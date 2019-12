Elisabetta Riva: “Las oportunidades hay que generarlas”

Elisabetta Riva vive en Buenos Aires desde 2007. Le fascina la vida cultural, la imperfección e inestabilidad de la ciudad, la capacidad de hacer con pocos recursos y la calidad de los vínculos afectivos. “Era algo diferente que necesitaba conocer”, asegura la hoy Directora General del Teatro Coliseo.

Elisabetta nació en Milán y es Dra. en Letras y Filosofía con especialización en Cine y Teatro, por la Universidad Católica de Milano, y egresada de la Academia de Arte Dramático ArtsEducational de Londres. Es también una emprendedora nata. Creó la Asociación Cultural Creative, que funcionó por más de diez años en Londres y Milán, donde fue directora, actriz, productora y docente. “Nunca pensé que las cosas me iban a llegar. Hay que buscar el camino, el camino se hace haciendo y las oportunidades hay que generarlas”. En 2012, a instancias de la Embajada de Italia, fue nombrada Consejera y luego Vicepresidente de la Fundación Cultural Coliseum. En 2013 fue Directora Artística y en 2014, Directora General. En 2017 recibió el título “Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia”, del gobierno italiano, por su labor en favor de las relaciones bilaterales.

Si tuviera que hacer su propia presentación diría que es “muy cambiante, dinámica, con muchas facetas, multitask. Aventurera, me encanta el riesgo, aprender, conocer lo distinto, los grandes desafíos y lograrlos, y buscar siempre nuevos horizontes”.

Está casada con el actor y director argentino Leonardo Kreimer – ex De la Guarda- y es madre de Akira (7).

Noticias: ¿El gusto por el arte le viene de familia?

Elisabetta Riva: Sí, mi madre tocaba el piano, cantaba, actuaba y dibujaba muy bien, pero no pudo hacerlo profesionalmente. Me lo transmitió y apoyó mis vetas artísticas. Yo pintaba, pero el ser artista no era una profesión para mi familia, sólo un hobbie. Tenía que buscar una carrera. Estudié idiomas para viajar y entender otras culturas y después Letras y Filosofía con especialización en Cine y Teatro. Mientras estudiaba teatro en inglés y trabajaba como actriz y modelo. Todo en Milán.

Noticias: También se formó en Londres

Riva: Hice un curso de arte escénico en la Royal Academy, que fue una revelación: eso era lo que quería hacer, y ese mismo verano audicioné para la ArtsEducational. Ahí cumplí el sueño de entrar a una academia de teatro. Agradezco mucho a la formación anglosajona. Nos prepararon para generar nuestros propios trabajos. Hice teatro educativo, comunitario y para empresas. Después tuve mi productora y gestioné dos espacios teatrales.

Noticias: Podría decirse que todos esos conocimientos y experiencias cristalizaron en la dirección del teatro Coliseo.

Riva: Absolutamente. Todos los caminos que abrí se focalizaron en un solo lugar que, a su vez, tiene varias facetas. La artística, la técnica, la producción. Por eso me fascina.

Noticias: ¿Cuáles fueron y son los mayores desafíos?

Riva: Me encontré con una joya con un potencial y un prestigio enorme, pero que había que pulir. Había que mejorar la programación, reestructurar la infraestructura, generar un modelo de gestión acorde a la época y generar los recursos. Y, además, había que ser muy creativo para crear el proyecto para que todos esos objetivos se pudieran realizar.

Noticias: ¿De allí surgió el Master Plan?

Riva: Sí, la restauración se dividió en tres veranos porque era una obra de envergadura, había que conseguir los recursos y no quisimos cerrar el teatro. Por suerte, cumplimos con todo lo que nos propusimos con el dinero que obtuvimos a través de la extraordinaria ley de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires.

Noticias: Y es curadora del ciclo Italia XXI

Riva: Sí, vamos por el segundo año. Lo creamos en colaboración con el Ministerio de Bienes Culturales de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Embajada de Italia en Argentina para promover lo mejor de las artes escénicas italianas contemporáneas.

Noticias: Debe ser difícil generar audiencias en tiempos de tanta virtualidad.

Riva: Sí, el espectáculo en vivo tiene una fuerte competencia con lo virtual. El punto es cómo generar el deseo para que la gente salga del confort de su casa, donde puede acceder a todo a través de sus pantallas. Pero está el ritual, el encuentro con los otros y esa experiencia es irreproducible. Lograrlo en una sala es más difícil que en espectáculos masivos. Es un momento de búsqueda, de repensar el contenido, el formato. Por eso son muy importantes los apoyos, los sponsors y los subsidios.

Noticias: Por otro lado, en tiempos tan complicados el arte adquiere un valor primordial.

Riva: Sí, y es muy distinto del entretenimiento, apunta a satisfacer otras áreas. El arte y la cultura son otro tipo de nutrición.

Noticias: ¿Cómo fue el camino de ascenso en su carrera?

Riva: Fue prepotencia de trabajo. Lo único que sé hacer es trabajar y en eso me concentré. Establecer objetivos y planificar a corto, medio y largo plazo. Me formé en la montaña, mis padres me llevaban a escalar a los Alpes. Y para llegar a la cima y disfrutar de esa vista increíble había que transitar distintas etapas y dificultades. Eso forma parte de mi ADN.

Noticias: ¿El ser mujer la favoreció o la complicó?

Riva: Me encontré con dificultades universales. No sentí discriminación por mi género. Pero todo lo que salió a la luz sobre las dificultades en el mundo del espectáculo siendo mujer eran absolutamente así. Como actriz tomé mis elecciones y me alejé de muchas situaciones. Después, como productora tuve otras facetas. El empoderamiento femenino es importante no para emular los modelos masculinos de poder. El gran desafío es encarnar un paradigma más empático, con más escucha, no prepotente. Busco el equilibrio, la mediación, la complementariedad. Basta de matriarcado, patriarcado, de exclusividad. Y hay que acompañar a los hombres, también es una etapa difícil para ellos, tienen que reacomodarse.

Noticias: ¿En qué quedó su faceta de actriz?

Riva: Cuando quedé embarazada no fui más a casting y cuando nació Akira no tuve más ganas de actuar. Fue una coincidencia entre eso y que me propusieran entrar en el Consejo Directivo del Coliseo. Me fascinó tanto este proyecto que necesitaba toda mi concentración. Y, por otro lado, tenía toda la maravillosa creación de la maternidad. Las mujeres queremos hacer todo y ser las mejores en todo. Pero no se puede, hay que elegir, focalizar y organizarse.

Noticias: Su historia con su marido es muy linda. Lo conoció en Milán, ¿no?

Riva: Yo tenía un querido amigo argentino en la academia de Londres, que era muy amigo de Leo. Mariano siempre nos hablaba a los dos del otro. Así nos conocimos, primero por foto, después hablamos una vez por teléfono y nos mandamos alguna carta. Leo estaba en Buenos Aires y yo en Inglaterra. Pasaron siete años y él fue a Milán a hacer Villa Villa. Pidió mi mail y me invitó al show. Lo esperé en el foyar, como me había pedido, y fue un flechazo. Desde aquel día no nos separamos. Llevamos casi quince años juntos. Y así vine a vivir a Buenos Aires.