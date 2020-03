La estrategia de Cristina y los cortocircuitos en torno a la reforma judicial

El presupuesto y la negociación con la Ciudad son dos de los dilemas que señalan en la Justicia sobre el proyecto de reforma judicial que Alberto Fernández anunció durante 5 de los 79 minutos que duró su apertura de sesiones legislativas.

"¿Quién se va a hacer cargo de la caja en la unificación de la Justicia federal con los más de cien jueces porteños?”, plantea un juez cercano a los K. "Queremos saber cómo va a ser el traspaso, si por imposición o acordada", reclama un funcionario judicial porteño.

El Presidente no dio detalles y ninguno de sus funcionarios se quiere anticipar. Por ahora, la reforma es una enumeración de ambiciones de Alberto que incluye: terminar con “la designación de jueces amigos”, la “manipulación judicial” y “la utilización política de la Justicia”; y evitar “el cajoneo” de causas y la “arbitrariedad en materia de detenciones”.

En la Rosada anticipan que el texto llegará al Congreso en el primer semestre del año, pero sólo después de que pase el aborto. En su redacción trabajan la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

El anticipo del Presidente le hizo a acordar a muchos al Plan Trienal de Justicia y Seguridad 2004-2007, que elaboró Béliz (entonces ministro de Justicia) apenas iniciado el gobierno de Néstor Kirchner y que el fallecido presidente presentó el 19 de abril de 2004 en la Casa Rosada. Esa idea, que ahora parece resurgir, se vio truncada apenas tres meses después, cuando el entonces ministro quedó afuera de la gestión por sus diferencias con la política del Presidente y sus internas con la SIDE. La historia entonces terminó con Béliz revelando la cara de Jaime Stiuso en televisión y luego exiliado en Estados Unidos.

Pese a esa referencia notoria, la mesa albertista asegura que trabaja en la redacción del proyecto con ideas de todos los sectores que integran el Frente de Todos. "El proyecto se origina en el ejecutivo pero estamos en consulta con legisladores de nuestra fuerza también", explicó a NOTICIAS el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en contra de las versiones que indican que Cristina Kirchner quedó afuera del plan.

La estrategia de CFK. En el entorno cercano de la Vicepresidenta hoy hablan maravillas de Béliz, repatriado por Alberto después de sus cruces con el kirchnerismo. El abogado Gregorio Dalbón, que lleva adelante la defensa de CFK en las causas del llamado "lawfare", asegura que "nadie piensa diferente a él". Y lo elogia: "Es un hombre para reivindicar. Quiso ir en contra de la corriente y tuvo que exiliarse".

Sobre la reforma, Dalbón asegura que en nada afectará a Cristina y el curso de sus causas, que tramitan justamente en Comodoro Py, el edificio con el que Fernández quiere terminar. Y sostiene que la estrategia es "llegar al juicio oral" para demostrar que "no hay ni una sola prueba de cargo que involucre a Cristina en ninguna de las causas" de corrupción en las que está imputada."Queremos que se descubra y que rindan cuenta las cinco o seis personas que estuvieron en el armado. No queremos tapar nada", lanza.



En cuanto al proyecto, Dalbón espera "la letra del proyecto" para opinar, pero asegura que los abogados están "conformes" con la idea. Entre los temas más conflictivos a resolver, también nombra al presupuesto y agrega la "mezcla de competencias" de los juzgados involucrados en la unificación, que podría derivar en denuncias de inconstitucionalidad. Pero el abogado de la ex Presidenta confía en que el texto final no caiga en esos errores porque "el Presidente es profesor de Derecho Penal".