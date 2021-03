Guillermo Andino: "El día que no sienta nervios ante un proyecto nuevo, me retiro"

A 35 años de su debut televisivo, Guillermo Andino comenzó un nuevo desafío en su carrera, un programa de entretenimientos en América. “Es por ahí” es una emisión diaria, de 11 a 13.30, de actualidad y juegos con la participación del público, acompañado por Soledad Fandiño, Débora Plager, Guido Zaffora y la cocinera Chantal.

Noticias: ¿Era esta la profesión elegida o tenía otros sueños?

Guillermo Andino: En realidad, lo inesperado fue la muerte de mi papá (Ramón Andino falleció el 6 de marzo de 1987). Me había recibido como Licenciado en Relaciones Internacionales y bachiller en Ciencias Políticas. Estaba cursando la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Públicas, tenía 19 años y mi plan era hacer la carrera diplomática en el servicio Exterior de la Nación. Con mi papá íbamos a hacer un programa de radio político, donde me haría cargo de las noticias internacionales. Ese era un sueño que desgraciadamente no pude cumplir. Como dice el dicho: “Uno propone y Dios dispone”. Diez días después de su muerte, tuve que ir a Canal 13 a buscar las cosas de mi padre. Me reuní con Sergio Villarroel, quien era el director de noticias, y me preguntó qué estudiaba, si hablaba idiomas. Le conté, le dije que hablaba inglés y francés, y en un momento me dice muy serio: “Mire, se me está ocurriendo una idea, déjeme su teléfono que lo voy a llamar.” A los dos días me llamó y me dijo: “No tengo cómo reemplazar a su padre, me gustaría proponerle que empiece como cronista”. Y me animé. Tenía la necesidad de ayudar en casa. A los tres meses me di cuenta que era lo mío y nunca paré. Igualmente, terminé la carrera porque Sergio Villarroel, en una actitud muy paternalista, me advirtió que si no terminaba la carrera me echaba del noticiero.

Noticias: Comenzar un nuevo proyecto, aún con su experiencia, ¿le produce inquietud, nervios?

Andino: Afortunadamente aparecen los nervios, el día que pierda la expectativa me retiro. Me encanta tener un nuevo programa, formar nuevos equipos, y en este caso puntual es algo que yo no hago habitualmente: juegos, cocina y, por supuesto, información. También me entusiasma la productora, “Córner Contenidos”, dirigida por Gerardo Rozin, que produce con muy buena calidad. Él sabe esperar, moldear, y yo que comienzo mi año número 35 de televisión estoy atento a escuchar y a que me marquen lo que es necesario corregir.

Noticias: Actualmente trabaja, produce y conduce con su mujer, Carolina Prat. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar juntos?

Andino: Trabajamos muy bien. El programa está basado en la solidaridad y lo hago desde hace 12 años (”Andino y el país, por una Argentina solidaria”, en A24). Carolina se sumó hace 5 años. Hasta la pandemia, íbamos a las ONG, villas de emergencia, fundaciones, lugares donde había necesidades, y nos convertimos en el nexo entre el que podía orientar una ayuda y el que estaba padeciendo. Le dimos visibilidad a muchas necesidades. Estamos esperando que termine la pandemia para volver a la calle.

Noticias: ¿Cómo trabaja lo emocional?

Andino: Muchas veces tuvimos que cortar las grabaciones, porque nos poníamos a llorar, tanto Caro como yo. Pero el balance es positivo porque se da lugar a proyectos. Desde las mujeres que hacen pelucas para las mujeres que lo pierden por el tratamiento de cáncer hasta los hogares de tránsito.

Noticias: ¿Qué le produce adrenalina?

Andino: Justo ayer lo hablaba con Caro, y el tema siempre son nuestros hijos. Sofi tiene 20, Vicky 14 y Ramón 5. Ramón tiene todo el camino por delante para disfrutarlo como nene, Sofi ya es una mujercita, y Vicky, con sus 14, es el manual de la adolescente. La adrenalina es eso, criar tres hijos que amamos locamente y que después de 21 años de estar juntos, construímos la producción más importante de nuestras vidas. En otro orden, también me provoca adrenalina competir en un juego con mis amigos, y empezar un programa nuevo.

Noticias: ¿Cuál es su estado ideal de la felicidad?

Andino: La felicidad del día es la cena de los 5. Creo que nuestros hijos nos van a recordar por el tiempo que pasamos juntos y la calidad de ese tiempo. A pesar del trabajo y los compromisos, el tiempo para mis hijos prevalece siempre. Creo que la dedicación y el tiempo que uno les dedica a ellos es la mejor inversión. Por eso cuando llega la noche y comemos juntos, es lo máximo.

Noticias: ¿Le gustaría que alguno de sus hijos continúe su legado?

Andino: La verdad es que si es por elección propia, adelante. No los voy a incentivar, pero donde se respira letras, comunicación, periodismo… ese ecosistema termina contagiándolos. A Sofi no creo que le guste la tele, siempre fue reacia a las fotos, a las notas. Vicky, desde que salió de la panza de Caro, dijo “quiero ser actriz”.

Noticias: ¿En qué o quién se apoya cuando se deprime?

Andino: Con Carolina tenemos un tatuaje del yin y yang. Ella es mi apoyo incondicional. Es la primera persona a la que acudo cuando tengo una duda o necesito un consejo. Ella es mi pilar y es mutuo. Cuando hacía el noticiero y volvía bajoneado a casa, mi alivio era Caro.

Noticias: ¿Qué le produjo emocionalmente la pandemia?

Andino: La pandemia interpeló al mundo entero y nos enrostró nuestro grado de vulnerabilidad. Tomamos conciencia como nunca de la finitud. Yo padecí Covid y me dolía mucho la cabeza y la espalda. Mientras atravesaba la enfermedad me asaltaba la duda de no saber si empezaría a tener problemas respiratorios que pudieran derivar en una neumonía bilateral. Me daba miedo que me internaran, no tanto haber perdido el olfato y el gusto. Me contagié en octubre y todavía no me recupere totalmente, aunque llevo 4 meses de alta y me hice todos los estudios con la doctora Cuevas, que me dieron muy bien. Estoy inmunizado, pero sigo medicado. Recuperé un poco el olfato y el gusto, pero luego me ameseté. Espero pronto poder oler o degustar algo.

Noticias: ¿Tiene algún ídolo?

Andino: Los Beatles desde siempre, pero admiro a los médicos científicos que han hecho aportes tan importantes como Favaloro. También a todos los que silenciosamente están al frente de lo que les toca, como enfermeros, médicos, bomberos.

Noticias: ¿Cómo se ve de aquí a diez años?

Andino: Como un padre con una hija de 30 y otra de 24 y con un hijo adolescente y quizás me convierta en un abuelo joven. Igual pienso en el hoy. Carpe diem. En el trabajo quizás me veo produciendo más que frente a las cámaras.

Noticias: ¿Cuál es su mayor defecto y cuál su mayor virtud?

Andino: Mi mayor virtud es saber escuchar, y el defecto es que tengo enojos intempestivos, pero son cortos, casi siempre por cuestiones que me parecen injustas. Estoy aprendiendo a morigerarlos.

Noticias: ¿Le queda algo pendiente en lo personal, algún proyecto que no pudo realizar?

Andino: Tengo dos proyectos pendientes. Uno es un guión policial que tengo y que me gustaría que fuera una película, y el otro, un programa de fútbol donde debatir.

Noticias: ¿Cuál es su hobby?

Andino: Soy coleccionista, tengo colecciones de soldados que hoy comparto con mi hijo, de libros firmados por sus autores, algunos heredados de mi viejo. Soy coleccionista de toda la obra de García Ferré, que fue un maestro de la historieta en Argentina y ha marcado a la generación de los que tenemos más de 40. Tengo la colección de la vieja revista Humor y Satiricón y a veces me doy tiempo para releerlas. Admiro mucho las notas que hacían esos periodistas por el año ’82, cuando estaba por volver la democracia al país. También leo a muchos que pensaban de una manera en esa época y ahora todo lo contrario. Más allá de esto, mi gran hobby es tocar la guitarra.

Noticias: ¿Qué lo sensibiliza?

Andino: Me duele que en una Argentina con presupuesto para ser un gran país, haya tanta pobreza. No se comprende que en un territorio de más de tres millones de kilómetros cuadrados y con una población de cuarenta y cinco millones de personas y todas las posibilidades que tenemos, estemos tan mal. Este país tuvo un antes y un después de la dictadura y la deuda externa que contrajo. Atribuyo en parte a ello y a nuestros vaivenes políticos esta situación. La consecuencia de todo esto me sensibiliza.

Noticias: ¿Qué detesta en el otro y qué admira?

Andino: La mentira es detestable, es lo que más me desilusiona de alguien a quien le das tu confianza. Y lo que más admiro es la solidaridad, y lo veo en mi mujer. No he conocido a nadie con el alma de samaritana que tiene ella. A mi me gusta ayudar, pero lo de ella es impresionante.

Noticias: Si un genio le concediera tres deseos, ¿que pediría?

Andino: Obviamente, que se termine esta espantosa pandemia. Segundo, que Dios pueda iluminar a los políticos honestos para que sean ellos los que ganen la batalla y saquen el país adelante. Y tercero, que la gente que amo tenga salud, trabajo y se quede a vivir en la Argentina, en vez de estar pensando en emigrar, que la Argentina les dé la oportunidad de realizarse.

por Claudia Pandolfo