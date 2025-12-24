Itziar Ituño: “La actuación es una aventura detrás de otra”

Itziar Ituño se presenta en su cuenta de Instagram como actriz vasca. Toda una definición. No resulta difícil imaginarla como una de las formidables criaturas que pueblan el universo de “Patria” de Fernando Aramburu, pero los caprichos de la profesión y los designios de la ficción le tenían reservado otro capítulo para su propia historia. El fenómeno arrebatador en el que se convirtió “La casa de papel” le aseguró visibilidad, proyección internacional y oportunidades laborales a perpetuidad.

En una gran temporada, Ituño estrenó recientemente “El cuco de cristal” en Netflix, una serie española basada en la novela de Javier Castillo y presentó en el Festival de Mar del Plata “Pensamiento lateral”, película dirigida por Mariano Hueter, carismático realizador que es una presencia infrecuente dentro del panorama nacional, cineasta con pinta de actor y cuerpo de deportista, en su ópera prima se dio el gusto de filmar su propia versión de “Perros de la calle” con una mujer como protagonista.

En medio de su gira promocional, la actriz recibe a NOTICIAS en el barrio de San Telmo, muy cerca del Paseo de la Historieta.

Noticias: Hace unos años me tocó entrevistar a Álvaro Morte, y por NOTICIAS también pasó Pedro Alonso. Me imagino que cuando te llega el momento de promocionar cualquier trabajo surge el tema de “La casa de papel”. ¿Estás cansada de que te pregunten eternamente por esa serie?

Itziar Ituño: Es verdad que es un tema recurrente y es lo que nos puso un poco en el mapa, pero hay veces en que ¡uf! (se ríe) Cuando vienes a promocionar una película, en este caso “Pensamiento lateral”, o alguna otra serie, el tema suele desviarse y al final terminamos siempre en “La casa de papel”. Es lógico que pase, pero es demasiado, porque eso ya es un poco parte de nuestro pasado. Fue importante, hay gente que aún ve la serie, los fans siguen estando a full, pero para nosotros el trabajo continúa y hay más vida después de “La casa de papel”.

Noticias: ¿La idea de un buen papel protagónico fue lo que te atrajo a “Pensamiento lateral”? Porque se me ocurre que a nivel económico debe ser más ventajoso trabajar en España que en Argentina

Ituño: Eso ya es muy personal, pero a mí no me tienta tanto la economía y la plata porque ahora mismo ando bien, en otra época de mi vida quizás no me alcanzaba para llegar a fin de mes, este trabajo es así. Como hoy tengo la fortuna de poder elegir, me inclino por las historias y los personajes que me suponen un reto como persona, independientemente de cuál es el cachet. Elijo yo, incluso creo que me siento más cercana a los proyectos levantados con más esfuerzo, eso me parece admirable y les tengo muchísimo respeto. Lo otro es más fácil, cuando ya te respalda toda una entidad y hay muchísimo dinero para realizar algo, se parte con ventaja, lo cual no siempre es necesariamente bueno. Creo en la gente que parte en desventaja y adelanta hasta ponerse a la cabeza del pelotón, ¡me quito el sombrero ante eso!

Noticias: Mariano Hueter tiene mucha experiencia haciendo series y es muy querido acá, pero esta es su primera película como director y guionista. ¿Cómo fue trabajar con él?

Ituño: Mariano es un director súper rápido, coloca las cámaras, no repite muchas veces cada toma y como era su debut en el cine, más allá de que es muy exitoso en el mundo de las series, hablábamos muchísimo, nos consultábamos cosas y ensayamos bastante. Él se ocupó a fondo de lo actoral, pero también de los aspectos técnicos porque dirigir una película no es solo trabajar con actrices y actores, es un todo. En ese momento Mariano estaba pasando una época difícil a nivel privado por cosas que pasan en la vida y sin embargo siempre estuvo ahí para nosotros, siendo parte de este colectivo que ha levantado la película y a la vez capitaneándola.

Noticias: ¿Tu personaje requería mucha charla?

Ituño: Sí, porque es difícil entrar en la psicología de una persona que está todo el tiempo cautiva y atada a una columna, no sabes en qué momento tiene frío, miedo o si está enfadada, está medio aturdida y a veces ni siquiera tiene claro qué le duele. Todas esas cositas que debes tener en cuenta, detalles como por ejemplo si se le ha dormido un pie, yo las consulto con el director y Mariano es una persona muy agradable que está siempre disponible porque tú sabes que hay de todo, ¡como en botica! (risas) Hay directores que te piden que saltes el texto y lo hagas tuyo, que dan rienda suelta a la improvisación y a que salgas del guión, pero también hay quien prefiere que digas todo tal cual, incluso algunos hasta marcan el tono con que deberías interpretarlo… Eso no me gusta demasiado porque te roba un poco tu capacidad de aportarle algo creativo al proyecto. Algunos están convencidos de que los actores somos un poco títeres y no es así, nosotros también tenemos mucho que aportar porque estamos construyendo el personaje desde adentro, es todo un proceso.

Noticias: Compartís la película con Alberto Ammann y pasa algo muy argentino, te dice gallega, pero vos sos vasca

Ituño: (Se ríe) ¡Lo adoro a Alberto! Si “No soy gallega, soy vasca”, ese giro era inevitable porque aquí gallego le llaman a los españoles, ¿no? Esta es mi tercera vez en Argentina y ya lo aprendí, forma parte de la idiosincrasia argentina, eso y todos los giros del lenguaje, el lunfardo… Me apasionan las maneras distintas de decir en cada lugar teniendo en cuenta que todos hablamos en castellano. Es bonito eso y yo que tengo oído musical lo voy haciendo un poco mío, cuando me vuelvo para el País Vasco se me quedaron expresiones como “estoy manija” o “le pongo onda” (risas)

Noticias: Julia, tu personaje, por un lado tiene que apelar a su instinto más animal para sobrevivir, pero a la vez es muy cerebral y los va manipulando a todos. ¿Cómo actriz es interesante explorar esa dicotomía?

Ituño: Claro que sí. Julia acumuló mucho bagaje escuchando a sus pacientes y un poco va analizando a quien tiene enfrente, los tres individuos que la tienen secuestrada están a merced de su ingenio, no le queda otra que usar su cabeza para averiguar cómo se relacionan entre ellos y poder liberarse. Meterse en sus mentes con toda la información que ella tiene en Psicología, Psiquiatría y Neurología va a ser su arma y su estrategia. Con uno trata de empatizar, a otros se les planta para provocar su rabia y usarla en contra suya, así va tejiendo la trenza entre estos tres individuos. Tampoco sabemos quién es ella realmente y hasta dónde está implicada. Es un misterio y era muy divertido preguntar todo el tiempo: “¿Ella sabe más de lo que dice o no?”. Eso es súper interesante para una actriz.

Noticias: Hablando de cierta animalidad, ¿sos mascotera?

Ituño: Sí, tengo dos gatitos que adopté recientemente en un rodaje. Hacía mucho había tenido dos gatas que se me murieron y lo pasé tan mal que no había querido repetir la experiencia, además mi casa es pequeña y un animal en un departamento no es del todo feliz. Pero estos dos gatitos y un tercero eran hermanos de la misma camada, mi personaje en la película se iba al mar para ahogarlos, finalmente los indulta y ellos se le suben por la falda. Cuando terminó la actuación felina, dijeron: “Llegó el momento de separarlos, este gatito se va con la cámara y los otros ...” Ahí me preguntaron si quería uno y me quedé con los dos. ¡No pude separarlos, caí de nuevo! ( Se ríe) Ahora creo que me están echando de menos, cuando llamo por teléfono se pegan al móvil para escucharme.

Noticias: Dicen que los gatos son más independientes, ¿al final es un mito?

Ituño: Sí, los gatos extrañan y cuando vuelves por un rato no te perdonan hasta que recomponemos y hacemos las paces, en este momento se ocupan de ellos mis padres que están cerca de casa. Yo viví en Madrid por un tiempo, pero volví al País Vasco, al barrio de toda la vida, estar con lo que consideras tu gente, tus amigos de siempre, los lugares en los que jugaste de niña, eso es lo que a mí me sostiene, soy muy apegada a mi tierra y a mi familia. Según la edad que tengas el éxito te puede atontar un poco la cabeza y en el barrio me ponen en mi sitio cuando me quejo, ¡no sabes cómo me riñen! Hay que tener los pies sobre a tierra, estar aterrizada (se ríe)

Noticias: ¿Siempre quisiste ser actriz?

Ituño: Bueno, tenía más balas en la recámara, en una época quise ser pintora, en otra poeta, también canto, pero ser cantante es distinto, es una carrera profesional larga y costosa, lo tomo como una herramienta para abrir el abanico como artista, no hay que tener miedo a probar diferentes cosas, es muy divertido crear.

Noticias: ¿Qué es lo mejor de ser actriz?

Ituño: Lo mejor es que es una aventura detrás de otra. No se trata solamente de contar historias y encarnar distintos papeles, es como jugar a vivir varias vidas, cada trabajo es un viaje, pero no solamente a nivel interpretativo sino vital. Compartes todo con el equipo con el que pasas muchas horas, lo que queda es la película, pero todo lo que sucede detrás de cámaras, cómo te relacionas con el resto, los amigos que te haces, lo que aprendes y charlas de la vida, eso es lo que al final queda en la memoria.