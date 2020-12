Exclusivo: quién es la “nueva” hermana mayor de Alberto Fernández

NOTICIAS descubrió a la “nueva” hermana mayor de Alberto Fernández. Es Marta Sara, a quien Alberto Oscar Pío, el padre biológico del Presidente, tuvo en 1952. Es decir: siete años antes de que el mandatario naciera, su padre biológico ya tenía otra familia. Esta es su historia, la misma que el ex jefe de Gabinete de Néstor desconocía hasta que esta revista se lo reveló.

La vida de los otros. Hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de Marta Sara. Ella nació como la primera hija de Alberto Oscar Pío, un 2 de octubre de 1952, siete años antes que el Presidente. Aunque los detalles son poco claros, hay una triste paradoja que une a los hermanos: a Marta Sara también la abandonó su padre. Tal es así que menos de tres años después nació otra Sara, Valentina, la hija de Alberto Oscar Pío y Celia Pérez. Esa pareja, formada como tarde a mediados de 1954, duró hasta los cuatro años del mandatario, es decir 1963.

Por lo que cuenta el Presidente, ni él ni su hermana supieron jamás que su padre biológico había formado su familia ya con otra encima. De ahí nace una de sus dudas: “¿Se habrá enterado mamá de esto y por eso se habrán peleado tan fuerte?”. Alberto recuerda que la separación fue en “muy malos términos”. Acá la historia vuelve a ser poco clara: en algún momento entre que lo abandonó en 1963 y su muerte, 17 años después, Alberto Oscar Pío Fernández volvió al hogar de Basilia Rodríguez y de su primera hija, Marta Sara. Con ellas estuvo hasta su último aliento.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros casos de personas que descubren su verdadera identidad –desde nietos de desaparecidos durante la última dictadura hasta a Fabiola Yáñez, la Primera Dama que conoció a su padre recién cuando tenía 23 años–, Marta Sara se enteró de su verdad no en la adolescencia ni en la temprana madurez, sino cuando ya tenía más otoños en su espalda que hacia adelante. Fue en este abril, ya con la pandemia azotando al país y con ella a meses de cumplir 69 años, cuando descubrió por una genealogista quién era su hermano.

Hay que pensar también que Marta Sara vivió toda su vida como una ciudadana más, trabajando en una distribuidora de diarios y revistas que fundó junto a su marido. La reputación que tienen ambos entre los canillitas y en el mundo de las revistas culturales –tanto la media hermana presidencial como su esposo participan asiduamente de la asociación que nuclea a estas ediciones independientes, donde están desde la Revista Barcelona hasta la Revista Mu– es enorme: se los conoce como una pareja de trabajadores incansables y de “muy buena leche”. Pero no solo eso: Marta Sara está convencida de que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y, sobre todo, kirchneristas. “¿Se puede sentir tanta desolación?”, se preguntaba la media hermana en la tarde del 27 de octubre del 2010. “Esto es increíble, quiero que alguien me saque de esta pesadilla. No, no es cierto, Néstor estará siempre, la semilla está plantada, mis hijos seguirán regándola”, dijo en sus redes sobre la muerte del ex presidente, convencida de que sus dos vástagos –el mayor un productor de contenidos teatrales que ya empieza a hacer carrera en aquellos pagos– continuarían el legado K.

“Bueno, esto que me contás me gusta”, dijo Alberto Fernández con una sonrisa, cuando NOTICIAS le relató las posiciones políticas de su media hermana. De cualquier manera, es en este punto donde llega el ejercicio: ¿cómo habrá sido para una mujer de casi 70 años y una militante convencida del “proyecto nacional y popular” enterarse de que el ex jefe de Gabinete de su ídolo y el Presidente al cual votó es, ni más ni menos, hijo de su propio padre?

“No quiero herir a nadie, pero es como si me preguntaras si me voy a juntar con un desconocido”, explica el Presidente sobre la posibilidad de una futura reunión. Quizá cuando lea la historia de su media hermana cambie de parecer.

