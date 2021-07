Javier Milei: "Cristina Kirchner por lo menos no te miente"

“María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta son socialistas cool. Porque en realidad tienen las mismas cosas que los principales dirigentes del kirchnerismo, con la única diferencia que es que tienen buenos modales", arrancó Javier Milei, que será candidato en la ciudad de Buenos Aires compitiendo contra la ex gobernadora bonaerense.

“Cristina Kirchner te dice que te va a comer el hígado, y te lo come. Por lo menos no te miente. En cambio, del otro se caracterizan por la falsedad, no hay nada más falso que alguien que se te hace el amigo y te mete el puñal por la espalda”, apuntó Milei desnudando el enojo de ese espacio con Juntos por el Cambio, a quien él apodó "Juntos por el Cargo", y que no le abrió las puertas en las PASO al espacio que comanda José Luis Espert.

"No estoy en condiciones de dar respuestas por el territorio en el que trabaja José Luis. Siempre sostuve que iba por fuera. Desde mi punto de vista no había chance de meterme en Juntos por el Cambio, me parecía una fantochada. Y fue un dolor enorme que no esté en el proceso electoral Patricia Bullrich, un rival digno, que va de frente, que dice lo que tiene que ser”, explicó el economista



“Yo soy amigo de Martín Tetaz y es una persona por la cual tengo un gran respeto, pero creo que es la típica estrategia de siempre de Juntos por el Cambio, la del famoso Caballo de Troya, te ponen uno rescatable para ponerte diez impresentables. Y tengo aprecio por Ricardo López Murphy, pero no comparto su estrategia. A él tampoco le resulta tan chocante Juntos por el Cambio como a mí, porque él es de tradición radical”, se desmarcó Milei en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.