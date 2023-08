Las cábalas de Sergio Massa para esperar el resultado de las PASO

Sergio Tomás Massa fue el primero de los precandidatos a presidente en votar. De hecho, fue uno de los primeros electores que entró a la escuela 34 de Tigre para ejercer su derecho, a las 8.35, apenas se habían abierto los comicios.

Como en cada una de las elecciones, el ministro de Economía cumplió con cada una de sus cábalas. Cenó la noche anterior con sus amigos del Colegio Agustiniano, descansó en familia y, tras la votación, luego de una reunión con Axel Kicillof, fue a almorzar con su mamá.

“Va a comer a lo de la madre. Lasagna, como siempre”, dijeron desde su equipo de comunicación. El clima, en esta oportunidad, acompaña para las pastas. En 2021, por ejemplo, tuvo que cumplir con su tradición en medio de una ola de calor.

"Desgraciadamente en las últimas horas la campaña se interrumpió por algo muy doloroso. Pero pido que toda la gente vaya a votar", dijo Massa tras sufragar. Y luego, sobre su agenda, indicó: "Voy a acompañar a Malena a votar. A las 11 vamos a hacer una reunión con Kicillof y Santoro en casa para ver cómo se está dando el comicio. Después como toda elección, me voy a lo de mi vieja", dijo. Y luego aclaró: "Bueno, en realidad mi vieja está arreglando la cocina, así que hoy comemos de mi hermana".

Sobre sus contactos con otros dirigentes de Unión por la Patria, Massa dijo: "Me envié mensajes con algunos de los dirigentes de provincia que tienen la responsabilidad de poner en marcha el comicio. Pero todavía no hablé con nadie, con Malena nomás, tomando mates a la mañana. No hablé con ningún gobernador, ayer si, de varias provincias. Estaban con mucha expectativa".

Por la tarde, a las 20.30 llegará hasta el bunker de Unión por la Patria para esperar los resultados. La expectativa de la prensa superó la capacidad del Complejo C, el lugar donde habitualmente se realizan los encuentros del oficialismo. “Pudimos acreditar a 250 periodistas de los 800 que nos pidieron ingresar”, aseguraron desde prensa.

La expectativa, de todas maneras, tras la ausencia de Cristina Kirchner en la última parte de la campaña, será si Máximo se acerca al búnker.