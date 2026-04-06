El video con IA de Karina Milei si hubiera nacido en otros países

En el ecosistema digital de La Libertad Avanza, donde las redes sociales funcionan como el termómetro oficial de la gestión, la figura de Karina Milei ha pasado de ser el "hermetismo total" a convertirse en el blanco predilecto de la creatividad algorítmica. Un nuevo video, generado íntegramente con Inteligencia Artificial, se ha vuelto viral al proponer un ejercicio de política ficción: ¿cómo luciría y se llamaría la Secretaria General de la Presidencia si su ambición —y las acusaciones que la rodean— se tradujeran a otros idiomas?

El clip, que combina un humor ácido con una crítica directa a las crecientes sospechas de manejos de caja y "favores" políticos, utiliza filtros de IA para mimetizar a Karina con las estéticas típicas de diversas potencias y regiones. El hilo conductor no es solo el rostro de la funcionaria más poderosa del país, sino una lista de apellidos ingeniosamente deformados que aluden, sin escalas, al concepto de la corrupción.

Un tour global por la "caja"

El desfile de personajes es tan ecléctico como provocador. El video arranca con una versión de estética soviética, Karina Coimavich (Rusia), seguida de cerca por la sofisticación europea de Karine Von Soborn (Alemania) y la elegancia clásica de Karin D’coimer (Francia).

La parodia no deja rincón del mapa sin visitar, apelando a estereotipos culturales para reforzar el mensaje satírico:

En Italia, la herencia se vuelve Karina Tresporcentini .

. En el vecino Brasil, la alegría se tiñe de Karina Coimera Do Nascimento .

. Incluso el mundo asiático tiene su cuota con Karina Robasawa (Japón) y la disciplinada Karina Tres-por-Xiang (China).

El humor como herramienta política

El video culmina con las versiones de Karina Al-Koima (Arabia Saudita) y una Karina Cleptókratis que parece salida de una tragedia griega, cerrando un círculo de humor que, detrás de los píxeles y las risas, busca horadar la imagen de invulnerabilidad de "El Jefe".

En una Argentina donde la comunicación política se libra en TikTok y X (ex Twitter), este tipo de contenidos marca una nueva etapa en la resistencia simbólica. Ya no se trata solo de editoriales periodísticos, sino de memes hiperrealistas que, a través de la IA, traducen al lenguaje popular las tensiones de poder que habitan en la Casa Rosada.

Para Karina Milei, el desafío ya no es solo controlar la agenda, sino también gestionar su propio avatar digital, ese que, en este video, parece hablar todos los idiomas de la sospecha.