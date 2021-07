Del Dipy a Brian Lanzelotta: el baile de la cumbia y la política

Si el trap es la evolución de la cumbia villera, la contracara de la apelación de Cristina Kirchner a L-Gante hace unas semanas, bien podría haber sido la candidatura de El Dipy por Juntos por el Cambio. David Adrián Martínez, referente de la cumbia villera, es desde hace un tiempo un activo detractor del kirchnerismo, y entrevistado frecuente en distintos programas políticos.

Y su perfilamiento político, y su reciente encuentro con el ex presidente Mauricio Macri, devino en que le ofrecieran un lugar en las listas del espacio para ser candidato a concejal en el distrito peronista por antonomasia. El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, lo confirmó: “Soy un convencido de que hay que sumar personas a la política”.

Brian

En La Matanza quien ya se apuntó, también desde la cumbia, es Brian Lanzelotta, el ex Gran Hermano devenido en cantante, que ahora busca su lugar en la política con un spot que parodia a “La Voz Argentina”. “La idea del spot era dar una noticia, un mensaje, más que todo para la gente de mi barrio de La Matanza. Le dimos un poco para que tenga repercusión en los medios, y creo que fue lo que logramos", dice.

"Me contactó Miguel Saredi, que es el presidente del Partido Federal, y me dijo que estaba interesado conmigo. La idea no es ir contra nadie. No me interesa estar de un lado o del otro, el partido de Miguel no está con ningún bando”, remarca Lanzelotta, hoy alejado de la música popular.

“Hace un año y medio que yo no puedo trabajar en la música por los protocolos. Y con los que logro hacer en las redes no me da de comer", explica. “Yo tengo un dicho, cuando te dejan tirado siempre digo ‘che, me dejaste tirado como gato en la mudanza’, y eso siento que hicieron los políticos siempre con nosotros”, agrega quien ahora buscará un lugar en la política.

“Esto lo veo como una herramienta, no veo que me estén usando. Juntando nuestras fuerzas con Miguel podemos lograr muchas cosas. A mi me preocupa La Matanza, pero no voy a hacer la parte política, voy a construir y a estar cerca de la gente. Yo tengo que ser el puente de la gente del barrio y del municipio. Hoy los políticos gobiernan detrás de un escritorio o de una computadora, no los ves caminando en la calle. Cuando ves que matan a alguien directamente no aparecen”.

El Dipy

El cantante eludió la propuesta de JXC. Por ahora prefiere seguir siendo una voz crítica desde la tribuna (tiene programa propio, “Los Desclasados” en Rivadavia). Claro que eso no evita que también lo critiquen. "Si me van armar una opereta, les doy un consejo: que se vea bien. Que la tipografía de lo que supuestamente cobro, coincida. El DNI parece que dice 13 millones. Tendría 60 años. Tengo 43. La resolución no existe en ningún lado. Aflojen. la polenta es por la boca. no por la nariz", escribió en Twitter ayer tras una fakenews que indicaba que desde la Ciudad le pagaban 430 mil pesos mensuales.

El Dipy insiste en que no competirá: “Yo no puedo representar a nadie, soy un laburante. ¿Quién me va a votar a mi?”. Pero el propio Mauricio Macri le insistió en que debería armar su propio partido. El PRO tardó en reconocerlo como una oportunidad para captar votos, hasta que el mismo cantante reclamó por Twitter, red en la que es muy activo, que no tenía una foto con el e presidente.

El encuentro se dio de inmediato, y habría sido el ex presidente quien habría encomendado que le encontraran un lugar en las listas, algo que otras figuras cercanas a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, resistieron: preferían candidatos de la cultura como Maximiliano Guerra (que declinó su candidatura hace una semana) o Juan José Campanella (enojado porque las palomas de JXC le hayan ganado la pulseada a los halcones).

El Dipy finalmente no irá, pero mantiene un alto perfil al que aspiran otros personajes del ambiente artístico que también caminarán el Conurbano: allí se apunta Ariel Diwan, el productor teatral que será candidato a concejal en Morón, buscando competir por la intendencia en 2023. Una campaña devenida en gira musical, con recitales en lugar de escenarios políticos.

por R.N.