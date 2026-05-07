Antes del poder: la foto de un Adorni calvo y tomando un whisky barato

Desde hace varias semanas, circulan distintas imágenes que interpelan al pasado de Manuel Adorni, cuando era un prolífico tuitero, mucho antes de asumir a sus funciones en el gobierno nacional conducido por Javier Milei. Las fotografías digitales, que diversos usuarios comparten, se lo ve al actual jefe de Gabinete y principal vocero de Casa Rosada en situaciones cotidianas, lejos del glamour y la sofisticación de sus bienes patrimoniales.

Incluso todo lo contrario, uno de los retratos más compartidos en la red social X es el del mismo Adorni cocinando un humilde asado. Mucho más joven y lejos de sus funciones públicas. En ese entonces, el contador era un prolífico tuitero que se juntaba con los amigos para hacer una improvisada parrillada. En el retrato viralizado se lo ve al libertario en alpargatas haciendo el fuego en un ambiente modesto de algún fondo con una medianera a medio rebocar.

En otra fotografía viralizada en X, se lo puede apreciar al mismo Adorni bebiendo junto con un amigo unos vasos de whisky. En la imagen se lo ve, con una calvicie pronunciada, sonriendo, a la cámara sosteniendo uno de scotch del sello Criadores, por lejos, uno de los destilados más económicos del mercado argentino, aunque se trate de la reconocida botella que celebra los 50 aniversarios de la marca. En la actualidad, si bien ese encuentra agotado, el precio que rondaba el Criadores 50 era más bajo que una botella de Johnnie Walker Red Label.

Ese humilde pasado del portavoz de Casa Rosada confronta con el actual escándalo que se consolidó a partir de una serie de investigaciones que pusieron bajo sospecha la evolución de su patrimonio, particularmente en relación con operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en un contexto donde la Justicia intenta determinar si existió enriquecimiento ilícito y maniobras irregulares en la adquisición y mejora de bienes.

Ante estas acusaciones, Adorni ha mantenido una postura defensiva, calificando las denuncias como "operetas políticas" y una "carnicería mediática". En sus conferencias de prensa y presentaciones legislativas, el jefe de Gabinete aseguró que todos sus bienes están debidamente declarados y que los gastos fueron afrontados con recursos propios genuinos.