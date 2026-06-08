La insólita idea de Martín Tetaz de hacer departamentos de 15 metros cuadrados

El economista y exdiputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz quedó en el centro de una nueva polémica tras publicar un video en sus redes sociales en el que promocionaba la construcción y venta de microdepartamentos de apenas 15 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. El problema: esa superficie contradice directamente el código de edificación porteño, que fija en 24 metros cuadrados la superficie mínima para que una unidad pueda ser legalmente denominada departamento.

En el video, Tetaz recorre una obra en construcción junto al desarrollador inmobiliario Gabriel Maioli —ambos con casco— y defiende el modelo como solución habitacional accesible. El propio empresario reconoció la irregularidad: "Técnicamente no se llama departamento porque la Legislatura le pone un límite a la superficie mínima", aunque insistió en que se trata de unidades habitadas por personas que están orgullosas de tener su primera vivienda. Tetaz acompañó el argumento y propuso llamarlas "Diego Maradona" si hace falta, siempre que sean accesibles: "Podrías tener un Diego Maradona a 38 mil dólares".

El propio Tetaz llegó a admitir, durante el recorrido, que la unidad era "casi hasta una cochera con baño". Pese a ello, defendió el modelo como punto de entrada al mercado inmobiliario: comprar un microdepartamento, construir patrimonio y usarlo luego como garantía para acceder a algo más grande. Una secuencia que, sobre el papel, parece razonable pero que en la práctica requiere ingresos estables, acceso al crédito y un mercado hipotecario sostenido: condiciones difíciles de encontrar en la Argentina de 2026.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. "Romantizar el hacinamiento. No", escribió un usuario. Otro fue más directo: "Cómo llegamos del Procrear a esto. Comemos burro y vivimos en boxes". También hubo humor: "En escala Tetaz serían como 150 metros" y "Es perfecto para él que mide 1,60" fueron algunos de los comentarios más viralizados. Más allá de las burlas, el debate que instaló el video toca un punto sensible: si la solución a la crisis habitacional argentina pasa por convencer a la sociedad de que vivir en espacios cada vez más pequeños es un logro, o si el problema real son los salarios pulverizados y la ausencia de políticas de vivienda genuinas.