Marcos Galperín se burló de Alberto Fernández y el “mi querida Fabiola”

“Entiendo que Fabiola era la que se encargaba de los seguros en casa”, expresó Marcos Galperín, con ironía, en su cuenta de la red social X. El ácido posteo del creador de Mercado Libre aludió a la polémica de la denominada “Fiesta de Olivos”, en donde se realizó el cumpleaños de Fabiola Yañez, con una decena de invitados, en plena cuarentena sanitaria.

En 2021, Alberto Fernández responsabilizó a su pareja por el encuentro social desarrollado en la quinta presidencial. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, fue el posteó que realizo exmandatario, disculpándose por el incumplimiento del aislamiento estipulado desde el Ejecutivo por el Covid-19.

El controversial hecho, ocurrido en la residencia presidencial de Olivos, fue un momento de inflexión en el gobierno nacional, que había promovido una estricta cuarentena y medidas de aislamientos preventivos y obligatorios que fueron impopulares para varios sectores de la sociedad. Sin embargo, los problemas del actual expresidente continúan al darse a conocer la trama de contrataciones de seguros, con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios, entre los que se encuentra la pareja de su secretaria privada, que fue presuntamente montada durante su administración.

La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia penal contra Fernandez por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Esta denuncia tuvo que ver con diversas irregularidades que fueron observadas por el extitular de la Anses, el exfuncionario Osvaldo Giordano, que pidió que fueran investigadas las razones del contrato con la aseguradora, cuando asumió su cargo.

Sin embargo, este no fue el único dardo punzante que Marcos Galperin lanzó contra la gestión presidencial del ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y sus aliados. A lo largo de los últimos meses del año pasado, el magnate argentino, que reside en Uruguay, disparó en su cuenta de X diversos posteos enfrentándose a las medidas llevadas a cabo por el gobierno peronista y cruzandose con referentes de la coalición kirchnerista.

"Qué lindas épocas cuando cada uno de nosotros tenía nuestros ahorros jubilatorios en nuestras propias cuentas privadas y podíamos ver la evolución de nuestros ahorros todos los meses", había escrito Galperin, en su cuenta de Twitter, recordando las épocas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de la década del 90, propuesto por el gobierno de Carlos Menem, desmereciendo la gestión previsional estatal que se desarrolla a través de Anses.

En otra oportunidad, el empresario compartió en su cuenta un artículo de Wall Street Journal en el que elogiaba la flexibilidad de las regulaciones en despidos del mercado laboral estadounidense. El posteo enfureció al dirigente piquetero Juan Grabois y al director de la Revista Barcelona, Fernando Sánchez, que decidieron cruzarlo en la red social Twitter. En ese momento, el líder del Frente Patria Grande le recriminó opinar sobre el tema desde “un origen privilegiado”, debido a que el padre del empresario era el dueño de las curtiembres SEDESA.

“Tremenda tanta sensibilidad", escribió el titular de la plataforma de ventas online más exitosa en América Latina, y compartió un video de la cuenta Indignado, que expresaba: "Con un dólar a $19 y la pobreza en 30% lloraban y querían prender fuego el país. Hoy con el dólar a $800 y la pobreza en más del 60% están todos en silencio. Qué loco, no?". El mensaje iba acompañado por un video compilado con imágenes de panelistas secándose las lágrimas tras la devaluación de 2019. Una publicación que provocó la reacción inmediata de la periodista Maria O'Donnell.

En la actualidad, desde sus redes sociales, Marcos Galperin sigue manteniendo el mismo protagonismo. Más allá que el gobierno nacional actual se encuentra comandado por Javier Milei, quien fue apoyado publicamente por el empresario, el fundador de Mercado Libre no deja pasar noticia alguna, en el que se vea involucrada personalidades de la gestión anterior y, mucho menos, de quien fue su máximo titular.