Julieta "Cayetina" Cajg: “Tuve que amigar personalidad y cuerpo”

La entrevista sucede en los estudios de Radio Metro, un rato antes del mediodía. Y mientras se da la conversación, el recepcionista le alcanza a Julieta “Cayetina” Cajg un bolso. “Así vivo”, sonríe mientras explica que son pertenencias que le envían de su casa, de donde salió a las 5:30 para ir a hacer “Despierta Corazón” en Pop Radio con Diego Korol (de 6 a 9). Lo que le sigue a esta charla serán cuatro horas más de radio, esta vez en el programa “Día Perfecto” (de 13 a 17 en Metro), flamante estreno en el que Julieta se luce junto a su hermano Cayetano, Gabriel Schultz y Dalma Maradona. Y como si fuera poco, los sábados está pronta a estrenar otro programa en Pop junto a Tamara Pettinato, de 12 a 15. Mamá de Antonio, de casi dos años, no sorprende que en la vorágine de su vida vaya olvidándose las cosas entre un lugar y otro. “Y eso que hubo un tiempo en el que hice tres obras de teatro a la vez”, agrega con sonrisa resignada. Actriz en el seno de su esencia (entre esas tres obras se supo destacar la que orquestó sobre la historia de su abuela paterna en el holocausto, “Eye y yo”), parece haber recorrido un largo camino desde esos tiempos en los que Andy Kusnetzoff la presentaba como la gran morocha argentina en “Perros de la calle”.

Noticias: ¿Y cómo es ocupar el lugar de un programa de tantos años como Basta de todo? Porque un poco también se hereda la audiencia.

Julieta Cajg: Un poco sí y un poco no, y otro poco viene gente nueva. Recibimos muchos mensajes de gente que dice que se quedó y nos elige. Y también hay muchos que habían dejado de escuchar Metro en general y volvieron. Está bueno que se abran nuevos medios de comunicación, lo celebro, tanto la radio a la que se fueron los chicos [n. de la r.: Urbana Play] como IP Noticias, canales que se abrieron en pandemia. Está buenísimo y ojalá nos vaya a todos bien, de corazón lo digo. Que haya un equilibrio, eso de arrancarse la cabeza por el rating es tan de otra generación de conductores… Puede estar la chicana de un puntito, pero no venir a matarse. Celebro la aparición de nuevos medios.

Noticias: ¿Cómo definiría la impronta del programa que armaron?

Cajg: Nos divertimos mucho. Con mi hermano somos hermanos y amigos, ya habíamos laburado juntos y tenemos un vínculo muy especial. Con Gaby siempre me llevé bien, me ha dado grandes consejos en la vida. Y a Dalma la conocía, pero nunca había laburado con ella, y hubo buena onda al instante. Tenemos un humor muy parecido. Se arma o no se arma, y se armó. Queda por crecer, pero está buenísimo.

Noticias: Lo que dieron a entender los conductores que se fueron es que el problema eran desavenencias con la administración. ¿Usted cómo se lleva con eso?

Cajg: Cuando yo estaba al inicio, estaba todo bien. Creo que fue en este último año pandémico cuando empezaron más los problemas. Y recién estoy acá hace un mes, por ahora está todo bien. Tampoco me puedo poner en el lugar de quienes tomaron esa decisión. Sobre todo porque son conductores históricos a los que adoro. Habrán tenido sus razones. No sé cómo terminó eso, si se fueron dando un portazo o no, pero los que se quisieron ir se fueron y los que se quisieron quedar, se quedaron.

Noticias: Tuvo años de mucho teatro. ¿Volverá en 2021?

Cajg: Hasta diciembre de 2019 hice teatro. Estaba haciendo en el Tabarís “¡No a la guita!” y venía de hacer “Confesiones de mujeres de 30” y la obra de mi abuela. Acababa de ser mamá y estaba con tres obras a la vez… Llegó la pandemia y puso un parate, y cuando se empezó a reactivar todo me convocaron para una obra que empecé a ensayar, pero finalmente decidí no hacerla por el contexto. Hubo un rebrote en el verano y mi hijo tiene asma, y no quería ir a trabajar y estar paranoica. Pero veremos cómo sigue este año.

Noticias: ¿Es difícil en Argentina? ¿Siempre hay que tener esta pata de autogestión?

Cajg: Vivir del teatro es muy difícil. Y eso que somos uno de los países con más salas del mundo. Y ser autogestivo, por más que tu obra esté buenísima, requiere tener la sala llena, para que eso te cierre económicamente. Por eso hay muchos actores que hacen otras cosas, como publicidad. Tengo la suerte de que me convocan para hacer teatro comercial, donde al menos tenés un sueldo fijo, pero eso no pasa todo el tiempo.

Noticias: Se va a las 5 de la mañana de su casa, ¿cómo organiza los tiempos con su hijo Antonio?

Cajg: Hasta diciembre del año pasado estaba pegada a él. También por eso estaba encerrada y no quería hacer mucho, le daba teta todo el tiempo a demanda porque sabía que le hacía bien. Fue un año y medio de entrega absoluta. Este año ya necesité volver a sentirme un poco como la Julieta de antes, con energía también para mis proyectos. En casa en algunos horarios está mi marido, en otros mi mamá, en otros una niñera, en otros yo. Estamos haciendo malabares como todas las familias, aunque no lo puedo mandar al colegio porque no me deja el neumonólogo.

Noticias: ¿Es la madre que pensó que iba a ser?

Cajg: Tengo más paciencia de la que pensaba. Puedo llegar agotada de 12 horas de trabajo y entender que él me necesita y dedicarme. Me doy cuenta de que puedo vivir sin dormir. Él hasta hace un mes dormía conmigo en la cama, y mi marido en otra habitación, y se despertaba cada dos horas a tomar la teta. No sé cómo sobreviví, pero pude.

Noticias: ¿Se le generaron otras inquietudes laborales a raíz de ser madre?

Cajg: No. La verdad es que la maternidad en sí no era un tema para mí. Si no sucedía, no pasaba nada. No era que veía una embarazada y me moría de amor, tampoco con los niños. Ahora sí se me abrió un mundo y también me permití transitarlo. Esta etapa que atravieso también tiene que ver con el cambio climático; no es tanto por la niñez en sí como el mundo que les vamos a dejar.

Noticias: ¿Es un tema que la preocupa?

Cajg: Mucho. Lo tengo siempre presente. De chica iba atrás de mis papás apagando luces, criticando por qué comíamos carne, reciclando. En algún momento fui vegana, pero volví en el embarazo. Hoy no como carne ni lácteos, pero sí pescado. También trato de implementarlo con mi hijo, de acuerdo a lo que me dice el pediatra. Y como comunicadora trato de difundir esto. No me obligo a hacer lo que no puedo, pero siempre trato de dar pasitos. El día de mañana me gustaría que mi oficio fuera por ahí.

Noticias: ¿Qué otro tipo de luchas la interpelan?

Cajg: El feminismo, por supuesto.

Noticias: ¿Siente que se deconstruyó en ese sentido? Cuando arrancó en la radio la presentaban como “la bomba”, con una imagen muy sexualizada.

Cajg: No juzgo lo que pasó ni me juzgo a mí por ese momento. Al contrario, celebro haber salido de ahí. Tuve un cambio absoluto sobre mi persona, mi figura, mi forma de verme, mis necesidades y mi cuerpo. No juzgo a las mujeres o hombres que se exponen de la manera que deciden, pero a mí un día me empezó a hacer ruido. Tal vez siempre me sentí incómoda, no era un lugar que disfrutaba. A mí me jodían con que era femme fatal o “la mujer argentina”, pero cuando abría la boca me decían que desexcitaba a cualquiera. En un momento tuve que amigarme con que mi personalidad y mi cuerpo podían ir de la mano.

Noticias: ¿Le costó?

Cajg: Me costó porque una vez que la cosa empezó a avanzar, entendí lo que me estaba pasando. Fue como “con razón me sentía tan incómoda”. Y me pasa con un montón de cosas, chistes que hacía o me hacían al aire y hoy no entiendo. Falta muchísimo, pero si parás y mirás, te das cuenta de que logramos cambiar muchas cosas.

Noticias: ¿Hoy se siente cómoda y segura de sí?

Cajg: Sí. Me siento cómoda con quien soy. Cada vez soy más parecida a la Julieta que quería ser, algo que no se compara con nada en el mundo.

Noticias: ¿Cómo es esa Julieta?

Cajg: Un poco tiene que ver con esto que hablabámos. Cómo veo el mundo, la sociedad, el enfoque, cómo quiero comunicar, usar el humor que quiero. Me siento muy querida y me siento realizada. Haber dado los pasos que dí en el teatro, que era lo que más anhelaba y quería, fue increíble. Tuve toda una búsqueda en la adolescencia y en la primera juventud en la que estudiaba Medicina y a la vez en teatro y no sabía para dónde ir. Haber conocido el teatro más independiente y haber conocido cierta gente me quemó el bocho. En un momento hacía “Perros de la calle”, de ahí me iba al teatro El Extranjero donde era asistente en una obra, terminaba eso y me iba a “RSM”. Tenía una mezcla en la cabeza… Estuvo bueno, tenía 20 y pico de años, energía, tiempo y ganas de aprender. Ahí tampoco dormía, pero era otro tipo de no dormir… Hay determinados espacios que admiro y que me hicieron. Busco siempre relacionarme con la gente con la que tenemos la misma visión del arte y de la vida. Haber encontrado ese espacio y ser parte tiene mucho que ver con sentirme plena.

Noticias: ¿Reniega del “Cayetina”?

Cajg: Ya me acostumbré. Mi nombre me parece hermoso, pero Cayetina tiene que ver con mi hermano, con Andy, con toda esa primera etapa, y para mí es amor puro.