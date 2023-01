"Pichichi" en modo campaña: el regreso de Daniel Scioli

El embajador argentino ante Brasil, Daniel Sicoli, visitó la playa Bristol de Mar del Plata en plena temporada, junto al presidente de la Nación Alberto Fernández. Si bien el viaje tuvo como principal objetivo secundar al primer mandatario en los anuncios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, en la restauración del Instituto Unzué, el gesto de saludarse con la gente en la playa, sacándose fotos y filmando videos que luego subió a su cuenta de Twitter, da cuenta que el ex vicepresidente de la Argentina está en modo campaña. Y es que, en caso de que Fernández no quiera competir en las Elecciones de 2023, Scioli se apunta como posible candidato a sucederlo dentro del FDT.

Estos días son movidos para el embajador. A poco de haber asumido Lula Da Silva su tercer mandato como presidente de Brasil, Daniel Scioli se reunió con Fernando Haddad, el nuevo ministro de Economía del país vecino, y con el nuevo canciller brasilero Mauro Viera. Y es que el cambio de gobierno de Brasil, de uno conservador a otro de signo progresista, favorece el diálogo para llevar adelante un ambicioso acuerdo de integración, en el que se trataron el relanzamiento del Mercosur y hasta una moneda común.

"La relación no podría haber empezado mejor porque ya estamos avanzando en el gran objetivo de un acuerdo de integración profunda con Brasil que será muy beneficioso para ambos países en este contexto internacional de alteración, convulsión e inflación que exige que trabajemos más juntos que nunca", declaró Scioli a CNN.

Si bien aun no hay nada dicho y el año acaba de empezar, Scioli, tiene el deseo de volver a competir como lo hizo en 2015: en aquella oportunidad perdió contra Mauricio Macri “El Pichichi”, como se autoproclamó el ex gobernador bonaerense por su perfil de goleador en el fútbol, tiene atragantada aquella derrota. Hace unos meses regresó como ministro y fue al poco tiempo desplazado con la llegada de Sergio Massa, también rival hace 8 años.

El cristinismo más duro no había sido nada amigable con el ahora embajador en la época donde fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y de hecho, si bien logró ser vicepresidente, no tenía la mejor relación con el ex presidente Néstor Kirchner. A pesar de eso, su resiliencia lo posiciona nuevamente como un aspirante, así lo muestra paseando por La Feliz.