Franco Bagnato: "Estoy en la búsqueda de mi esencia"

Cuando tenía 20 años, Franco Bagnato vivía en Mar del Plata y estudiaba Profesorado de Historia, mientras tanto, trabajaba en una inmobiliaria. Así conoció a Juan Alberto Badía, quien llegó a la ciudad para transmitir su programa durante el verano. Bagnato le mostró una casa y Badía lo invitó a ver cómo hacía su programa. Fue un flash. “Lo veía con el micrófono, los auriculares, con su equipo. Lo llamé y le dije que quería hacer eso y me dijo que pruebe”, recuerda. Hoy, vuelve a tener esa misma inquietud que el pibe de 20 años que se lanzaba a un mundo nuevo, el de la comunicación. A sus 61 años y luego de casi 10 años de ausencia, volvió a la televisión con “Toda la vida” (lunes a viernes, 13h, Net TV) y lo vive con la intención de recuperar esa esencia y curiosidad que tenía a los 20.

Noticias: ¿Cómo está viviendo la vuelta a la televisión?

Franco Bagnato: Con mucha ilusión, con alegría, entusiasmo y con nervios como si volviese a tener 20 años y empezara la historia de cero.

Noticias: ¿Por qué fue tan larga esta pausa?

Bagnato: La vida se dio así. Fueron circunstancias de mi vida personal, decisiones que tomé, profesiones que cambié. Me dejo fluir. Cuando sentí que lo que estaba haciendo era incompatible con mi profesión, tomé la decisión voluntaria de distanciarme.

Noticias: ¿Qué cree que le va a aportar al programa que antes conducía Viviana Saccone?

Bagnato: Es un magazine de interés general, está producido por la Productora 30, tiene la colaboración de dos excelentes periodistas, Santiago Llull y Luciana Elbusto. El programa tenía una actriz super carismática y talentosa, y estaba orientado a su perfil. Ahora estamos buscando que el programa, sin que mute absolutamente, cuente otras historias que tengan que ver con mi impronta. Tengo una natural inclinación a la comunicación de servicios.

Noticias: Con respecto al fenómeno de “Gente que busca gente”, usted contó que en un momento le costó esa popularidad.

Bagnato: Lo hice hace 25 años, si hay algo que tiene memoria corta es la televisión. A mi me sorprende que sea un programa que todavía se recuerde como si todavía siguiera al aire. Tengo un perfil absolutamente bajo, y el programa mantiene ese lugar que le dio la gente. Estoy super agradecido a eso. Cuando hice ese programa tenía treinta y pico, venía de Mar del Plata, no era de la industria de la televisión, en un par de años el programa trepó a números increíbles, llegó a ser un programa de referencia no solamente de la Argentina sino en cuatro países más. Me demandó tener un nivel de exposición para el cual no estaba preparado. En un momento sentí que el foco no estaba tan puesto en el trabajo sino en la persona. El programa fue un fenómeno porque tenía un equipo de producción extraordinario. Yo solo daba la cara. En la sexta temporada tomé la decisión de bajarme, me fui a la televisión de Miami. Por el año 2006 quise volver a Mar del Plata y formar parte del proyecto de armar una radio disruptiva, que fue radio Brisas, pensada no como una figura de la radio, sino como hacedor de una programación. Fueron momentos. Este momento me toma por sorpresa. Si bien yo tenía ganas en este momento de volver a trabajar, lo necesitaba desde otro lugar, a mi ya no me interesa la fama o ser importante, a mi me interesa hacer un balance y decir qué puedo hacer yo en conjunto con otras personas para que el contenido sea disruptivo, colabore a tener otra mirada de las cosas, o ilumine situaciones. Ahora me importa más el propósito de vida que la vocación, porque la vocación es para mi, en cambio, el propósito de vida es lo que vos podés hacer desde lo que sabes hacer y que deje algo, es más abarcativo.

Noticias: ¿Le siguen acercando historias de búsqueda de identidad?

Bagnato: En los años en que me tocó ser senador de la Provincia de Buenos Aires (n.d.r: entre 2017 y 2021, por Juntos por el Cambio), venían los colectivos de buscadores de identidad en origen a verme porque me relacionaban directamente con la búsqueda de personas, y no solamente me buscaban a mí, sino que buscaban los tapes de los programas. Yo les decía que no tengo los tapes, yo solo era el conductor, y el canal no guardó ese archivo, ellos me miraban con desazón. Tuve la suerte en mis años de senador, de poder trabajar en la Ley de Identidad de Origen. Sentía que la televisión puede dar un servicio, pero el verdadero servicio lo tiene que dar el Estado. Nos pusimos a trabajar primero desde mi despacho y luego con otros senadores, incluso de distinto espacio político, trabajamos con el senador Pallares del Frente de Todos y con Elisa Carca de Juntos por el Cambio, consensuamos los tres proyectos y se convirtió en ley. Falta reglamentarla. Ahí sentí que la vida me dio la posibilidad de completar un círculo.

Noticias: ¿Por qué se alejó de la función pública?

Bagnato: En un momento determinado me ofrecieron participar, pero no era mi profesión de origen, está bien participar institucionalmente, y si tenés inquietudes vas a seguir participando, pero cada uno tiene que volver a su trabajo, me parece lo más natural. Nunca quise mezclar lo institucional con mi profesión, no quise especular con eso. Ahora que me toca volver a mi profesión, yo trabajo para todos, para los que piensan de una manera y los que piensan de otra. No busco acrecentar la grieta.

Noticias: ¿Le quedó algún pendiente en su carrera?

Bagnato: Estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer desde un lugar que no me imaginé. En Buenos Aires nunca pude hacer un programa de radio con la continuidad que hubiera querido. Quiero volver a encontrar el pibe que fui a los 20, poder rescatar lo máximo posible de esa esencia. Hay un momento en la vida en que uno tiene que decidir si quiere llenar el disco rígido de su mente de recuerdos o de proyectos. Yo todavía lo quiero llenar de proyectos e ir en búsqueda de mi esencia.

Noticias: ¿Dónde se ubica el ego?

Bagnato: Lo dejas de lado cuando te das cuenta de que no sirve para nada. Es inevitable que en algún momento la vanidad te gane, pero después te das cuenta que la fama tiene un tiempo y después viene la vida cotidiana. Hay cosas que son realmente importantes, estar con los que querés, mi mujer, mis hijos, acompañarlos en sus procesos, tener salud.

Noticias: ¿Cómo mide el éxito?

Bagnato: Para mi hoy el éxito no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años, no se mide en premios ni en dinero. Dormir, despertarse con ganas de hacer algo, tener una ilusión, desarrollar lo que tenés ganas de hacer con pasión y humildad.