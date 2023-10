Esteban Lamothe: “Lo audiovisual aleja del público”

Un hombre encantador, de sonrisa afable, apacible y cordial. Con estas características, Esteban Lamothe seguramente podía convencer a cualquier comensal de elegir el plato del día cuando trabajaba como mozo y también lograba persuadir a los habitantes de una casa o de un departamento acerca de cuál era el mejor color para las paredes de un living cuando se dedicaba a pintar casas.

Ahora es un actor con una filmografía envidiable, con títulos como “Historias extraordinarias”, “El 5 de Talleres”, “Villegas”, “El estudiante”, “Abzurdah”, “El cuaderno de Tomy” y “El cerrajero”, entre otros. Muchacho familiero, tomó el apellido de su madre, Olga Lamothe, dueña de “Lo de Olga”, el restaurante ubicado en el frente de su casa de la adolescencia.

Apasionado por el boxeo, creció viendo a los cuatro fantásticos (Ray Sugar Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns y Roberto Mano de Piedra Durán) en veladas nocturnas frente al televisor acompañado por su abuelo Bonifacio, que le servía café para que pudiera quedarse despierto.

Conocido por propuestas televisivas como “Farsantes”, “Guapas”, “Las estrellas”, “Educando a Nina” y “El marginal”, se sienta a charlar con NOTICIAS por el reciente estreno de “Antígona en el baño”, obra teatral que protagoniza junto a Verónica Llinás y Héctor Díaz.

Noticias: Este es un año de mucho teatro. Terminó “Desnudos”, hizo “Sombras por supuesto” y ahora llega “Antígona en el baño”. ¿Se fue dando así o se trató de una decisión personal?

Esteban Lamothe: Yo había hecho mucho teatro cuando era chico, empecé ahí, actué en muchas obras y después paré por diez años porque tuve un hijo, comencé a trabajar en televisión y a hacer películas. Tenía menos tiempo y también un poco me había cansado, pero la vuelta fue buscada por mí. Para esta obra me llamó Vero Llinás, pero para “Sombras por supuesto”, que se montó con El Silencio, grupo con el que trabajo hace mucho tiempo y con el que ya hice cuatro obras, la movida fue gestionada por Esteban Bigliardi y por mí, queríamos volver a juntarnos, trabajar con Romina Paula, con Pilar Gamboa y con Susana Pampín. Creo que después de “Desnudos” me volvieron las ganas de hacer teatro, nunca había hecho teatro siendo famoso y descubrí que algo de eso de hacer una obra en la calle Corrientes para que la gente se ría y se divierta me hace sentir completo como actor.

Noticias: ¿Por qué cree que sintió eso?

Lamothe: Hay algo de lo audiovisual que te aleja del público, porque te ve en una pantalla, nunca actuando ahí mismo. Me dieron ganas de hacer teatro para ver qué era realmente lo que todavía me gustaba del oficio, después de tanta novela y tanta cosa a veces no sabés ni por qué estás actuando. Llegás a preguntarte si te gusta mucho actuar… ¡pero ratifiqué que me gusta mucho!

Noticias: ¿Notó mucha diferencia haciendo teatro ahora que es un actor conocido en relación a sus inicios?

Lamothe: Sí, creo que cuando laburás en televisión hay mucha gente que viene a ver al de la tele y el desafío es que aquella persona que sacó una entrada para conocer a alguien que ve todos los días en una novela finalmente se encuentre con una obra de teatro. Eso es lo más valioso, que la fama sea una trampa para que la gente venga y vea una buena obra. Porque en definitiva lo único que importa es que la obra sea buena, ¿cuántos minutos podrías mirar a alguien de la tele si la obra es chota? ¿Cinco, diez, quince? Después decís: “Ya te ví, listo. En todo caso te espero afuera para la foto, muchas gracias” (risas).

Noticias: ¿Al ser más conocido se tuvo que privar de cosas como ir a la cancha o a un recital, por ejemplo?

Lamothe: Algunas veces sí, en determinadas situaciones, no muchas tampoco ponerme en un lugar de víctima no va. Ahora lamentablemente no hay demasiadas telenovelas, pero hace muchos años si hacías una novela medio que al toque la calle se ponía medio intensa, sobre todo cuando iba con mi hijo a algún lado. El público que te ve en la tele de algún modo se apropia de vos y es lógico porque te mira en su casa, mientras come, mientras duerme, mientras se pelea con la prima… entonces si te cruza por la calle hay una cosa que no es para nada de mala leche, pero es demandante. Eso fue lo único que padecía, pero tampoco era gran cosa, nunca tuve una situación desagradable. Si te quejás de eso y hacés televisión, no hagas tele y listo. Hay que poder abrazar eso y agradecerlo.

Noticias: En “Las estrellas” interpretó a un cocinero, vi en Instagram que usted estaba leyendo el libro de Anthony Bourdain, “Confesiones de un Chef”. ¿Le interesó por el tema de la gastronomía o más por el personaje?

Lamothe: Uf si, ¡qué librazo! Me interesó Bourdain, soy muy fan suyo, me gusta su programa “No reservations”, me enamoré un poco de ese personaje que fue Anthony Bourdain y también por eso vi el documental sobre su vida de HBO. Me fascina él y también me gusta la cocina, trabajé veinte años de mozo, contando el tiempo que laburé con mi madre y la década que fui mozo en Puerto Madero. Hay algo familiar en la gastronomía que el libro “Confesiones de un chef” reaviva en otra escala.

Noticias: ¿Cree que es cierto eso de que se conoce mucho a la gente de acuerdo a cómo trata a los mozos?

Lamothe: Sí, ciento por ciento. Yo creo que una persona que maltrata a los mozos merece un lugar en el infierno. Y hay una raza de maltratadores de mozos, tengo un problema con esa gente, no son mis amigos (risas).

Noticias: Pasemos a algo más distendido. ¿Cuando maneja es de escuchar música?

Lamothe: Sí, ahora volví a escuchar mucho algunos discos de The Cure, el último de Bad Bunny y también Coleman Hawkins para cambiar y meterle algo de jazz. Voy variando, también volví con los Ramones, hacía mucho que no los escuchaba y ahora capaz me pongo un disco entero de un tirón. Soy bastante melómano.

Noticias: Su hijo se llama Luis Ernesto. ¿Luis es por Spinetta y Ernesto por el Che?

Lamothe: No (se ríe). Luis es porque me gustaba el nombre, porque quiero mucho a un primo que se llama Luis Pedro y también conocí a varios Luis que me caen muy bien. Ernesto se llamaba su abuelo, el papá de Julieta (Zylberberg) y me atraen los nombres de novela. Viste, Luis Ernesto, Gabriel Jesús, Roberto Carlos (risas). ¡Casi se llama Roberto Carlos! No por el cantante sino porque me gusta mucho esa combinación.

Noticias: Usted hizo muchas películas pero en “Dos hermanos” trabajó junto a Graciela Borges, ¿cómo fue esa experiencia ?

Lamothe: ¡Muy buena! Trabajé una sola jornada en el rodaje, es más fue media mañana y fue hermoso. Ella es una mujer fascinante y la amo, ¡si no estás enamorado de Graciela Borges no te gustan las mujeres! (se ríe). Es una mujer que siempre me provoca mucha admiración y una gran atracción también. Tuve la suerte de trabajar con grandes actrices, recuerdo con mucho cariño “El cuaderno de Tomy” porque uno de mis sueños era actuar con Valeria Bertuccelli, además Carlos Sorín es un crack, lo amé. Creo que laburé con casi todas las más grandes actrices argentinas: Pilar Gamboa, Griselda Siciliani, Julieta Zylberberg, Érica Rivas, con Vero Llinás que habíamos compartido “Educando a Nina”, “La Patota” y fue también la voz en voz de mi relato en “Historias extraordinarias”, pero no nos cruzamos en escena hasta ahora y podría seguir. Nunca me imaginé que eso podía pasar.

Noticias: ¿Si voy a Catamarca tiene algún lugar para recomendarme?

Lamothe: Un montón. Hay uno muy lindo que es un campo de piedra pómez que no está en la publicidad que hicimos. Ahí nos tiramos en tirolesa, tiene unos lugares increíbles Catamarca, es una provincia con un potencial enorme, tiene selva, campo, desierto, todo. Yo ya conocía antes de hacer la publicidad porque había ido a trabajar a un boliche hace mucho, cuando era el momento de las novelas, ahora van los youtubers. Después volví el año pasado con “Desnudos”, ¿sabés que? Los vinos catamarqueños son muy ricos y no están tan en el mapa como los salteños o los mendocinos, pero tienen dos o tres bodegas impresionantes.

Noticias: Leí que admira mucho a Leonardo Favio, ¿cuáles son sus películas favoritas?

Lamothe: “Soñar soñar”, “Nazareno Cruz y el lobo”, “El dependiente”, me gustan todas, pero creo que esas tres son mis favoritas.

Noticias: Usted tenía un proyecto para debutar como director, ¿sigue en pie?

Lamothe: Sí, estoy en eso, sigo trabajando en el guión, manteniendo reuniones y buscando productores. Todavía no tengo ninguna novedad concreta, pero estoy atrás de ese proyecto. Así que o haré la película o moriré intentando filmarla, no la voy a abandonar nunca. Ojalá se me de antes de morirme, tengo 46, creo que todavía puedo hacer más de una, es un deseo.

Noticias: Protagonizó la película “El cerrajero”. Si tuviera una llave especial y pudiera abrir cualquier puerta para que la usaría?

Lamothe: Me gustaría abrir la puerta de la sala de ensayo de The Cure y verlos ensayar un show