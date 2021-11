En redes: los cambios de posiciones de Santoro y Vidal

“Configurando mi twttr”. Ese fue el primer tuit que se realizó en la historia de la plataforma y fue publicado por uno de sus fundadores, Jack Dorsey, el 21 de marzo de 2006. En ese entonces, la red social era conocida como “twttr”, luego se transformó en Twitter.

Actualmente, por minuto, se publican más de 450.000 tuits. Es decir, a nivel mundial, se hace clic en “Twittear” más de 648.000.000 al día. En Argentina, Twitter es la sexta red social preferida, por debajo de YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram y Facebook Messenger.

Hoy, en nuestro país tiene 5 millones de usuarios y quizás por su inmediatez y espontaneidad, se convirtió rápidamente en la red preferida por los políticos. En campaña o en gestión, es usada para expresar posiciones en temas de actualidad, difundir actividades, explicar medidas y hasta para generar debates. Pero también tiene otro uso: dejar registro de las idas y vueltas de los políticos, algo así como un “baúl de los recuerdos''..

Desde que dejó la Vicejefatura de la Ciudad de Buenos Aires y se convirtió en la Gobernadora de la Provincia, en 2015, la biografía de Twitter de María Eugenia Vidal era clara: “Mamá orgullosa de Camila, María José y Pedrito. Orgullosamente bonaerense”.

Pero una mañana de invierno, cuando se discutían las candidaturas en Juntos por el Cambio para las Elecciones Legislativas 2021, el perfil de @mariuvidal borró de un plumazo aquello de “orgullosamente bonaerense” y, poco tiempo después, reveló que se presentaría como primera candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las PASO de este año.

Otro caso interesante es el de Leandro Santoro, hoy candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos en CABA. Hace algunos años, cuando las mieles del Congreso le eran lejanas, sus tuits eran asperísimos contra el kirchnerismo.

El 23 de agosto de 2012, por ejemplo, tuiteaba: “Hay una sola cosa peor q CFK en la presidencia… Boudou”. En abril de 2013, disparaba sin anestesia: “Ahora entiendo para que querían avanzar con la justicia los K! Le querían manotear la balanza para pesar la guita q se chorean!!” y “la diferencia q hay entre Nestor y Cristina, es la q hay entre la bolsa de Felisa y los bolsos de Lazaro”. En 2014, lanzó fuego contra Amado Boudou: “Si el cerebro del robo del siglo se puso una joyería, cuando termine la gestión Boludou debería ponerse un banco”.

De todos, el caso de Sergio Massa, no falla nunca. Los tuits que publicaba allá por el 2015, en plena carrera por la presidencia, son para poner en un cuadro: “El kirchnerismo es una máquina de creer que la gente tiene precio. Yo no tengo precio y por eso les gané y les voy a volver a ganar”.

“Conmigo se termina la era K, por más violencia y chequera que quieran usar. Hoy FPV significa fraude, prepotencia y violencia”. Y redobló la apuesta: “Yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina porque van a las elecciones en busca de fueros. Nosotros vamos a defender a la clase media”.

Pero hay dos publicaciones del actual Presidente de la Cámara de Diputados que muestran un giro de 360 grados y se refieren a Juan Manzur. El 27 de agosto de 2015, Sergio Massa tuiteó: “Tucumán es un ejemplo del poder feudal de los caudillos del Norte, hace 20 años están y usan la pobreza para eternizarse en el poder”.

En 2019, tras las elecciones a gobernador de la provincia, publicó: “#Tucumán Muy contento por tu triunfo @JuanManzurOK. Todos los éxitos en este nuevo mandato”. Si de Massa hablamos, se hace imposible no referirse a Alberto Fernández, su anterior jefe de campaña y hoy Presidente del partido que lo devolvió al ámbito nacional. Allá por octubre de 2015, Alberto llamaba a votar por su ex jefe,: “Solo hay uno que puede ganarle a SCIOLI. El domingo, no te equivoques: VOTA A MASSA”.

La política es el arte de pisotear principios y actuar como si nada, así que ejemplos sobran, pero quiero cerrar con dos más que realmente valen la pena: Beatriz Avila y Paula Oliveto. En 2017, Beatriz Avila fue candidata a Diputada Nacional por Tucumán por Juntos por el Cambio. En plena campaña electoral, mencionaba constantemente a Mauricio Macri: “Tenemos que agregarle valor a la materia prima que somos capaces de hacer, esto es generar más trabajo @mauriciomacri”. También hablaba de cambio: “En Los Ralos, escuchando a nuestro Pte. @mauriciomacri junto a los productores rurales que apuestan a este cambio”.

Ese año, el mismo que asumió como Diputada dentro del Bloque de Juntos por el Cambio, al que abandonó inmediatamente luego de tomar posesión del cargo, tuiteó: “El Presidente @mauriciomacri que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes”.

Paula Oliveto, actual candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En 2020, publicó sobre la Ley de Alquileres: “Ayer dimos media sanción a la Ley de alquileres para buscar la forma de compatibilizar los derechos de los inquilinos y de los propietarios. El Estado debe ser regulador de conductas para proteger a los más débiles sin descuidar el derecho de propiedad”.

Ahora, Oliveto integra la lista de Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal y una de sus principales propuestas es derogar esta ley que ella misma incentivó.

Como verá, estimado lector, en Twitter todo es eterno y no hay peor archivo que aquel que queda en la memoria de la sociedad y termina dañando la imagen política de una persona. Por eso, nunca te olvides: hay que pensar dos veces antes de Twittear porque nunca se sabe quién puede estar leyendo del otro lado.

Por Daniel Vico

*Consultor Político Millennial

