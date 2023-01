El cruce de César Milani a Agustín Rossi

El ex jefe del Ejército, César Milani, cuestionó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, luego de que este intentara “despegarse” de la figura del ex militar. “El director de la Agencia Federal de Inteligencia @RossiAgustinOk podría advertir tan burda estrategia y ser mucho más claro y tajante en sus contestaciones”, escribió Milani en su cuenta de Twitter

Fue la respuesta después de que Rossi declarara que no veía a Milani "desde que renunció como jefe del Ejército, en mayo del 2015″, para negar que en el organismo que en la AFI dirige exista una “mesa militar” desarrollando tareas de espionaje con la presencia de hombres cercanos al militar.

Y es que en los últimos días, legisladores de Juntos por el Cambio solicitaron un pedido de informes sobre la existencia de la presunta “mesa” en la AFI. A este respecto, Rossi contestó que el pedido “ya se respondió”, y negó la existencia de dicha mesa. “Es una falacia absoluta. No existe”, sentenció Rossi, categórico en entrevista con Futurock.

Además, Rossi acusó al diario Clarín de “salir a atacar” al gobierno, ya que el pedido de información de la oposición había sido publicado en una nota en dicho medio. El titular de la AFI dijo que Clarín “está preocupado por el destino de la Corte”, en referencia al conflicto que existe entre el gobierno y sus jueces, sugiriendo intereses comunes entre la Corte y el multimedio.

Milani se refirió, en un largo hilo de Twitter, tanto a la movida de Juntos por el Cambio como a los dichos de Rossi. “Los delincuentes de Juntos por el Cambio están tratando de tapar su accionar mafioso en connivencia con sectores del poder judicial a través de operaciones que se basan en la rotunda mentira y la fábula. La mafia que está cometiendo delitos está integrada por los que ahora están solicitando informes a la AFI y acusándome nuevamente de las mismas infamias”, comenzó el ex militar.

Acto seguido, cargó contra el titular de la AFI. “En vez de hacer un esfuerzo por despegarse del Gral. Milani, Rossi podría haber recordado que después de años de persecución política y judicial y de tres años de injusto encierro fui sobreseído y absuelto en absolutamente todas las causas inventadas. Podría honrar a quienes padecimos a esta mafia y contestar el infame oficio repleto de mentiras y acusaciones falsas con más coraje”, disparó Milani, con dureza.

Pero Milani no se quedó ahí. Fue aún más allá, y hasta hizo referencia al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Es lamentable ver a tantos funcionarios sin lo necesario para dar las batallas necesarias. Evidentemente no estoy en la AFI, porque si estuviera no le hubieran gatillado en la cabeza a la vicepresidenta como si nada”, sentenció.

“No somos nosotros quienes tenemos que dar ninguna explicación de nada en este momento. En la causa que me inventaron por inteligencia interna fui sobreseído por el juez Bonadio durante el mismísimo gobierno de Macri y con todos los poderes en contra”, concluyó Milani, haciendo referencia al sobreseimiento de una causa contra él por el cargo de espionaje ilegal.

Milani fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015, año en que Milani pidió su pase a retiro, varios meses antes de que finalizara la gestión presidencial de Cristina Kirchner y asumiera el ex presidente Mauricio Macri.

La designación de Milani como jefe del Ejército no estuvo exenta de polémicas. Fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, puntualmente por la desaparición del conscripto Agapito Ledo y por secuestrar y torturar a Pedro y Ramón Olivera. La Justicia lo absolvió de ambos casos, pero la causa de Olivera lo mantuvo detenido durante dos años y medio, hasta agosto de 2019. También tuvo sobre sí una causa por enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto en septiembre del año pasado.