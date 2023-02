José Manuel Urcera: “Nunca me conformo con lo que tengo”

Subcampeón del TC Pista en 2014, campeón del TN Clase 3 en 2019 y 2020 y subcampeón del TC en 2019, José Manuel Urcera cumplió en diciembre uno de sus grandes sueños: consagrarse campeón de la categoría más popular de Argentina,

Pero además de destacarse en las pistas, el piloto de 31 años cobró últimamente notoriedad por su romance con Nicole Neumann, de 42 años. Sobre ambos temas “Manu” habló con NOTICIAS pocos días antes de ganar la corona del TC en el pintoresco bar del Bajo porteño Dadá Bistró, donde llegó con su lujosa moto, otra de sus pasiones.

Noticias: Sus comienzos fueron con las motos, desde muy chico. De hecho, para su Instagram, eligió una foto de esa época. Cuénteme sobre eso.

José Manuel Urcera: Empecé haciendo motocross a los cuatro años y seguí hasta los 19. En esa foto estoy con mi abuela y mi primera moto, en San Antonio Oeste, Río Negro, donde nací.

Noticias: ¿Cómo nació esa pasión?

Urcera: No lo sé, creo que cada uno tiene mayor afinidad por alguna cosa en forma innata. Coincidió con que mi papá corrió como amateur, primero en autos y luego en motos; y mi abuelo, en motos, pero de forma súper amateur.

Noticias: ¿Eso no influyó?

Urcera: Seguramente, pero creo que alrededor de los dos años ya tenía esa inclinación.

Noticias: ¿Por qué se pasó de las motos a los autos?

Urcera: Porque el motocross es muy lindo, pero muy riesgoso, estás muy propenso a lesiones serias. Eso, sumado a que en Argentina no es un deporte profesional y a que es muy difícil vivir de él, era ir a correr al exterior o pasarme a los autos. Entonces en 2010 hice una prueba con un auto de la Monomarca Gol, y como me gustó, en 2011 empecé a correr en esa categoría. El automovilismo, aparte de gustarme, es mi trabajo; y en esa época sentí que debía encontrarle una vuelta a mi pasión, para darle un sentido económico.

Noticias: ¿No probó con las motos en el exterior?

Urcera: Corrí algunas veces en Chile, Brasil y Estados Unidos, pero también puse en la balanza a mi familia, mis amigos. Aparte de las lesiones, porque tuve varias quebraduras. Lo que en un auto es un despiste, en una moto es una caída, y en cada caída el paragolpes es el cuerpo.

Noticias: En 2022 tuvo un gran accidente con su Torino en una carrera de TC en La Pampa. ¿Fue peor que los que tuvo en motos?

Urcera: Ese fue un golpe muy fuerte, el peor de todos. Me ayudó la seguridad que tienen los autos y mi condición física, pero me podría haber muerto. Le pegué de costado a un paredón a 250 kilómetros por hora. Por suerte, no pasó nada grave. Pude salir caminando, con un esguince en la rodilla, pero sufrí un edema de pulmón, más otros golpes internos, y por 10 días estuve adolorido como nunca. En autos volqué varias veces, pero ése fue el accidente más fuerte.

Noticias: ¿Es creyente? Ayrton Senna solía decir que se encomendaba a Dios.

Urcera: Soy católico, pero no de ir a la iglesia. No diría que me encomiendo a Dios, pero intento que el riesgo sea un límite en cuanto a saber hasta dónde puedo llegar.

Noticias: Luego de un accidente así, ¿qué pasa cuando vuelve a subirse a un auto de carrera? ¿Puede hacer borrón y cuenta nueva?

Urcera: Al poco tiempo del accidente en La Pampa, tuve que correr en Italia, y sí o sí tuve que dar vuelta la página y continuar. Los accidentes son parte del automovilismo, la parte que uno menos quiere, pero seguirán ocurriendo. En este deporte, el riego siempre está cerca.

Noticias: En septiembre pasado, luego de dos títulos en la Clase 3 del TN con el Larrauri Racing, decidió cambiar de equipo y de marca. ¿Por qué?

Urcera: Fue una apuesta arriesgada. En ese momento estaba con grandes chances de campeonato, pero más por regularidad que por potencial. Sentí que el auto no funcionaba como quería, y que si me quedaba quieto, no iba a tener posibilidades de título. Mi prioridad es ganar, y cuando siento que hay un camino mejor, lo intento.

Noticias: Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados. Aún así, ¿cree que dio el paso correcto?

Urcera: Con el diario del lunes en mano, no te voy a decir que estoy feliz, pero no me arrepiento porque, de no haber tomado esa decisión, me hubiese quedado con la duda de qué hubiese pasado.

Noticias: El año pasado, además, tuvo su primera experiencia en Europa, con una Ferrari del GT italiano en dupla con un piloto de ese país, con quien peleó el título hasta la última carrera.

Urcera: Sí, tenía ganas de probar suerte en el exterior y se me dio. Manejar un auto de mayor potencia, en pistas que no conocía y con otros rivales, me nutrió como piloto. Salí de mi zona de confort y aprendí mucho.

Noticias: ¿Repetirá en 2023?

Urcera: Hay que ver qué posibilidades surgen. Ojalá se dé, porque me quedé con ganas de ganar el campeonato. No lo llamaría frustración, pero después de ganar la tercera carrera y lograr otros tres podios casi sin conocer la categoría, no fue lo que esperaba.

Noticias: ¿Qué diferencias notó entre el automovilismo local y el italiano?

Urcera: La pasión del público argentino es incomparable, difícil de encontrar en otros lados.

Noticias: ¿Incluso en Italia, donde son tan fans del automovilismo?

Urcera: Sí, y eso que el GT es la mejor categoría de autos con techo de Italia. Después, obviamente, por los tipos de autos y por la diferencia económica, los autos de Europa son más tecnológicos. La forma de trabajo también es más profesional.

Noticias: Por lo que vi en sus redes sociales, le dedica bastante tiempo a la preparación física. ¿Cuán importante es?

Urcera: Si no hace mucho calor y en pistas no tan exigentes, no se nota tanto, pero cuando las condiciones son más complejas, una buena preparación física te da un plus sobre el resto. Cuando entro al gimnasio, lo tomo como parte de mi trabajo, no como una diversión. Este es mi trabajo, y todo lo que pueda poner de esfuerzo, me va a ayudar a ser mejor piloto.

Noticias: ¿Pero lo disfruta?

Urcera: No. Disfruto más ir a jugar al paddle o al fútbol con amigos, o comer de todo. A mí, como a la mayoría, me gusta más comer una torta que una ensalada de frutas. Pero cuidar mi físico es parte de mi preparación.

Noticias: ¿Y cómo encara la preparación mental?

Urcera: No pienso mucho en eso. Mi tranquilidad pasa por hacer en la previa a cada carrera todo lo que debo hacer de la mejor manera posible. Eso es lo que me da tranquilidad y me permite dar la mejor versión de mí.

Noticias: Se lo preguntaba porque Nicole, su pareja, es fan del yoga. ¿Nunca lo practicó en función de la concentración?

Urcera: Una vez la acompañé, pero más para elongar que para otra cosa. Mi concentración pasa por estar atento a todos los detalles. No te voy a decir que me divierte, porque te estaría mintiendo. No sé si llamarlo presión, es adrenalina.

Noticias: Hace poco Nicole dijo: “Para enamorarme, el hombre debe ser más fuerte, más emprendedor y más visceral que yo. Para mí, que me llevo la vida puesta, que estoy tan acostumbrada a resolver, el tipo que duda o que me lleva a una zona de confort, me desmotiva. En mi caso, la admiración corre a la par de la libido”. ¿Se reconoce en eso?

Urcera: Sí, me gusta dormir poco, estar todo el día activo, pensando siempre en crecer, en ir por más. Nunca me conformo con lo que tengo.

Noticias: Recién asoció el automovilismo con la adrenalina. ¿Su relación con Nicole tiene adrenalina?

Urcera: Es una relación normal, tratamos de apoyarnos, como cualquier pareja. Si ella tiene alguna duda en lo suyo, me consulta; y yo hago lo mismo con lo mío.

Noticias: ¿Le molesta la exposición pública que conlleva ser la pareja de Nicole?

Urcera: No, no cambió nada.

Noticias: Volviendo a su profesión, ¿hasta cuándo piensa correr?

Urcera: No lo sé. Un piloto de autos de turismo puede ser competitivo hasta los 45 años sin problemas, pero no lo planifico. Mientras tenga las mismas ganas que hoy, seguiré.

Noticias: ¿A qué piensa dedicarse cuando deje el automovilismo?

Urcera: Aún no lo pensé. Tal vez a algo vinculado a las empresas de mi padre.

Noticias: Pero su padre tiene empresas de servicios petroleros. ¿No prefiere seguir ligado al automovilismo en otro rol?

Urcera: Puede ser también. Pero no como mi trabajo principal, sino como un hobby. No sé si me divierte la idea de estar en el mundo de las carreras sin estar arriba de un auto.

por Sergio Núñez