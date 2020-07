Grupo Bicentenario: ¿Nace la juventud albertista?

Son 400 jovenes, casi todos sub 30, peronistas y porteños. Venían trabajando juntos desde que empezaron a caminar la Ciudad para las últimas elecciones, y en las primeras semanas de julio le dieron el lanzamiento oficial: nació el “Grupo Bicentenario”, lo que para más de uno significó que nació la juventud albertista.

Entre sus miembros, se destacan el legislador Juan Manuel Valdés, el comunero Laureano Bielsa y su hermano Hilario, el director de la casa “Patria Grande” Matías Capeluto, el influencer Tomás Rebord, Pilar Araneta, Micaela Gentile, y Matias Tomsich, líder del sindicato de trabajadores caninos, entre otros. “La idea no es construir el albertismo porque hablamos con Alberto, sabemos que la etapa requiere construir un peronismo de todos, todas y todes, que tiene que ver con celebrar la unidad. Estamos profundamente consustanciados con el liderazgo de Alberto, pero eso es estar profundamente consustanciado con la unidad”, se ataja Valdés.

Noticias: O sea, no debería ni existir el "albertismo".

Juan Manuel Valdés: Él es el primer interesado en que nadie salga a decir y que tire la patente de corso para que se "arme" el albertismo. Cualquier discusión menor o cualquier personalismo puede ser negativo para el instrumento renovador y transformador que debe ser el Frente de Todos. Cuando nuestro gobierno toma el lema de "Argentina Unida" es porque no queremos anteponer ningún personalismo antes que la unidad. Uno construye un espacio para sumar, no para dividir.

Laureano Bielsa: Un elemento clave es la agenda que uno toma, uno nunca esta exento de que se puedan suscitar interpretaciones, pero eso se confirma o no con la práctica. Nosotros no buscamos ubicar un lugar de pleitesía individual a nadie, sino aportar una mirada joven para intentar mejorar a la Argentina. Armar un espacio propio tiene que ver con una manera propia de ver las cosas. Bancamos al Gobierno, y somos parte del campo nacional y popular, pero está bueno crear una agrupación a imagen y semajanza nuestra”

Pilar Araneta: Nosotros venimos a aportar, de ninguna manera buscamos generar una agenda que sea contradictoria con la agenda del Gobierno. Estamos compuestos por cooperativas, por centros culturales, buscamos representar una agenda muy heterogénea de la ciudad de Buenos Aires y aportar desde nuestros valores a una construcción colectiva.

Noticias: En las últimas semanas se puso a prueba esa idea de la unidad, sobre todo a raíz del tuit de CFK.

Bielsa: En nuestro espacio también tenemos muchas veces tensiones y desafíos. Igual que como nos pasa a nosotros, el Gobierno está buscando el mejor mecanismo o método para sanjar las diferencias internas. Quizás, como decía Juan Manuel hace poco, hay que tener cuidado en cómo se las expresa, en presentar las diferencias de forma respetuosa, pero eso se va a sanjar rápidamente porque tanto Alberto como Cristina tienen en claro que la unión entre ambos es lo que posibilitó ganar las elecciones y nunca más pueden separarse. Quizás los que están abajo tienen que entender que la mano no viene por ahí.

Araneta: También hay que entender que los tiempos no son los mismos, no son las mismas condiciones en las que gobernó Cristina Kirchner que la que nos toca ahora con Alberto. También hay un tiempo de adaptación que tiene la fuerza política, y eso no tiene nada de malo.

Valdés: Está claro que este era un frente diverso desde el primer día, somos un peronismo diverso que se unió con la idea de un proyecto en común pero que tiene diferencias y se nutre de eso. Justamente el planteo era ese: Cristina podía ganar la elección, pero después había que gobernar con todos, y para eso hacia falta una apertura mayor. Están claros los roles en la sociedad política que tienen Alberto y Cristina, y también participa ahí Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Noticias: Pero a veces parece que le están tomando exámen al Presidente, caso Víctor Hugo Morales, Hebe de Bonafini.

Valdés: En el caso de Víctor Hugo creo que hubo algún error de comunicación de parte del Gobierno, porque fue un tironeo sobre un documento que reafirmaba algo que ya había dicho en el pasado Alberto. Víctor Hugo cuando escuchó la posición de Alberto entendió que esa era la posición de siempre. A veces, entre errores de comunicación nuestros y alguna malitención de algunos medios, entramos...

Bielsa: Tiene que ver también con el estilo de liderazgo. Alberto me da la sensación que tiene la lógica de escuchar todas las opiniones y después decidir. En este momento tan dramático y de estancamiento, es normal que la gente sienta más ansiedad, más dudas, y eso le pasa a cualquier vecino, a cualquier comunicador, a nosotros, a todos. Nos parece bien que se expresen esas diferencias, pero en un momento crítico hay que mostrar un apoyo a la figura del Presidente, sobre quien cae toda la presión. Alberto ni nadie puede hacer un milagro, pero sí puede guiarnos a todos para intentar pasar este momento tan duro, pero no puede disipar toda la incertidumbre que hay, cuando hay una pandemia que no había ocurrido en los últimos 100 años. No hay fórmula mágica.

Alberto Fernández ya se enteró del nacimiento del Grupo Bicentenario y les mandó un saludo.