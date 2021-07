“La lista que propone Juntos por el Cambio todavía no conforma una expresión bien abarcativa de lo que es el partido”, marca Facundo Suárez Lastra. diputado Nacional por la UCR, sobre el armado de lista en CABA de cara a las elecciones legislativas.

“No se como terminará la lista, si la resolverán los dirigentes o serán las PASO. Me parece una buena opción que un sector del radicalismo elija a una figura como es Martín Tetaz. Que María Eugenia Vidal sea la cabeza de la lista le da un carácter más moderado, pero a mi juicio le falta pimienta”, expresó el referente del radicalismo porteño.

Esta semana hubo reunión de ese espacio con Luis Brandoni y Ricardo López Murphy, que competirá en las paso con Juntos x el Cambio. Y no descartan darle su apoyo a falta de representación del ala dura en la lista confeccionada por Horacio Rodríguez Larreta.

“Nosotros en general tenemos un profundo respeto por López Murphy. Por dentro o por fuera, estar equipado con López Murphy es muy bueno. Me entusiasma la idea de que haya PASO”, refrenda Suárez Lastra. Brandoni, Jesús Rodríguez o Adolfo Rubinstein podrían ser candidatos de ese espacio eventualmente.

“Patricia Bullrich tiene un carácter distinto al de Vidal, y tuvo mucha repercusión en las redes. La decisión de Bullrich, deja vacante un espacio de una sociedad muy movilizada en término de resistencia. María Eugenia Vidal tiene una mirada más conservadora en todos los planos”, explica, reforzando su decepción con el paso al costado de la presidenta del PRO.

Uno que también truncó el salto a la listas de Maximiliano Guerra, ladero de Bullrich: la acompaña desde este verano en la presentación de su libro, y era el plan B de ese espacio para la lista de unidad. Pero hubo aparente resistencia del larretismo y prefirió renunciar a su candidatura.

Quien no quiere bajarse ni que lo bajen, y pelea por un lugar en las listas, es el diputado Fernando Iglesias, a quien Juan José Campanella salió a apoyar por Twitter, enojado además con la candidatura de Vidal desplazando a Bullrich.

“Si se castiga a Fernando (Iglesias) a Waldo (Wolff) o a Florencia (Arietto) y a todos los que hablaron, si se los trata de dejar afuera y se premia a los que no estuvieron, después no me pidan a mí que dé la cara”, marcó Campanella.

“No se si Iglesias está tan enojado, él expresa un sector que ha dado una pelea muy firme y que también expresa a Juntos por el Cambio. La lista que debemos procurar entre todos tiene que ser una que exprese el conjunto. Si no podemos hacerlo los dirigentes, lo hará la sociedad en las elecciones”, cierra Suárez Lastra.