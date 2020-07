Katopodis: “este gabinete evitó que nos la peguemos de frente con la pandemia”

"No emito opinión respecto de los rumores de la salida de Santiago Cafiero y la llegada de Sergio Massa", marca Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Katopodis tiene buena relación con el actual presidente de la Cámara de Dipuados. Pero también una relación de amistad con Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández al que muchos cuestionan: en las últimas semanas le pidieron concretamente que levantara su perfil.

“Todos los ministros estamos a disposición del presidente desde el primer día. Se ha trabajado con responsabilidad, pero sí tengo para decir que a veces quizás no comunicamos todo lo que se está haciendo. A algunas áreas de Gobierno les costó un poco más”, suma el ex intendente de San Martín. “Y también hay una preocupación de Alberto Fernández en que no anunciemos cosas que no podamos cumplir".

“Estamos todos muy enfocados en temas la pandemia. En mi caso haciendo hospitales y con las obras de agua”, desarrolla Katopodis que en los últimos días inauguró obras y firmó convenios. "Trabajamos con mucho esfuerzo para poner en marcha la obra pública. Terminamos los hospitales modulares y vamos a seguir trabajando en el Hospital René Favaloro (en La Matanza), que estuvo 4 años cerrado durante el gobierno de María Eugenia Vidal y se fue deteriorando".

"En esta primera etapa priorizamos a los pacientes de Covid. Reconstruimos los servicios de equipamiento de diagnóstico y de imagen, y luego de la pandemia vamos a recuperar el perfil mas general del hospital con el que se había construido", puntualiza. "En 3 meses hicimos lo que no se hizo en 4 años.El deterioro de la salud fue importante durante el gobierno de Mauricio Macri", insiste.

"Las obras no son de los políticos, sino de los vecinos. Gane quien gane hay una inversión en salud que nunca más se puede incumplir. Y luego de la pandemia, vamos a seguir trabajando para fortalecer la red sanitaria", promete. Y también llegarán las obras de vialidad para generar puestos de trabajo: "Vamos a generar alrededor de 180 mil puestos de trabajo. Firmamos un convenio de 4 mil millones de pesos para obras de cloacas y aguas. Y las rutas 56 y 11 que están paralizadas las obras hace un año, la vamos a retomar con fondos nacionales. Esta semana vamos montar los obradores".

por R.N.