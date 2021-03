Diego Poggi: “Siempre pido perdón, nunca permiso”

Los días de Diego Poggi son ajetreados. Reparte su jornada laboral entre la pantalla de TN y radio Berlín, donde conduce “Take away”. Anfitrión generoso, no duda en ofrecer su hogar para la sesión de fotos y la entrevista. Ese rasgo se iguala a su honestidad sin filtro, la energía desbordante y una sensibilidad a flor de piel que disimula, aunque es evidente. Inquieto y verborrágico, parece curtido por la experiencia de vida que significa no tener miedo a expresarse, pensar diferente e, incluso, ir contra la corriente.

Noticias: ¿Es cierto que a los 13 ya trabajaba?

Diego Poggi: Laburaba en radio Panda, la primera para chicos. Hoy, Berlín, en la que estoy, se emite desde la misma frecuencia. Siempre me gustó la radio, quizás porque nací a los 7 meses, y mi vieja la ponía cerca de la incubadora para que me acompañe.

Noticias: ¿La prefiere a la tele?

Poggi: Me da paz. Ahora cumplo el sueño del pibe. No tengo que ir al estudio porque armé todo lo técnico en casa. Arranqué el programa y a los dos días tuve que hacerlo desde acá. Ya tenía el equipo, sólo terminé de conectarlo. A veces cuesta delegar porque sé lo que quiero y siento que puedo perder tiempo explicándolo.

Noticias: Un rasgo perfeccionista o…

Poggi: Tener todo bajo control.

Noticias: Hacer radio desde su casa también facilita intimidad.

Poggi: Absolutamente. Puedo dar mucho más de mí. Estoy en patas, voy a la heladera o preparo café. Me gusta mucho estar en mi casa.

Noticias: ¿Su rostro se hizo famoso en C5N?

Poggi: Cuando laburaba ahí, en los mingitorios estaba pegada mi foto y decía: “Diego Poggi roba puestos de trabajo”. Porque un día hice la primera transmisión en 4G desde la calle. Se lo vendimos a Personal y hubo un quilombo. ¡Hablaban de precarización laboral! Había salido en vivo, desde Palermo, con sólo un celular. Me tuve que bancar que los dinosaurios me bardeen.

Noticias: ¿Cómo llegó a TN?

Poggi: Estaba en Barcelona cubriendo una feria de tecnología; parado, robando WiFi para transmitir, y pasó Carlos de Elía (ex director periodístico de Artear), a quien no conocía, y me dice: “¿así te mandan?”. Al otro día me lo presentan, y a los tres meses me llamaron de TN, porque él me había visto laburar y hacer de todo.

Noticias: Es un medio que un sector vincula con lo hegemónico y en Twitter no duda en expresar sus opiniones políticas, ¿le trae problemas?

Poggi: Hay mucha gente que está callada, desde la ciudadanía y desde el periodismo, por miedo.

Noticias: ¿A qué?

Poggi: A quedarse sin laburo.

Noticias: ¿Es su caso?

Poggi: Nunca tuve miedo. No creo que escriba nada inteligente, son cosas que pienso y que me pasan. Lo lee mucha gente y repercute. Quizás en lo privado, me di cuenta de que uno tiene que ser más cuidadoso. Soy muy impulsivo. Siempre pido perdón, nunca permiso. En otro trabajo, en el canal de la competencia, me obligaron a borrar tuits. Era chico, y me llamaron a la oficina de un jefe. Tenía impreso a color todo lo que querían que borre. Hoy, si me volviese a pasar, los mandaría a la mierda.

Noticias: Lo acusan de macrista.

Poggi: Nunca voté a Macri, ni lo defiendo, pero el pensamiento es “si no sos peronista, sos gorila”. Me molesta la corrupción, y lo que pasa ahora es algo que se repite. Son los mismos problemas con la misma gente: los afanos, el dólar, la corrupción, la violencia, etc. Con mi viejo aprendí a tener todo en regla, pero cada vez que pago una cuenta pienso: “Alguien está haciendo mierda nuestra guita”.

Noticias: Usted publicó en Twitter un intercambio con su papá en el que él le decía que se olvide de que tiene padre debido a su sexualidad, ¿cómo se siente luego de haberlo hecho público?

Poggi: Es un hecho del pasado. Va a transcurrir en lo privado. No volví a hablar con mi viejo, pero sé que estamos cerca. Lo amo y él me ama. A veces no todo el mundo tiene las herramientas para poder charlar ciertas cosas. A mí la terapia me ayudó un montón para poder entender situaciones y personas. Sé que abrí la puerta de la intimidad y será difícil cerrarla. No me importa. Aunque nunca pensé que lo iba a contar de esa manera. Si es que en algún momento lo iba a hacer.

Noticias: ¿Podría definirse?

Poggi: No sé ni que soy, tuve novias y no tengo drama; si me gusta alguien estoy con esa persona. Tengo una tendencia porque en su mayoría fueron más pibes que pibas. Mi novio es una bomba, lo admiro, es inteligente y me hace reír, pero no quiero exponerlo.

Noticias: Dicen los psicólogos que parte de nuestro crecimiento es perdonar a los padres.

Poggi: Ya los perdoné a mis viejos y el reencuentro se dará. Yo también soy calentón. ¡Somos tanos! Pero con mi viejo está todo más que bien. Me mandé un moco al exponer esto, pero jamás pensé que iba a repercutir así. No lo hubiera hecho.

Noticias: ¿Le gustaría ser padre?

Poggi: Me encantaría, pero no ahora. No lo juzgo, pero no subrogaría un vientre. Ni idea de qué manera, pero espero que sea de la forma más amorosa.

Noticias: ¿Cómo ve el futuro de los medios?

Poggi: Antes pensaba que la radio iba a morir, hoy creo que va a transmutarse, como todo. Por ejemplo, los que encienden TN se dividen entre los que nos escuchan y nos miran; y los que tienen la tele encendida, pero en mute. En el canal opino de lo que sale en pantalla. Creo que es porque soy muy observador y ese es mi único talento. Mi abuela me dice que se marea cuando se mueve la cámara. A eso hay que prestarle atención porque la gente de más de cuarenta años es la que nos ve.

Noticias: ¿Qué piensa de la legalización de la marihuana?

Poggi: Hay que darle bola al que necesita el aceite o derivados del cannabis para su salud. Tiene que poder comprarse en una farmacia. Yo fumo, pero no todos los días; no soy adicto al porro. No me parece mal que la gente tenga plantas en su casa. Nunca tomé otras cosas. Soy muy ansioso y creo que tengo Síndrome de Déficit de Atención. Me auto diagnostiqué vía Google (ríe). Soy feliz con las cosas que duran 15 segundos. No me interesa consumir otras drogas. No lo necesito, soy acelerado por naturaleza.

Noticias: Parece seguro de sí mismo, ¿lo es?

Poggi: No. Me cuesta expresar mis sentimientos, la gente piensa que soy pedante. Soy re inseguro y muy sensible a lo que sucede.