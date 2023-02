Patricio Zain: “Soy la oveja científica de la familia”

Muchos podrían considerar a la astronomía como un conocimiento de difícil acceso, más allá de las láminas que algunos recuerdan haber leído en sus tiempos de primaria. Pero personajes como Patricio Zain (35) parecen echarse al hombro la misión de volver fácil lo difícil: es decir, hacer divulgación. Zain es Doctor en Astronomía, docente e investiga en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.

En sus videos en redes sociales y en su canal de YouTube intenta explicar con humor y algo de desparpajo por qué el universo es tan fascinante. Siempre vestido de negro —emblema de su amor por el heavy metal— y casi siempre con su pulsera del Orgullo LGBT puesta, Zain se burla de cada vez que una noticia afirma que un meteorito arrasará con la vida en el planeta, acompañado por su gata, “La Señora”, como la llama él.

Zain acaba de publicar “Una gira por el sistema solar” (Aguilar), un libro donde los planetas, los asteroides y temas afines están explicados de forma amena y divertida, con referencias pop a series, películas y bandas. Allí se explica por qué Mercurio es “el planeta más metalero”, o por qué no se sabe casi nada de Urano, a pesar de que se le hayan dedicado tantas canciones, como “Rocket to Uranus”, de los Venga Boys.

El astrónomo es además hijo de escritores: su madre es Mirta Hortas, fallecida en noviembre, y su padre es el autor y analista político Jorge Asís, todo un personaje de los medios argentinos.

Noticias: ¿Cómo está viviendo la publicación de su primer libro?

Patricio Zain: Al principio fue raro cuando empecé a verlo en librerías. Y cuando lo recibí yo todavía estaba con el tema de mi vieja, que falleció en noviembre, y mi cabeza estaba todavía muy enchufada en ese tema. Y el libro me arrancó por completo de todo ese sentimiento, lo cual vino muy bien.

Noticias: Viene de una familia de escritores. ¿Hay algo de eso que haya mamado?

Zain: No realmente. Y no sé si me considero “escritor”, por más que haya publicado un libro. Además, mis viejos eran novelistas, y lo mío es la divulgación. No sé si tendré rasgos de mis padres en la escritura. Sí creo que la parte excéntrica de mi personalidad la heredé de mi viejo, de eso no tengo ninguna duda. Pero algo respecto a esto que fue loquísimo es que yo presenté mi libro en Palermo en un lugar que fue el mismo lugar donde mi mamá presentó “Punta raza”, su tercera novela, lo cual fue algo re emocionante.

Noticias: ¿Leyó la obra de ambos?

Zain: De los dos leí algo, pero no la obra completa. En cuanto a mi viejo, lo que me pasa es que las veces que intenté detecté ciertas cosas autobiográficas, ficción mezclada con realidad y me quedé pensando si ciertas cosas habrán pasado o no, y entré en un estado de “menos averigua Dios y perdona” (ríe).

Noticias: En el prólogo cuenta que al principio no le interesaba la ciencia, si no el periodismo. Y critica la forma en la cual el periodismo comunica noticias de ciencia.

Zain: Mí crítica apunta a que no hay muchos periodistas especializados en ciencias, o sea, que sepan interpretar una noticia de ciencia. Y siempre hay alguna noticia de algún asteroide que pasa cerca y nos va a impactar. Y hay una especie de efecto dominó, de que algún periodista en alguna parte del mundo hace una nota diciendo que nos va a impactar un asteroide del tamaño de la pirámide de Giza y que va a venir el Apocalipsis, y se replica sin ningún tipo de crítica, análisis o verificación. Y así se terminan viralizando fake news.

Noticias: ¿Se apela a cierto fatalismo?

Zain: ¡Sí! No dicen solo “nos va a impactar”. Le ponen carga. Recuerdo una noticia de hace unos años que se titulaba “El asteroide asesino”. Y la noticia no era que el asteroide nos iba a asesinar, sino que iba a pasar cerca. Uno más de cientos de miles que pasan cerca periódicamente. Justamente a veces soy consultado por medios para tratar estos temas.

Noticias: También es YouTuber.

Zain: Sí, eso nació en la pandemia. Empecé a producir videos sobre estos temas. Ahora el canal no está activo, pero el otro día estaba en la dietética comprando mis cosas vegetarianas y me saluda uno y me dice “vos sos el de los videos de astronomía”.

Noticias: ¿Hace cuanto es vegetariano?

Zain: Hace un año. Principalmente por una cuestión ambiental, para reducir las emisiones de gases de carbono. Gran parte de lo que conocemos sobre la Tierra viene del estudio de otros planetas. Y el ejemplo emblemático de lo que puede causar el calentamiento global es Venus: su atmósfera es casi todo dióxido de carbono. Además, es mucho más barato. Ese mito de que es caro ser vegetariano es una ridiculez.

Noticias: Mucho de su estilo para comunicar está lleno de referencias pop a música, series, y explica con mucho humor. ¿Es su personalidad o un estilo que construyó con el tiempo?

Zain: La gente que me conoce me dice que leyeron el libro escuchando mi voz. Esto no es “un libro de divulgación” donde tenés al científico solemne. No cuento la historia del sistema solar como quien da una clase, sino como si me estuviera juntando con algunos amigos a hablar de Venus entre copas. En este libro además de hablar ciencias están todos mis gustos. Me gusta muchísimo la música, particularmente el pop y el metal —soy metalero desde los doce, y además soy gay, así que: pop—. Y dentro de la cultura pop hay muchas referencias para divulgar conocimiento. Yo podría contarte las condiciones de superficie y atmósfera de Venus. Pero tenemos a Lady Gaga que en el disco “Artpop” tiene un temazo que se llama “Venus” donde la letra dice “vamos al planeta Venus”. Y hablo de Venus, que se asocia a la diosa del amor, pero es el planeta más tóxico del sistema solar, así que es un amor tóxico. Y entonces te cuento que si Lady Gaga pudiera ir a Venus, al toque la aplastaría la atmósfera, se asfixiaría por la cantidad de dióxido de carbono, moriría incinerada por la alta temperatura, etc.

Noticias: En el libro se burla de astrólogos y terraplanistas con un humor muy ácido. ¿Le preocupa que un lector que cree en esas cosas pueda ofenderse?

Zain: Sí se enojan o no, es la última de mis preocupaciones (ríe). Yo no creo en la astrología, pero tampoco la odio, de hecho tengo una hermana astróloga. Pero soy ateo y cientificista, y la astrología es similar a una religión. Hay gente que le atribuye supuestas catástrofes a lo que pasa con la órbita de Mercurio, “Mercurio retrógrado” y todo eso.

Noticias: ¿Y cómo es ser hijo de alguien que en sus análisis políticos apela tanto a la astrología china?

Zain: No peleamos por esas cosas. Tenemos diálogos de padre, hijos, hermanos. Nos amamos mucho, pero saben que soy la oveja científica de la familia. Capaz cuando era más pendejo era un poco más picante, pero bueno, ahora tengo 35.

Noticias: Se nota que tiene un vínculo fuerte con la música.

Zain: Sí, siempre estuve vinculado. Empecé a estudiar piano a los quince años, estuve en bandas tributo a Iron Maiden, durante mi adolescencia compuse música, durante la carrera toqué en vivo como tecladista. Después quedó un poco de lado.

Noticias: ¿Y cuál es el próximo paso luego del libro?

Zain: Sigo haciendo investigación y docencia, no hay nada planeado. El libro tiene que caminar un poco, pero no hay nada planeado sobre si tendrá o no una segunda parte. Supongo que siempre voy a hacer divulgación en el formato que sea. Mucha gente me dice que soy “el Carl Sagan argentino” y algunos me dicen que soy “el Carl Sagan trolo”. Estaría bueno hacer un “Cosmos” pero argentina.

Noticias: ¿Y un “Cosmos” gay?

Zain: Bueno, si yo estoy involucrado en un proyecto, componente gay va a haber. En el libro te menciono a Britney, Madonna, Spice Girls…

Noticias: ¿Se considera una persona “militante” en ese sentido?

Zain: No sé si exactamente militante. Sí en su momento hice activismo por el matrimonio igualitario en 2010. Pero es importante que las personas LGBT se muestren y ocupen espacios de visibilidad. Al closet no vamos a volver nunca más.

Noticias: ¿En su familia estuvo todo bien con su sexualidad?

Zain: Sí. Quizás cuando recién salía del closet costó un poco pero ahora está todo super bien. De hecho, muchas veces mi viejo me pregunta “¿andás con alguien, tenés algún novio?”. O cuando vamos a almorzar y ve que se me debía la mirada a donde hay un hombre se caga de risa y me pregunta, “¿te gusta ese, no?”.