Gustavo Bassani: “Después de un gran salto, el desafío es mantenerse”

En el mundo de las series, el público argentino está acostumbrado a ver presencias que se repiten en distintos productos; es habitual descubrir a intérpretes que coinciden en dos o tres historias a lo largo de un mismo año, que pueden oscilar entre el drama, la comedia, el thriller o el retrato biográfico.

Cuando aparece un actor que nadie tenía en el mapa, el impacto es mucho mayor. En 2022, el estreno de “Iosi, el espía arrepentido” trajo a la superficie a Gustavo Bassani en el rol protagónico, una auténtica revelación, alguien que parecía camuflarse con su personaje. Daba la sensación de que algún productor había conseguido a un agente secreto dispuesto a infiltrarse en el universo ficcional.

En la actualidad, Bassani se ha ganado un lugar por derecho propio, es un actor consolidado que ahora protagoniza en Netflix “Las maldiciones”, junto a figuras de la talla de Leo Sbaraglia y Alejandra Flechner. Excusa ideal para el diálogo con NOTICIAS.

Rubio y de ojos claros, al observarlo mientras se sirve una gaseosa con sabor a limón con la concentración digna de un futbolista que va a patear un penal decisivo en la final de un Mundial, es inevitable encontrarle cierto parecido a colegas internacionales como Glen Powell, Ryan Gosling o Jeremy Renner. Una confortable sala de reuniones sirve como ámbito propicio para la charla.

Noticias: ¿Estuvo viviendo en México?

Gustavo Bassani: Solo por un tiempito el año pasado porque fui a filmar una serie de Netflix que se rodó ahí, en Sudáfrica, en el norte de Italia y en París. Se llama “Nadie nos vio partir” y está dirigida por Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Samuel Kishi ,va a ser muy linda. El año pasado viajé mucho, también rodé en Panamá una película sobre los Panamá Papers, pero yo vivo en Buenos Aires, me encanta esta ciudad, no sé si me radicaría en otro lado. Puedo irme unos meses y volver, pero necesito tener una base acá porque me parece uno de los lugares más hermosos del mundo.

Noticias: Usted cumple años el 30 de enero, ¿cómo lo vivía de chico? Es pleno verano , todo el mundo está de vacaciones y eso complica hacer una fiesta

Bassani: Para serte sincero, yo sabía que mis papás nunca iban a tener plata para mi cumpleaños, entonces siempre tuve una relación compleja con eso. La vez pasada me preguntaba si no me gustaba festejar mi cumpleaños o, como sabía que para ellos significaba un peso, porque no tenían un mango con cinco hijos, tengo un sentimiento raro con el tema. En general no me gusta festejarlo, en los últimos tiempos me puse a analizar por qué, en esa fecha en general no había nadie, estaban todos de vacaciones y lo pasaba siempre con mis hermanos. Igual hoy en día siempre tengo la suerte de que alguien que me quiera termine armándome un festejo al que voy como invitado.

Noticias: ¿Sigue en pareja con la bailarina Johana Copes?

Bassani: Con Johana nos separamos hace casi dos años, estuvimos diez en pareja, pero realmente tenemos una relación súper. Quedamos muy bien, hablamos para ver cómo estamos, fui muy afortunado de paternar a su hija, a la que amo con todo mi corazón y con la que sigo en contacto. Ahora estoy soltero y con mucho trabajo, es difícil tener vínculos verdaderos cuando viajás tanto por laburo.

Noticias: “Las maldiciones”, al igual que “Iosi”, se basa en una novela. ¿En esos casos usted se acerca primero al libro o va derecho al guión?

Bassani: Acá específicamente, los directores Martín Hodara y Daniel Burman, que son quienes adaptaron la novela, me adelantaron que habían tomado bastante distancia del relato original al transformarlo en serie. Por ejemplo, en la novela de Claudia Piñeiro el personaje de la niña es un niño y la acción transcurre en Buenos Aires. Acá todo sucede en el Norte Argentino, entonces no quise leer la novela en ese momento, sentí que como había tanto cambio me iba a marear, decidí abrazarme con fuerza al guión y crear un mundo desde ahí.

Noticias: Con Daniel Burman habían hecho previamente “Iosi” y “Transmitzvah”. ¿Ya se entienden con solo mirarse?

Bassani: Sí y eso es buenísimo, ¡hay que estar a la altura de Dani también! Es una persona muy rápida, inteligentísima, siempre sabe perfectamente lo que quiere y cómo contarlo. Cuando te habla sobre lo que necesita de tu personaje va mucho a lo interno, al detalle de lo que le pasa íntimamente. Martín Hodara también me dirigió en “Iosi”, además de coescribir y dirigir “Las maldiciones”, ya tenemos una relación de amistad, comemos asado. Me dejo llevar, ellos confían en mí y yo en ellos, además, los respeto mucho.

Noticias: Hace un rato comentaba la relación de paternidad que tiene con la hija de su ex pareja, ¿se sintió identificado con lo que le pasa a Román, su personaje en la serie?

Bassani: Ella es más grande, ya tiene 16, pero me resonó igual. Martín Hodara comentó una escena en particular y yo le dije: “Esto es un poco lo que pasa con la niña que yo paterné” y él me confesó que la había escrito sabiendo por lo que estaba pasando. Veo cosas parecidas, me sirvió mucho la experiencia de vida, todo hubiera sido un poco más difícil si no hubiese tenido la oportunidad de paternar, que es una palabra que me encanta. Entendés un poco más lo que es transitar la existencia como papá, si bien la nena tiene a su padre con el que mantiene una relación divina, yo pude acompañarla en el desarrollo de su vida, es re lindo. No sé si el personaje de Román tiene eso, pero un poco se lo encuentra en el camino, ahí descubre las relaciones entre madres, padres e hijos, no solo las propias sino también las que marcaron a los otros personajes. Por ejemplo, la de Fernando, el rol que hace Leo Sbaraglia, con su madre interpretada por Alejandra Flechner, es bastante tóxica...

Noticias: Scorsese antes de filmar le pide a los actores que miren determinadas películas para ponerse en clima. Cuando veía su relación con la niña, pensaba en “Luna de papel” de Peter Bogdanovich o en “Un mundo perfecto” de Clint Eastwood con Kevin Costner...

Bassani: ¡Esa específicamente la vi antes de ir a filmar! Es preciosa, Kevin Costner es un genio total y ahí está en su mejor momento. También volví a ver “El perfecto asesino”, que no tiene nada en común, después me dí cuenta que el director Luc Besson tiene algunos problemas intensos ahí (risas) También vi varios thrillers porque el thriller tiene su propio ritmo, en ese sentido me sirve mucho observar cómo en esas películas se oculta la información, de qué manera la van dosificando hasta que la sueltan, todo eso fue de gran utilidad.

Noticias: Sbaraglia ya venía entrenado con el acento de Menem. ¿Cómo fue trabajar con él?

Bassani: Siempre fui admirador de Leo y cuando me dijeron: “Vas a protagonizar con Sbaraglia”, pensé: “Uf, Netflix, Sbaraglia, Burman, Hodara, ¡es jugar en primera!” Qué oportunidad enorme. Yo venía de hacer “Iosi”, que fue un gran salto en mi carrera, pero el tema después es mantenerse, quizás a continuación de algo así te viene un trabajo más chico, no protagonizar en Netflix con Sbaraglia, Flechner, Mónica Antonópulos, César Bordón y Osmar Núñez, nombres con los que uno siempre quiso laburar. Tuve el placer de compartir una escena con Osmar, nos miramos con Leo y dijimos: “¡Fa, qué pedazo de actor, qué lujo poder estar acá!” Sbaraglia es espectacular, le encanta lo que hace, es un apasionado, lo llamás a cualquier hora y siempre está dispuesto.

Noticias: ¿Darlo todo es importante en este oficio?

Bassani: Por supuesto, y en eso Leo es un genio. Yo siempre digo que ser actor es muy fácil, tenés que llegar temprano, trabajar en equipo y saber la letra, punto. Leo hace eso, es un copado con todos, está con su matecito convidándole a la gente, siempre súper abierto a la experiencia. Bueno, por eso es Leonardo Sbaraglia y tiene la carrera que tiene.

Noticias: En “Iosi”, su jefa era Natalia Oreiro, acá le toca hacerle un favor a Monna Antonópulos. ¿Podemos decir que es bastante afortunado?

Bassani: (Se ríe) ¡Ambas son compañeras divinas! Particularmente soy amigo de Monna y de Marco Caponi, con quien laburamos en “Iosi”, hemos compartido mucho la diaria, la vida familiar. Yo me mudé muy cerca de su casa, siempre paso con la bici, estamos muy en contacto. Marco también es muy amigo de Leo, así que cuando filmamos en Uruguay aprovechó, vino él también y estábamos los cuatro haciendo de las nuestras, saliendo a comer y riéndonos. Fue muy divertido, espectacular lo bien que la pasamos, así da gusto laburar.