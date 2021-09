Macri reapareció en la campaña, pero sin Patricia Bullrich

Y un día volvió a hacer campaña. Dos años después de la recorrida federal del 2019 en el tour “Sí se puede”, Mauricio Macri reapareció en el terreno en plena contienda electoral. Acompañó a María Eugenia Vidal en una recorrida por la zona norte de la Ciudad, compartió un almuerzo mano a mano con Horacio Rodríguez Larreta en Uspallata, viajó a Rosario donde apoyó la lista -la misma que impulsa el jefe de Gobierno porteño- de Federico Angelini y Amalia Granata y también estuvo en Pinamar, donde tuvo un rato para jugar al golf con el intendente local, Martín Yeza. Fue la reaparición pública del ex presidente luego de casi un mes varado en Europa, y para muchos fue una sorpresa.

Desde la campaña opositora minimizan la novedad. “No había chance de que Mauricio no participe. Es el fundador del espacio, se ganó su lugar y muchos votantes lo siguen viendo como una referencia”, dicen. Los que manejan los números dicen tenerlo medido: entre el total de los votantes de Juntos por el Cambio hay entre un 20 y 30% que sigue al ala dura. Aunque no es tanto, no es un valor que se pueda perder.

Entre los halcones, sin embargo, empieza a haber tironeos. La relación entre Patricia Bullrich y Macri atraviesa su peor momento. La primera lo acusa de haberla abandonado en plena pulseada por las listas, y en Córdoba y en La Rioja apoyó candidatos distintos a los que impulsa el ex presidente. El cordón umbilical que los une parece a punto de cortarse. Cerca de Larreta estiman que la ex ministra está jugando sus últimas fichas antes de que llegue noviembre. Ahí, imaginan, la otrora montonera que siempre tuvo un buen olfato para la política se va a replegar y aceptar su lugar bajo el ala larretista. Sin embargo, todo puede pasar de acá a dos años: Javier Milei es uno que insiste mucho en la buena relación que tiene con Bullrich, jugando con la idea de compartir a futuro una fórmula. Todavía falta mucho.

por R.N.