Rodolfo Barili: “Me salvó la rebeldía y la insolencia”

“Soy un tipo feliz”, dice Rodolfo Barili al final de su charla con NOTICIAS. Se refiere a su amor desmesurado por la abogada Lara Piro (39), con la que está en pareja hace dos años. A sus hijos Dante (17) y Benicio (14) y a Lao (4), el hijo de su mujer. A su madre, su familia y sus amigos en Rauch, la ciudad donde nació. A su pasión por el periodismo. “Todo lo feliz que se puede ser —agrega— en un país tan injusto, donde seis de cada diez chicos viven en un hogar pobre. No puede ser, es obsceno. La clase dirigente tiene una deuda implacable”.

Habla del periodismo como una misión. La búsqueda de verdad y justicia lo motiva y conmueve. “Soy periodista porque me jode mucho la injusticia y creo que este es el camino más adecuado para visibilizarla, para hacer un puente con aquellos que no tienen voz y que esas voces sean escuchadas. Creo en la labor social del periodismo. Además, me encanta comunicar, relacionarme con el otro, conformar ideas. No es un laburo cómodo, pero es un desafío fantástico. Y en sociedades tan injustas, tan desiguales, como la nuestra, nuestro laburo es fundamental. Es dar luz en la oscuridad”, afirma.

Noticias: Dice que no es un trabajo cómodo. ¿Qué le resulta incómodo del periodismo?

Barili: Cuando hablás de una causa judicial tocás los intereses que están detrás de los hechos. El caso de Mimi es un ejemplo. Es una nena de tres añitos que vivió con una familia de tránsito desde que tenía un mes y a la que siempre le dijeron que vendría otra familia para adoptarla. Pero a los nueve meses ella ya les decía mamá y papá a Mariana y a Marcelo y a los dos años y medio decía que no necesitaba otra familia. Cuando se resolvió el estado de adoptabilidad, esta pareja pidió adoptarla y la justicia les respondió sin tomar la jurisprudencia, sin recibirlos, sin escucharlos. Les sacó a la nena y la mandó a otro lugar. Es injusto. A esos padres nadie los escuchaba. Hasta que das luz al tema y hay un montón de otras voces diciendo: “Escuchenlos”. Si sos periodista y te sentís muy cómodo, algo no estás haciendo bien. Porque siempre que contás una historia de un poder algún poder tocás.

Noticias: ¿En Telefe tiene la libertad para decir y hacer lo que quiere?

Barili: Sí. Buscamos una línea editorial equilibrada donde estén todas las voces para que la gente pueda tomar su propia decisión. Estoy muy cómodo en Telefe y los responsables del canal quieren que esté ahí. En octubre voy a cumplir 28 años. Amo ese canal. Me permitió ser quién soy, equivocarme mil veces, aprender, rebobinar, tener diferentes cargos. Me siento muy libre y feliz, y creo que represento esa búsqueda de equilibrio que Telefé manifiesta en sus noticieros. Me siento orgulloso de estar en esa búsqueda diaria y de poder contar todo, lo cual no quiere decir no opinar.

Noticias: ¿Sus opiniones le generaron problemas?

Barili: Siempre molestan. A un juez, un fiscal, un ministro. Pero salvo que yo sintiera que en alguno de esos mensajes hay algún tipo de mordaza, lo tomo como lo que son, parte de este laburo. A veces molesta la verdad, contar lo que pasa, dar información y, otras, sólo jode una opinión personal.

Noticias: ¿Cómo ve el periodismo en general?

Barili: Como sociedad nos retroalimentamos de lo que ya creemos y de lo que estamos convencidos. Entonces, nos vuelve la misma información, la ratificación de lo que creemos. Y hoy muchos medios tienen la misma lógica. Algunos son para un público y otros, para el público contrario, dejando que se extravíe la verdad de los hechos. Cuando en la base del periodismo está contar todo y buscar la verdad de todo, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Nosotros, en Telefe, intentamos mostrar todo. Mientras conservemos eso, que es nuestro mayor capital, vamos a conservar el liderazgo que tenemos. Cuantos más medios haya, mejor, para que la gente tenga todos los abanicos posibles.

Noticias: Telefe Noticias ha tenido un elemento extra de atracción para la audiencia. En distintos momentos se habló de un supuesto romance entre usted y su compañera, Cristina Pérez, mientras otros lo mencionaban como una estrategia de marketing.

Barili: Esos rumores los veníamos viviendo hacía muchos años a través de los que miraban el noticiero todos los días, pero en un momento se masificó y alguien pudo haber creído que era una estrategia de marketing. La verdad es que no. Nos sigue resultando sumamente cariñoso que la gente imagine que esta pareja puede tener correlato en la vida real. Hemos dicho mil veces que no, pero lo tomamos como parte de un fenómeno que venía de un grupo de fans y que en un momento explotó masivamente.

Noticias: ¿Son amigos con Cristina?

Barili: Sí, y somos mucho más confidentes desde el año pasado cuando se rediseñó el espacio para ver cómo nos cuidábamos. Cris y yo quedamos solos en una burbuja, donde pasamos muchas horas. Nos acompañamos en las buenas y en las malas de la vida y estamos para bancar al otro. Yo estoy cuando ella me necesita y sé que Cris está cuando yo la necesito. Son muchas horas y muchos años compartidos. Y, además, nos apasiona este laburo.

Noticias: ¿Alguna vez pensó en dedicarse a otra cosa?

Barili: Me hubiese encantado ser músico. Toco la guitarra y con mis amigos de Rauch tenemos una banda. Tocamos en algún recital y participamos también en una jornada solidaria por los chicos que yo hago desde hace años. Me gustaba mucho también la abogacía por la búsqueda de la justicia.

Noticias: ¿Es cierto que tiene un espíritu rockero?

Barili: Cuando a Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, le preguntaron qué era seguir siendo rockero a los cincuenta y pico, él respondió: “Mantener la rebeldía”. A mí la rebeldía y la insolencia me salvaron. Mantener los pies en la tierra, entender por qué elegí este laburo y que ninguna luz en el estudio o maquillaje me hagan creer más de lo que realmente soy. Un tipo que tiene que ser un vínculo entre los problemas y las soluciones.

Noticias: ¿Cómo mantiene los pies en la tierra?

Barili: Tengo los mismos amigos de siempre, que me siguen diciendo “Fido” por Fido Dido, y hacen los mismos chistes de toda la vida. Una familia que me ama y una mujer que me banca. Sé que tengo un trabajo fabuloso, pero la fama es un gran adjetivo y un peligroso sustantivo. Si la buscás como un fin en sí mismo es sumamente complejo. Siempre tuve claro que mi misión es comunicar. Y cuanto más tenga los pies sobre la tierra y más simple sea mi vida, más puedo interpretar al tipo que nos ve.

Noticias: ¿Qué es el éxito?

Barili: Es la sonrisa de mis hijos, el “te amo” genuino a la mañana, la charla con el mayor sobre su futuro y con el menor, sobre las nuevas técnicas que le enseñó el profe de volley. Es el abrazo con mi mujer y con su hijo Lao que me ama, que tengamos una familia ensamblada, es la felicidad de mis hijos de tener una “mamastra”, como la llaman, y la felicidad de tener una buena relación con la mamá de ellos. Que mis amigos estén en todas. Que mi vieja esté sana y decirle mil veces que la amo. Mi hermana, mi sobrina. Una buena canción con la guitarra a las tres de la mañana. Esa es la vida. Lo otro es la pasión y la felicidad absoluta de tener una misión con el periodismo y llevarla a cabo en un gran lugar.

Noticias: ¿Qué conserva de aquel chico de Rauch?

Barili: Rauch es mi lugar en el mundo. Conservo esencialmente mis afectos y los valores y principios que me forjaron y que aprendí de mi vieja, una mujer de una ética inquebrantable.

Noticias: ¿Y su padre?

Barili: Mis padres se separaron cuando yo tenía ocho años y por un tiempo no supe nada de su vida. Después tuve más o menos relación en diferentes momentos hasta que un día terminamos y está todo bien. No hay nada más que resolver ahí.

Noticias: ¿Cómo funciona su familia ensamblada?

Barili: Mis hijos se enamoraron de Lara de la misma manera que Lara se enamoró de ellos, y Lao es uno más en el equipo. Me alquilé un departamento abajo del de ella, los chicos tienen su espacio en cada casa, y funcionamos un rato en cada lado. Cuando te toca el amor en la adultez es tan maravilloso, tenés las mismas sensaciones que en la adolescencia, pero cruzado con la experiencia. Basilio, un amigo de Rauch, me dice: “Estás hecho el mismo estúpido que cuando a los quince te ibas con la gringa y no volvías”. Es una bendición encontrar una persona con la que encaja todo. Soñamos y buscamos lo mismo, nos divertimos, estamos conectados todo el día. Soñamos con casarnos. Todo lo de ella me parece bellísimo, la persona que es, la profesional que es, los valores que tiene. Cortázar definía el amor como “el rayo que te parte” y es así. Maravilloso.