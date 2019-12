Dolores Cahen D’Anvers: “Soy una mujer en transformación”

"Una mujer en transformación, en la búsqueda de ser mejor, una persona curiosa que ama la vida, pero, por sobre todo, una madre de tres hijos”, se autodefinió Dolores Cahen D’Anvers en la charla con NOTICIAS, horas antes de salir al aire con su programa “Destino, Hacia dónde Vamos” (jueves 22 hs por LN+).

El destino, precisamente, le tenía reservado un trago bien amargo. En 2014, su marido - el arquitecto Horacio Mazza- sufrió un ataque al corazón jugando al fútbol con amigos y a las pocas horas falleció en el Hospital Fernández. Llevaban 21 años juntos y tenían tres hijos: Simón (20) y los mellizos Isidro y Rufino (17). Ella, con una gran fortaleza, salió adelante rápidamente. Aunque el dolor la acompaña siempre. “Es parte de mi ser”, asegura.

Hoy su mayor desafío pasa por ser una mejor persona en todos los aspectos. De su dolor, su resiliencia, su vulnerabilidad, del amor, la maternidad, el periodismo y también de política habló con NOTICIAS en el bar Möoi de Vicente López.

Noticias: Usted dice que es una mujer en transformación. ¿Cuáles son sus aspectos más difíciles?

Cahen D’Anvers: Soy bastante omnipotente y ansiosa, eso me hace no tener la paciencia adecuada en algunos casos.

Noticias: ¿Cómo trabaja esas características?

Cahen D’Anvers: Bajando el nivel de exigencia que tuve toda la vida y tratando de darle un lugar a la mujer vulnerable, a la que necesita que la abracen, que la cuiden y a la que no le he dado mucho lugar durante años. Eso abre un nuevo camino que me permite ir soltando mis propias defensas. En este momento intento despojarme de mis propias miradas, las que me fui construyendo, para dar lugar a lo que realmente soy.

Noticias: ¿Hace terapia, meditación o alguna otra cosa?

Cahen D’Anvers: Hago terapia y este año comencé un curso de meditación que se llama “Reencuentro del alma”. Yo siempre fui muy escéptica con todo eso, porque seguramente le tenía miedo, pero ahí estoy poniendo el cuerpo y siento que me hace bien.

Noticias: Recién contaba que se reconoce madre por sobre todas las cosas. ¿De qué manera le impactó la maternidad?

Cahen D’Anvers: Me impactó de manera profunda. Cuando nació Simón, mi primer hijo, sentí una responsabilidad que nunca había sentido en mi vida. La conciencia de que ese ser dependía absolutamente de nosotros. Fue un enorme cambio para mí. Y después la vida me regaló mellizos. Ese fue otro enorme desafío. Cuando me dieron la noticia dije: “No puede ser que me esté pasando esto”. Paula, mi hermana, me dijo: “Por algo será, alguna lección tendrás que aprender”. Y la lección tiene que ver con lo imprevisible, con que las cosas no se pueden controlar. Ahora tengo tres hombres divinos.

Noticias: ¿Qué clase de mamá es?

Cahen D’Anvers: Siempre fui una mamá del hacer, muy presente, muy activa, muy compañera de las actividades de los chicos. Pero ahora, con el tiempo y con la edad, me doy cuenta de que necesito estimular otros aspectos. Abrir un canal de mayor amorosidad con ellos, un espacio donde ellos también puedan ver a una mujer más vulnerable y no a esta todopoderosa que parece que lo puede todo.

Noticias: En un momento tuvo que ser madre y padre a la vez. Debe haber sido un gran desafío.

Cahen D’Anvers: No se puede ser madre y padre, nadie puede, siempre fui consciente de eso. Intento ser la mejor madre posible con plena conciencia de que hay muchas cosas que mis hijos tenían y que ahora no tienen. Tenían un vínculo con su papá que yo no les puedo ofrecer porque soy otra persona. Este fue mi gran dolor todo este tiempo. Más allá de la pérdida obvia del padre, esta otra pérdida, la posibilidad de tener esa conexión diferente que uno tiene con individuos diferentes.

Noticias: ¿Y cómo hizo usted para superar la pérdida de su marido y salir adelante?

Cahen D’Anvers: Cómo sigo haciendo. Primero entendí que el dolor no se va, convive conmigo, es parte de mi ser. Porque sufrí una pérdida muy grande y ese vacío no lo cubre nadie. Hice lo que sentí que podía hacer. Salir a defender a mis bebes, protegerlos, abrazarlos, generarles los menores cambios posibles en la vida que tenían. Y, básicamente, haciéndolos tomar contacto con la realidad desde el primer minuto. Diciéndoles que esto puede pasarnos a todos en cualquier momento, que la vida tiene cosas buenas y malas y que la foto familiar que teníamos ya no existía más. Ellos lo entendieron y eso nos ayudó muchísimo a construirnos como familia de otra manera.

Noticias: ¿Y usted persona, mujer cómo hizo?

Cahen D’Anvers: Salí adelante con muchísimo amor de mis amigos y de mi familia y con mi trabajo, que fue un enorme sostén y una herramienta de supervivencia total. Y me ayudó enormemente la aceptación. No luché con la realidad, acepté desde el minuto uno que esto nos había pasado y que no tenía ningún sentido despotricar, enojarnos. La vida es esto.

Noticias: ¿Volvió a enamorarse?

Cahen D’Anvers: No, he salido, pero no volví a enamorarme. Y convivo con mi soledad bastante bien. Me pesa más la mirada o la urgencia del afuera, que dice que ya es tiempo, que estaría bueno que rehiciera mi vida. Me encantaría poder hacerlo, pero no me llegó el momento evidentemente. Por ahora no apareció nadie que me haya gustado lo suficiente.

Noticias: En cuanto a su profesión ¿hizo la carrera que quiso o la que pudo?

Cahen D’Anvers: Hice la carrera que quise y que pude de acuerdo a lo que quise. La fui acomodando a mis necesidades personales y familiares. Tuve mucha suerte, hace 25 años que no paro de trabajar. Y soy muy multifacética, puedo ofrecer inclusive aspectos de mí que no se conocen todavía. Se me ve como una mujer conectada con la actualidad, más con la seriedad y, en realidad, tengo muchísimo sentido del humor, soy una tremenda jodona.

Noticias: ¿Y en qué punto siente que está hoy?

Cahen D’Anvers: Reacomodándome, descubriendo hacia dónde me gustaría encarar los próximos años. Dejé la televisión diaria porque me hice cargo del estudio de arquitectura de mi marido y, además, están mis hijos, no podía con todo. Y en un momento surgió la posibilidad de hacer “Destino” y me encantó, estoy muy contenta. Ahora te diría que estoy en mi propia búsqueda.

Noticias: Visto desde la distancia ¿qué mirada tiene sobre “Zoo”, el programa que condujo con Juan Castro?

Cahen D’Anvers: Fue un programa de vanguardia, absolutamente transgresor, muy moderno en la edición, marcó un camino. Éramos dos chicos de 25 años que podíamos expresarnos sin tener que pedir permiso y mostrar realidades que hasta ese momento no eran habituales en televisión. Fue una experiencia espectacular, nos animamos a hacerlo solos, nos fuimos de Telefe donde éramos los niños mimados, nos zambullimos a la pileta y nos fue muy bien.

Noticias: ¿Cómo ve el periodismo hoy?

Cahen D’Anvers: Estamos en un proceso de transformación enorme, un cambio muy profundo, tratando de acomodarnos a algo que todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Las publicaciones gráficas están perdiendo fuerza, todo es digital y las redes sociales han invadido todo.

Noticias: Hablando de cambios, se viene un cambio importante en el país. ¿cuál es su mirada?

Cahen D’Anvers: Lo veo con expectativas y a su vez con cautela. Vivimos en una sociedad donde no hay lugar para los grises, todo el mundo quiere imponer su propia verdad, nadie se escucha, nadie toma lo bueno o malo del otro, nadie intercambia. Hay una falta de conciencia sobre el bien común. La hemos perdido y tenemos que volver a eso tan básico.

Noticias: ¿Qué le parece Alberto Fernández?

Cahen D’Anvers: Una persona inteligente, seguramente muy capaz, un hombre fuerte, que claramente se sabe desenvolver. Tiene un frente muy complejo por donde lo mire y ojalá pueda contar con la serenidad de incluir a todos. Hay que incluir a todo el mundo.

Noticias: ¿Y Cristina Fernández aceptará su rol de vicepresidente y jefa del senado o va a disputar el poder?

Cahen D’Anvers: Creo que sí, que es lo que buscaba, que está en una situación personal diferente. Es una mujer inteligente, sabrá marcar su opinión, sus lineamientos y sus representantes, será una importante asesora para Fernández, pero no la veo disputando el poder. Creo que se corrió genuinamente. Me da la sensación de que está atravesando por otras cosas que la tienen preocupada y hay ciertos valores que se modifican cuando está en juego la salud o el bienestar de un hijo. No la veo en la chicana política disputándole el poder a Alberto Fernández.

Noticias: ¿Y Macri? ¿Tendrá futuro político?

Cahen D’Anvers: Depende de él. En los últimos meses mostró un aspecto que antes no había mostrado, que puede conectar con la gente, que puede empatizar con los problemas, pero tiene un frente interno importante, fundamentalmente con el radicalismo.

Noticias: ¿Cree en el destino? ¿Qué rol jugó en su vida?

Cahen D’Anvers: Sí, el destino puede presentarse de diversas maneras, pero es tarea de cada uno ver qué hace con lo que se le presenta, hay mucho de uno. Creo en la responsabilidad de las decisiones que tomamos siempre. Hay gente que se entrega, yo para nada, no estoy entregada al destino.

Noticias: ¿Y hacia dónde va?

Cahen D’Anvers: A ser una mejor persona o a intentarlo, al menos.