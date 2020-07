Larreta salió a desmarcarse: ni Macri, ni Alberto

“No soy amigo de Alberto ni de Macri”, aseguró el jefe de Gobierno porteño. El sábado había aclarado en una nota radial con CNN ("Hablemos de todo", con Nacho Girón) que no llamaría al presidente -que lo había calificado como amigo en su discurso por el 9 de Julio- este lunes 20 por el día del amigo.

"Mis amigos son los del colegio, con los que juego al fútbol, aquellos con los que voy a la cancha de Racing. Para mi la palabra amigo es muy fuerte, son los que conozco de toda la vida, aquellos con los que me junto a comer un asado los fines de semana con la consigna de no hablar de política”, explicó. Repetiría el mismo argumento en distintas notas, con Radio 10, La Red y La Nación.

“Mi relación con Alberto Fernández no es inesperada. Yo construyo buenas relaciones, diálogo, con quienes tengo que trabajar, sea quien sea, sea del partido político que sea. No debiera ser una sorpresa para nadie. Yo creo en el diálogo y en la buena relación”, marcó Larreta, demostrando que está dispuesto a jugar con todos, dentro y fuera de su partido.

Seguramente haya recibido reclamos de un sector de Juntos por el Cambio por la cercanía con el presidente. Una relación de la que se han nutrido ambos. Así lo muestran las encuestas: son los políticos argentinos con mejor imagen. Pero la del presidente cae notablemente en el último mes, con una Argentina que empieza a verse fuertemente golpeada por las consecuencias económicas de la cuarentena extendida.

Larreta en cambio se mantiene en el 68% de aprobación. En buena parte por su perfil sereno y dialoguista (más aun: no contestatario). Pero se permite con tono correcto desmarcarse de los extremos, representados por el actual y el ex presidente. “Le tengo mucho afecto (A Mauricio Macri) y mucha confianza, pero mis amigos son los que conozco hace 40 años”, insistió en diálogo con Luis Novaresio.

En esa línea, rescató a María Eugenia Vidal: “Con ella tengo una relación personal muy cercana y la quiero mucho”. La ex gobernadora de Buenos Aires ya suenacomo una posible candidata a vice de Larreta en una fórmula 2023. Pero para eso, hay que sortear varias etapas no menores, entre ellas ser consagrado por Juntos por el Cambio, un espacio donde hoy varios disputan el liderazgo (Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo son dos que se autocandidatean).

Pero dentro de esa interna, la figura principal es Mauricio Macri. De eso no hay dudas, y las diferencias en torno a la posición a adoptar frente al gobierno nacional y a otras cuestiones los ponen en permanente tensión. "Con Mauricio tengo diálogo asiduo, obviamente", agregó sobre su relación con el expresidente. Pero Larreta entiende que deben mostrarse nuevas caras: “Tenemos una gran responsabilidad en terminar con la grieta. Es bueno para el futuro que todos podamos tener un diálogo razonable. Hay muchas cosas que señalé como diferencias con el Gobierno, pero no por eso no vamos a dialogar”.

“Soy un ferviente creyente en el diálogo, es mi modo de vida, siempre he sido así, y ni hablar en esta situación de la pandemia. Pero no es que me pongo a dialogar ahora. Creo en el diálogo como parte del futuro de la Argentina”, insistió el funcionario en una entrevista que Perfil publicó este domingo. Y marcó que hay una “buena relación” también con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Tenemos mucha interacción: todo el límite de la Ciudad, con tres millones de personas, es con el conurbano, de diez millones viviendo alrededor. Es obvio que tenemos que trabajarlo juntos”.