Federico Seeber: “Vivo con los pies en la tierra”

Nació en Córdoba, se crió en Rafaela, y se recibió de Licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Carismático y atractivo como galán de cine, es uno de los rostros más conocidos de la empresa Artear.

El día de la entrevista, a la mañana temprano condujo el noticiero “Arriba argentinos”, por El Trece. Después, participó como columnista en “Lo de Mariana”; el nuevo programa de Mariana Fabbiani. Luego volvió al noticiero del mediodía y a la tarde, fue a la escuela a buscar a Juana (6), la hija que tuvo con su colega y ex pareja Noe Antonelli. No obstante, Federico Seeber recibe al cronista sin pizca de cansancio y con un genuino derroche de simpatía y bonhomía. Su honestidad intelectual se traduce en mirar a los ojos del interlocutor y no eludir ningún tema. Sin duda, consiguió conjugar ética y profesionalismo.

Noticias: ¿Cómo es ser papá en el Siglo XXI?

Federico Seeber: Un desafío absoluto y un descubrimiento. Para mí el elemento fundamental de la paternidad es la presencia y el compromiso con mi hija. La calidad del tiempo que paso con ella. A partir de allí, por supuesto que me inquieta mucho lo que veo y viene. Los elementos que puedo darle ahora para surfear este mundo son que tenga una visión crítica, y que sea libre.

Noticias: ¿Cómo manejan el papá y la mamá de Juana la exposición en la televisión?

Seeber: Los dos somos muy cuidadosos de nuestra intimidad; pero, aun así, hay un punto en el cual uno no lo maneja. En principio tratamos de preservarla. Para ella es algo normal que salgamos en televisión, para el resto de los chicos, no. Sin embargo, pregunta: “¿Papá, por qué esta persona te pidió una foto?”. Le explico que tengo un trabajo distinto al de la mayoría. Es un hilo muy delgado en el que los padres sabemos hasta dónde podemos contarles cosas a los chicos, siempre tratando que su vida sea lo más parecida a la de nenes de su edad.

Noticias: ¿Cómo cree que actúa la televisión en el manejo de la comunicación?

Seeber: Depende. En general, me parece que la imagen que se da de una persona puede ser un poco distorsionada. En mi caso, trato que lo que se ve sea lo más parecido a la vida real. Por elección, yo aparecería en zapatillas, jeans, remera negra o buzo. No me afeitaría todos los días. Pero hay reglas en cuanto a lo estético y las respeto.

Noticias: Una parte de la sociedad considera a El Trece y TN como ejemplo de los “medios hegemónicos”. ¿Alguna vez tuvo alguna bajada de línea editorial?

Seeber: Nunca me pasó. Desde un primer momento trabajé con total libertad. La imposición o que me fuercen a decir cosas con las que no estoy de acuerdo, inmediatamente me haría armar mi bolso e irme. Hasta ahora, en los años que trabajo, estuve cómodo. Pero entiendo que hay márgenes para moverse dentro de lo que, desde afuera, puede entenderse como cierta línea editorial.

Noticias: ¿A qué se refiere?

Seeber: Se ha martillado mucho, desde ciertos sectores, el “TN miente” o “Clarín miente”. Jamás me sentí parte porque nunca mentí y siempre fui honesto. No tengo ningún problema en decir lo que tengo ganas de decir. Con mi honestidad intelectual para hacer una pregunta o decir algo, siempre expreso lo que siento. Soy periodista, estoy para preguntar. Me saco dudas y las que tengo son las mismas de la gente en su casa. Vivo con los pies en la tierra, no estoy en otro plano. Voy al supermercado, a la verdulería, veo la realidad; puedo olerla, palparla como tantos otros. Sólo tengo el privilegio de poder preguntar, abiertamente, desde un funcionario o un empresario hasta un actor.

Noticias: ¿Qué piensa de la creación del NODIO?

Seeber: Sin conocer en profundidad la letra chica, en principio, un organismo creado desde el Estado para supervisar qué está bien, qué está mal, qué se dice y qué no, me pone en un lugar muy crítico. Prefiero la libertad absoluta. Después que la gente elija qué quiere consumir y qué no. Soy muy respetuoso de las opiniones ajenas. Hoy el presentador de noticias se ha vuelto un opinador serial. Yo no. Entiendo que el periodismo es dar mi punto de vista para que el televidente saque su propia conclusión. Ofrecer miradas distintas.

Noticias: ¿Generó tensión el debut en un formato de magazine televisivo?

Seeber: Creo que la vida es no estancarse en determinado lugar e ir descubriendo. Cuando empecé a trabajar en el diario Perfil, se estaba gestando. Estaban poniéndole los condimentos. Un poco más de esto, o de esto otro. En el programa de Mariana pasó lo mismo. Me preguntaron si quería sumarme al proyecto y eso me generó mucha adrenalina. El magazine me obligó a adaptarme. Así como pensé que iba a ser periodista de gráfica toda la vida y tuve que adecuarme a la tele, exponiendo mi rostro y mi físico.

Noticias: Eso implica estar todos los días, aunque tenga dolor de cabeza o esté atravesando un problema.

Seeber: Totalmente. A la gente no tiene por qué importarle si la pasaste mal, si te separaste y estás triste, si estás eufórico porque nació tu hija. En el formato magazine esa veta, las emociones, pueden mostrarse un poco más. Incluso lo privado que uno esté dispuesto a contar. No si salgo o dejé de salir con tal persona, o lo que hice cuando cerré la puerta de mi casa. Ser un poco más transparente.

Noticias: El primer día estuvo la actriz y conductora Carina Zampini con quien se lo vincula sentimentalmente.

Seeber: Los programas de espectáculos venían hablando de eso, la producción me avisó y sabía que Mariana, en algún momento, lo plantearía. Carina llevó adelante la situación, bromeó y yo con cara de póquer. Me quedó claro entender cómo la televisión, medio con el que convivo desde hace muchos años, puede llegar a construir una historia magnífica de algo atado con alambre.

Noticias: Se lo pregunto entonces ahora, ¿están juntos?

Seeber: (ríe) No. Lamento, estimado colega, comentarle que no estamos relacionados. Le voy a dar más de lo que pide: coincidíamos en horarios y muchas veces en los pasillos, saliendo de camarines, cruzamos algún saludo y nos quedamos charlando unos minutos. Veía a colegas que nos miraban y ponían carita o guiñaban un ojo. Pero se construyó una fábula solo de una conversación amistosa.

Noticias: Tiene una vida muy itinerante, ¿aportó algo a su profesión?

Seeber: No haberme criado en Buenos Aires me permite tener una visión menos ombliguista y ver todo el panorama completo. Siento que cuando comunico debo ubicar geográficamente al espectador, aclarando, por ejemplo, a cuántos kilómetros queda una localidad del interior. Me sirvió también para ver cómo, en especial la tele, magnifica o prioriza lo que pasa acá cerquita. Eso genera un poco de impotencia. Los medios hoy dan por sobreentendidas muchas cosas que no lo son.

Noticias: ¿Qué sentimientos tiene sobre la realidad de nuestro país?

Seeber: Me genera mucha tristeza, sobre todo cuando pienso en el futuro que le espera a mi hija. Miro en proyección y hace cuarenta años que cada vez estamos peor. ¿Por qué pensar que a partir de ahora vamos a mejorar? ¿Será por un exceso de optimismo, que no tengo? ¿Será por alimentar una falsa expectativa? Estar cerca de la noticia y del manejo de los que toman las decisiones me hace perder esa pequeña esperanza. Hay mucho intento de salvación individual, egoísta, por reproducir ciertos modelos que nos llevaron a donde estamos. ¿Por qué otros países crecen y nosotros no? A veces nos jactamos de ser los campeones del mundo, pero eso fue en el ‘86 y con el fútbol.

Noticias: ¿Qué le sugiere a los estudiantes de periodismo?

Seeber: Que hagan lo mismo que yo. Sin saberlo me animé, en la segunda semana de haber venido desde una ciudad muy chiquita, a trabajar mucho, a ser honesto, a mostrar que podía hacer las cosas bien, independientemente del aspecto físico. Me gané mi espacio en base a tocar puertas, tener paciencia, trabajar y demostrar que podía hacerlo de forma responsable. La oportunidad está abierta para todos.