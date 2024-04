Martín Guzmán cuestionó a Luis Caputo y su cifra de inflación

“Ministro @LuisCaputoAR, ¿el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el @Bot_Jumbo? Este episodio de comedia cinematográfica es también una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia en la gestión del Estado, todo junto”, escribió Martín Guzmán, en su cuenta de la red social X, y añadió: “¿Cómo alguien que esté conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana? ¿Por qué no usa el ministro de economía el sistema de información diaria sobre variación de precios de supermercados con el que cuenta la Secretaría de Comercio (SEPA), al menos para chequear si lo que ve en X no es un disparate?”.

En un duro cruce en redes sociales, entre el ex ministro de Economía de Alberto Fernández y el titular de la cartera económica de Javier Milei, se cuestionó la gestión del actual gobierno en los registros inflacionarios. Esta semana, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente utilizó como fuente oficial una cuenta de la red social X que, supuestamente, replicaba la variación del índice de precios a diario en la cadena de supermercados Jumbo. Pero el perfil era falso y la propia cuenta salió a desmentir al mandatario aduciendo: "Se trata de un experimento social".

“Entrá al bot de Jumbo. Entrá al bot de Coto a ver qué da. ¡Dale, anímate! Poné el Coto Bot, poné el Jumbo Bot, a ver qué te aparece”, aseguró con entusiasmo el mandatario en el canal de streaming Neura, e instó a Fantino a que vaya al perfil del Jumbo Bot: “Mirá, menos 4,52. Eso es deflación”. Sin embargo, momento después, el usuario señalado por el libertario escribió: “Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Sí, sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega”.

Después de esta secuencia, Martín Guzmán escribió un posteo en donde criticó con dureza, y arrobando, tanto a Milei como al ministro Luis Caputo por reproducir de manera pública los datos inventados por el falso Jumbo Bot. El ministro de Economía, inmediatamente, le respondió con cierta ironía: “Díganme por favor que esta es una cuenta falsa también”. En el mismo tono, el ex economista del gobierno anterior volvió al cruce: “Díganme por favor que va a chequear mejor las cuentas falsas y que no va a volver a pedirle plata al FMI para timbearla toda”.

No es la primera vez que Martín Guzmán aparece en escena en su red social X para disparar contra el gobierno libertario. En sucesivos mensajes, el discípulo de Joseph Stiglitz viene apuntando contra las medidas económicas de la actual gestión. “El salario real registrado cayó alrededor de 10% desde que asumió el gobierno. Sin embargo, el ministro @LuisCaputoAR dice que el gobierno no homologará un acuerdo paritario de incremento salarial del 25 por ciento. ¿O sea que la libertad es a dedo? ¿Las empresas de medicina prepaga tienen libertad para haber aumentado 87% en lo que va del año, las naftas pueden subir libremente (+151% desde dic-23), pero los trabajadores y las empresas no tienen libertad para negociar salarios? Es demasiado claro que el ajuste lo están pagando entero los trabajadores y los jubilados, mientras la casta descorcha champagne y grita “Viva la Libertad Carajo”, escribió Guzmán hace unos días.

Incluso a funcionarios de la conducción libertaria de otros sectores fueron señalados por el ex ministro. “Este energúmeno, cuyo método para la comunicación es la mentira y difamación sistemática, es el director de comunicación digital de la presidencia de @JMilei. Ahora dice que le pedimos “otros 40 mil millones al FMI”. Doe: el aumento de la deuda con el FMI bajo el gobierno de Alberto Fernández fue de CERO. Ah, y fueron 44.500 millones de USD. Y esa foto que distribuís de alguien con la cara tapada no es mía, como descuento que lo sabés (si no lo sabías, además de difamador sos un incompetente)”, arremetió contra Juan Carreira, el reconocido troll de La Libertad Avanza.

Dentro de este contexto económico y social, se estima que los señalamientos, por parte del ex funcionario del gobierno del Frente de Todos, continuará en las redes sociales. Apuntando a distintos miembros de la coalición libertaria, pero , en especial, contra su presa favorita, el actual ministro de Economía.