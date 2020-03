Dady Brieva: “Yo fui un perseguido político”

Dady Brieva estrenó su programa en El Destape, la radio de Roberto Navarro. Y en su primera editorial dejó varios títulos. Dijo, entre otras cosas, que se sintió un “perseguido político” durante el macrismo.

“Yo siento que fui un perseguido, mientras que otros jugaban a la política. Me hicieron muchas operaciones mediáticas”, dijo en su editorial. Y luego le hizo un tiro por elevación al gobierno de Alberto Fernández: “Yo no voy a escupir el asado. No voy a joder ni poner palos en la rueda, pero quiero ver resultados. No me gusta que me corra un canal de cable con dos títulos, me rompe los huevos”.

Según el humorista de Midachi, durante la última campaña que ya dominaba el peronismo, le llamaron la atención por sus exabruptos: “Los dirigentes me dijeron ‘eso tendrías que decirlo en el marco de una peña’. Y está mal, no me tendría que haber callado”.

Luego Brieva comparó a Cristina Kirchner con Madona: “Madona esta silenciada. Como se peleó con el establishment irrita. La iglesia no la quiere. pero nosotros compramos el ticket para ir a ver a Madona. ¿Cómo lo arreglamos?”.

Con la mirada hacia adentro del Gobierno, indicó: “Yo no conozco al Gabinete. Quiero encontrar a uno de los míos y no encuentro a nadie”. Por último, concluyó: “Estoy medio jugado y vuelvo por todo”