original. México y España serían los próximos pasos. También vamos a hacer El Hormiguero en Buenos Aires y se va a transmitir de una manera que nunca se hizo.

Noticias: ¿Cómo maneja el estrés para que no la pase por encima?

Cella: A veces me pasa. Este trabajo es incertidumbre y adrenalina permanente. Trato de contrarrestarlo con terapia, pilates, yoga. Entreno, medito, leo, me doy baños con sales. Tengo momentos de ocio, de amigas, de familia. Hago lo máximo que puedo.

Noticias: ¿Y cómo hace para no creérsela?

Cella: No creo que haya llegado a ningún lado. Vivo en una incertidumbre permanente, no sé cómo nos va a ir mañana. Es imposible creérmela porque son desafíos todo el tiempo.

Noticias: ¿Quiénes la acompañan y la sostienen?

Cella: Mi mamá y mis hermanos, somos los cuatro como un bloque fuerte, y mis amigas son clave.

Noticias: ¿El amor?

Cella: Me separé hace unos meses y estoy soltera. Lo llevo muy bien, estoy contenta. Estuve en pareja casi toda mi vida y me gusta disfrutar este momento. Hace poco viajé sola por primera vez y me sentí increíble. Estuve en Ámsterdam y en Madrid y después me encontré con una amiga en Ibiza. Estoy descubriéndome sola.

Noticias: A veces la soledad tiene mala prensa

Cella: A mí me encanta, pero no me siento sola. Estoy recontra acompañada y elijo cuando quiero estar sola y cuando quiero estar con mis amigas y elijo mis tiempos. También te digo que quiero formar mi familia, quiero tener mi marido, mi casamiento, ser mamá. Quiero todo.