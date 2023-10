Denzel Washington con NOTICIAS: "Soy una persona tranquila, sin fanfarrias"

En su último día de rodaje de “El justiciero 3”, Denzel Washington completó su escena final y se escabulló silenciosamente. Sabía, por supuesto, que era una ocasión histórica, pero el actor ganador de dos premios de la Academia no es un hombre que haga escándalo.

Interpretó a Robert McCall, el ex agente marino y de inteligencia de Estados Unidos que se convierte en un justiciero despiadado cuando se enfrenta a la injusticia, en tres películas que abarcan una década, trabajando junto al director Antoine Fuqua y un equipo de colaboradores de confianza para crear un anti héroe cinematográfico contemporáneo que cautivó a millones en todo el mundo.

La última entrega de la trilogía está ambientada en Italia – McCall busca refugio en un pequeño pueblo costero cuando se ve envuelto en una batalla con la mafia – y cuando el director gritó: “Corte”, fue un momento especial para Washington, incluso en una carrera tan estelar como la suya. Pero el protagonista simplemente hizo las valijas y se volvió a casa.

Washington interpretó a McCall por primera vez en “El justiciero” en 2014, reuniéndose con Fuqua, quien lo había dirigido en su brillante actuación ganadora del Oscar como un policía corrupto en “Día de entrenamiento” (2001). De hecho, “El justiciero 3” marca su quinta película juntos.

Washington nació en Mount Vernon, Nueva York, y estudió teatro en la Universidad de Fordham. Después de protagonizar el drama médico “St. Elsewhere”, se estableció como uno de los mejores actores de su generación con películas como “Mo' Better Blues”, “Philadelphia”, “Marea roja”, “El demonio vestido de azul”, “El plan perfecto”, “Gangster americano”, “El libro de Eli”, “Protegiendo al enemigo” y “Armados y peligrosos”.

El prolífico actor dio esta entrevista antes de la huelga del Sindicato de Actores. Ganó dos premios de la Academia; Mejor Actor de Reparto por “Tiempos de gloria” (1990) y Mejor Actor por “Día de entrenamiento” (2001). Tiene otras ocho nominaciones al Oscar.

Noticias: ¿Cómo fue hacer “El justiciero 3”?

Denzel Washington: Primero fue muy diferente porque estábamos en Europa, específicamente en Italia, lo cual era genial y específicamente en la costa de Amalfi, que era hermosa.

Noticias: ¿Conocía esa parte de Italia?

Washington: En realidad había estado en la costa de Amalfi pero nunca había estado donde filmamos. Es una parte de Italia que amo. He estado por toda Italia y durante los últimos 30 años hemos ido a esa parte del mundo casi todos los veranos. Pero nunca antes había estado allí por trabajo. Y es absolutamente hermoso. Fue un verdadero placer trabajar allí.

Noticias: ¿Qué aporta a la historia sacar a Robert McCall del escenario americano y ponerlo en Italia?

Washington: No diría que no está en su elemento, pero obviamente hay diferencias de idioma, diferencias culturales y de comida, todas esas cosas. Así que McCall tiene desafíos que enfrentar, pero siempre los enfrenta. Y es un hombre al que le encantan los desafíos.

Noticias: ¿Busca un poco de paz allí?

Washington: Eso creo definitivamente. Y no en la forma en que piensa cuando llega allí por primera vez, sino a medida que se desarrolla, la gente que conoce, la ciudad de la que se convierte en parte. No sé si podemos decir que está buscando algo que no tenga nada que ver con su estancia en Italia. Pero creo que habla más de su inquietud y de su incapacidad para dejar su trabajo.

Noticias: Robert McCall es el único personaje al que ha regresado en la pantalla grande. ¿Qué tiene él que le gusta interpretar?

Washington: Lo que descubrí al hablar con la gente es que les gusta el personaje porque defiende la justicia. Simplemente a diferentes personas con las que he hablado realmente les gusta ese personaje y dicen: “Bueno, él puede atrapar a los malos que nosotros no podemos atrapar”. Puede atrapar a quienes tienen autoridad, a las personas en el poder, y derribarlos y eso parece ser algo que al público le interesa de él.

Noticias: ¿Pero qué importancia tiene el núcleo emocional que forma parte de las películas de “El justiciero”?

Washington: Curiosamente, le da a la gente una oportunidad antes de ejecutar (sin ánimo de hacer juego de palabras) la justicia. Intenta darle a la gente la oportunidad de hacer lo correcto, pero sigue topándose con la gente equivocada.

Noticias: Y mientras hablamos de asociaciones creativas, en la película se reencuentra con Dakota Fanning después de trabajar juntos por primera vez en “Hombre en llamas” hace casi 20 años. ¿Cómo fue eso?

Washington: Es simplemente interesante mirar a esa niña a los ojos hace 20 años y ahora es una mujer adulta. Es un poco extraño para mí personalmente, no en un mal sentido. Pero ella es simplemente encantadora y no hace falta decir que tiene mucho talento.

Noticias: Hablemos un poco de la historia de “El justiciero”. Su personaje se topa con un adversario muy formidable en forma de mafia, ¿no?

Washington: Sí, se ve arrastrado a la vida de la gente de este pequeño pueblo donde se encuentra. Y no puede evitarlo. Inicialmente está herido y necesita ayuda y eso es parte de ello, Robert es una persona que no está acostumbrada a necesitar o querer ayuda. Ha sido en gran medida un solitario. Y ese no es el caso ahora. No puede ir más lejos solo. Se ve obligado a tratar con la gente, se ve obligado a depender de la gente y, en última instancia, se ve obligado a aprender a disfrutar de otras personas.

Noticias: ¿Qué tipo de preparación tuvo que hacer para esta película?

Washington: Ha sido un proceso de dos años hasta ahora, solo mi transformación física, desde principios de 2022 perdí alrededor de 13 kilos y ahora probablemente haya perdido otros 7 kilos. Hay una línea en “La Tragedia de Macbeth” donde habla de la “hoja amarilla” de su vida y creo que estoy en ese lugar ahora, creo que estoy en el período de la hoja amarilla, las hojas no van a ser ese verde ya (risas). Y eso está bien. Así que estoy en un presente en el que física, espiritual y mentalmente quiero estar en mi mejor momento. Quiero ver cuál es el límite, qué tengo para ofrecer.

Noticias: ¿Disfruta ese tipo de desafío físico?

Washington: Sí, lo hago. No quiero decir que tengas que reinventar la rueda, pero necesitas desafíos y, en este caso, incluso en la preparación para hacer “Gladiador 2”, solo el desafío físico y, ya sabes, tienes que estar a la altura. Y lo estoy logrando (risas).

Noticias: ¿Qué parte de las escenas de acción le dejan hacer? La película recae sobre sus hombros, ¿intentan impedirle hacer ciertas cosas?

Washington: Bueno, porque he estado entrenando y boxeando durante años, durante décadas, soy bueno lanzando golpes y siendo físico. Pero para responder a tu pregunta, tengo un gran doble de riesgo y trato de dejarle hacer todo lo que pueda y trato de atribuirme el mérito de todo (risas). Entonces, cuando se trata de lanzar golpes, ¡generalmente soy yo quien los lanza! ¡Cuando se trata de recibir golpes normalmente es él y cuando se trata de lanzarlos normalmente soy yo!

Noticias: ¿Entonces todavía boxea?

Washington: Sí. De hecho, cuando me levanto por la mañana es parte de mi entrenamiento. Y ya sabes, el Padre Tiempo está invicto (risas).

Noticias: ¿Cómo fue su último día en el set? Cuando terminó y se despidió de este personaje que se ha extendido durante la mayor parte de una década.

Washington: No lo pensé así porque me iba a casa. No sé en qué estaba pensando. No fue un momento. Y la realidad es que nunca se sabe...

Noticias: ¿Nunca se sabe si podrías volver a interpretarlo?

Washington: Lo sé, pero nunca se sabe (risas). Mi cuerpo lo sabe. Mis rodillas lo saben.

Noticias: ¿Y qué espera que el público obtenga de la película?

Washington: Espero que sientan la calidez que forma parte de esto. Empiezas a apoyar a estas personas. Creo que el pueblo de Atrani tiene sólo unas 800 personas y en nuestra historia todos se unen para luchar. Su fuerza está en los números y ayudan a luchar contra los malos. Ya no tienen miedo de ser intimidados y fue divertido ser parte de esta historia. Espero que la gente la disfrute de la misma manera que disfrutaron las dos primeras películas. Tiene mucha acción espectacular y actuaciones brillantes de un gran elenco.

Noticias: Y ese último día, ¿tuvo una despedida emotiva con el director o simplemente se fue?

Washington: Siempre soy de los que se alejan tranquilamente y sin grandes discursos. De hecho, en mi último día estábamos filmando en Roma y yo soy una persona tranquila, sin fanfarrias, cuando te diste cuenta ya me fui.

Noticias: Y eso le sienta bien al personaje ¿no?

Washington: Eso es cierto. Después de haber hecho su trabajo, se fue.

Noticias: ¿Pero tal vez podría regresar si lo necesitáramos?

Washington: ¿Tal vez debe haber algún crimen en París o en el sur de Francia? ¡Huelo a tipos malos en las islas griegas! Tiene que haber algunos tipos malos ahí (risas)