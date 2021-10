Daniel Gollán sobre la inseguridad: “ni el garantismo ni irse a la otra punta”

“Se juntaron cuatro años de desastre macrista y dos años de pandemia, que han hecho que un sector de la sociedad quede muy mal y salga a delinquir, eso está mal claro, pero es lo que le queda”, justificó Daniel Gollan, ex ministro de Salud bonaerense y candidato a diputado.

“Hay que buscar un equilibrio en todo, ni el garantismo ni irse a la otra punta. Hay muchos detenidos que son detenidos y liberados, y no tendrían que ser liberados. Hay que trabajar mucho en las cárceles”, agregó quien sigue en la lista del Frente de Todos a Victoria Tolosa Paz.

“La inversión que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en seguridad en estos años ha sido histórica. Ahora, todos sabemos que el problema de la seguridad no se resuelve de un día para el otro, hay que ir fuertemente contra el narcotráfico. Y después hay un cambio de modalidad de arrebato que está aumentando”, amplió.

“Cuando recorremos la Provincia de Buenos Aires el principal reclamo producto del desastre de Macri y Vidal, sumado a la pandemia, es el de los sectores que perdieron poder adquisitivo. El problema del bolsillo, de que no se llegue a fin de mes, es algo que surge, y es normal esperar este reclamo”, remarcó Gollan.

El ex ministro de Salud había expresado hace unas semanas que con un poco más de “platita” en el bolsillo, el resultado de las PASO hubiese sido otro, y el escándalo del “Olivos Gate” y el cumpleaños en plena cuarentena de la primera dama, Fabiola Yañez, no hubiese impactado de la misma manera.

“En el reportaje que hice el periodista me pidió que diga qué dice la gente, y yo reproduzco algo de lo que habla la gente: en los bolsillos. Obviamente la economía es el tema central, luego hay otros problemas como la seguridad. Ahora, lo principal se resume en la famosa frase, es la economía”, explicó Daniel Gollan en diálogo con Delta 90.3, refrendando la frase del asesor de campaña de Bill Clinton, James Carville.

“Obviamente que con la frase que dije se distorsionó todo, pero bueno, todas las semanas hay operaciones de este tipo, sino me la hacen a mi se la hacen a Aníbal, y así. Todos conocemos a Aníbal y es una persona que respeta la vida como ninguna. Capaz no tendría que haberlo hecho en ese contexto, pero no hay ningún tipo de amenaza de parte de Aníbal contra Nik", opinó el ex ministro.

Volviendo sobre temas económicos, el eje de la campaña de cara a las legislativas del 14 de noviembre, Gollan amplió: “Hay fuertísimos programas que se están ejecutando ya para el sector de agroindustria para generar más dólares. También de industrias que no son nuestro fuerte. La restricción externa de divisas de un país que necesita ser industrial para generar fuentes de trabajo es una tema de agenda seria”, agregó.

“No es fácil lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno quisiera haber hecho un buen arreglo, pero eso sería que no paguemos 19 mil millones de dólares cada año. Hay muchas cosas para discutir, fue el préstamo más irregular de la historia del Fondo Monetario Internacional. Si resolvemos correctamente el endeudamiento con el FMI el crecimiento de la Argentina de este año va a ser superado el año que viene con creces porque va a haber un efecto rebote de la economía y un crecimiento genuino”, cerró Gollán.

por R.N.