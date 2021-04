Romina Richi: “Elijo la honestidad brutal antes que caretear”

Romina Richi va para donde se le da la gana. Puede estar en la boletería del Teatro Colón, ver un cartel sobre la carrera de Dirección de Ópera, tentarse e inscribirse, pasar un examen complejo, cursar y recibirse, como lo hizo, en medio de la pandemia. O correrse del medio y ponerse a vender milanesas de soja. También fantasear con estudiar Medicina o agregar a su agenda el entrenamiento necesario para convertirse en cinturón negro de Taekwondo. En el último BAFICI se presentó por partida triple: como actriz, en “Amor bandido”, y como directora, en “Las chinas”, un mediometraje de cine ópera, y “Fantarias”, un documental sobre Alfredo Arias, que el domingo 28 tendrá su última función en Casa Brandon. Además es parte de “Sex”, el show de José María Muscari, un espectáculo que le diluyó algunos prejuicios.

Richi a veces fue Ricci. Cuenta la leyenda que todo empezó cuando lo escribieron mal en el crédito de una película que fue a Cannes. Desde ese momento, la letra muda desapareció hasta no hace mucho, cuando ella se puso más firme para que le respeten la ch del documento. Igualmente está casi resignada a que la apelliden como se les ocurra.

Noticias: Lo que sí hace a su identidad es la búsqueda expresiva múltiple: ser actriz, guionista, directora, hacer fotografía, pintar.

Romina Richi: Sí, es una búsqueda constante de diferentes ramas artísticas que en definitiva suman a lo que quiera hacer. Por ejemplo, pintar me sirvió para la carrera que terminé en el Colón. La fotografía también porque, el documental de Alfredo (Arias) lo hice yo con la cámara. Todo fue parte de un camino, que tal vez sea para llegar a escribir mis propias películas y dirigirlas. Ahora estoy escribiendo un largometraje. El año pasado conocí a un productor, Aníbal “Corcho” Garisto, de Lumen Cine, y la verdad es que la vida es mucho mejor con él (risas), ahora vamos juntos, encontré un equipo de trabajo que avanza.

A los 12, cuando comenzó a trabajar, no sabía bien lo que quería. “Simplemente los deseos me llevaban a buscar siempre algo que me nutriera”, dice. Su abanico de intereses no se limita a lo artístico: “Me gustaría estudiar Medicina, Psicología, todo. A veces quisiera ser abogada, porque también tiene que ver con lo que hacemos los actores, con cambiar el rol”, afirma.

Noticias: ¿Será que es actriz porque es el pasaporte a distintas pieles?

Richi: En realidad es al revés, yo soy actriz y entonces quiero ser todo para poder, siendo todo, ocupar todos esos roles que van a venir. Justo lo llamé a mi instructor de Taekwondo y le dije que nos vamos a poner para el cinturón negro. Practiqué bastante de chica y entrené muchísimo por una película, llegué a un nivel muy alto pero no di los exámenes. Quiero retomar, dar los exámenes y llegar al negro.

Noticias: ¡Cuánta disciplina y determinación!

Richi: Sí, me parece que es la única manera de lograr lo que uno quiere, si te vas a quedar esperando pueden suceder otro tipo de cosas pero no las que uno quiere. Hay que trabajar duro para conseguir lo que uno desea.

Noticias: ¿Siente que tiene el lugar que merece en el medio?

Richi: No sé cuál sería el lugar que merezco, no me lo planteo. Tengo la suerte de poder elegir dónde quiero estar y qué es lo que quiero hacer, eso me parece que es un montón. Lo demás, lo que pasa en el afuera, no lo sé. Sé que en muchos momentos tomé decisiones para abrirme un poco del medio, voy buceando y viendo para dónde quiero ir, para mi libertad.

Noticias: ¿Cuál fue la decisión más rotunda?

Richi: La de meterme a estudiar la carrera del Colón es una muy clara, es no estar esperando que lo que uno desea hacer se le ocurra a otra persona, tomar un poco las riendas. También cuando, después de muchos años de televisión, me puse a vender milanesas de soja, necesitaba tener un trabajo más terrenal, no tan extravagante.

Noticias: Además animó fiestas infantiles.

Richi: Sí, no solo de chicos sino también de grandes. Una vez me contrataron para una despedida de soltero (risas), para entrar y hablarle al novio delante de la novia y decirle una cantidad de barbaridades: “¿Cómo? ¿Ya te olvidaste de mí y de todo lo que me prometiste?”. Lo hacía claramente para divertirme.

Noticias: ¿Decidió correrse o se había generado un vacío de trabajo?

Richi: Lo de las milanesas no me duró mucho porque enseguida me llamaron para otro trabajo. Primero me fui de viaje y, cuando volví, necesitaba eso de no quedarme esperando, porque si no pareciera que nunca va a suceder nada. Esa espera puede llegar a ser eterna, aunque no dure mucho tiempo. En ese sentido, estudiar te da seguridad.

Noticias: Y libertad.

Richi: Exacto, prepararse y estudiar te da libertad. También me ha pasado de estar en una serie en prime time y decidir irme para firmar mi documental de Alfredo, por ejemplo. No siempre tiene que ver con que me llamen o no.

Noticias: ¿Qué desafío le trae “Sex”?

Richi: Quizás estaba medio prejuiciosa; no, quizás no, estaba prejuiciosa, como muchos que me dicen “¡Qué raro que vos estés haciendo Sex!” y la verdad es que es maravilloso lo que vivo, mis compañeros son súper talentosos, el show que hacemos es increíble, es algo súper disfrutable.

Noticias: La llaman mucho para hacer de sexy, ¿no?

Richi: Igual en “Sex” no sé si me llaman por eso. Me pasa bastante y también he dicho que no a algunas situaciones, es parte de elegir el camino y hacia dónde querés ir, ver lo que uno tiene ganas de hacer porque hay momentos en los que te sentís mejor que otros con tu cuerpo, que por ahí te molesta o no mostrar las tetas, depende del contexto, los compañeros, de muchas cosas.

Noticias: Es madre de tres chicas de edades bien distintas (22,16 y 5) y habla del feminismo como un movimiento que nos puede hacer repensar. ¿Se descubrió en algún prejuicio?

Richi: Las mujeres estamos medio seteadas en general con mandatos que vienen de hace muchos años. En este último tiempo aprendí un montón y lo sigo haciendo. Tengo la suerte de tener hijas grandes y me enseñan mucho. Me parece maravilloso e interesante que ellas me estén enseñando a mí. Eso fue y sigue siendo muy clarificador.

Noticias: Igual pareciera haber sido siempre fiel a sí misma.

Richi: Sí, yo creo que soy honesta conmigo misma. Trato mucho de ser honesta primero conmigo y después con quienes me rodean. A veces es una honestidad brutal (risas) pero prefiero eso a caretear cualquier situación.

Noticias: ¿Qué planes tiene?

Richi: Hay varias obras de teatro y tengo que definir cuál voy a hacer. Sigo con “Sex”, está la miniserie de Belgrano, que se va a hacer en algún momento. Estoy haciendo el doblaje de la de Maradona. Y después nada… fui a una reunión a la Academia de Showmatch, todavía no hay nada decidido.

Noticias: ¡Qué sorpresa!

Richi: Por eso te digo, voy viendo todo y después pego el volantazo para el lado que tenga ganas de ir.