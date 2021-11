Maslatón vs. Solano: un debate entre el capitalismo y el socialismo

A simple vista podría parecer una postal de otra época. Gabriel Solano, legislador porteño y candidato del Frente de Izquierda, habla de Carlos Marx y el público grita como si estuviera en una cancha de fútbol. Una mitad aplaude y la otra, la que fue a ver a Carlos Maslatón, lo silba. Al rato el liberal que apoya a Javier Milei asegura que se terminó “el capitalismo de la plusvalía”, y un joven -entre los 200 que pudieron entrar de una fila que llegaba a las 500 personas- vestido con un traje de la Fuerza Área inglesa lo aplaude hasta que le duelen las manos. Lo que pasó en el Cultural Vivo, un espacio cultural en Palermo, podría ser un debate de otra década más ideologizada: al fin y al cabo lo que se discutía en esa mesa era si el mejor modelo para la humanidad era el capitalismo o el socialismo. Pero no ocurrió en los setenta, sino que fue ayer y el video del evento ya superó las quince mil visitas.

La charla la organizó “El Program”, una propuesta audiovisual -cuyo fuerte es su canal de Instagram- que busca “sacar a los espectadores de las burbujas informativas y cruzar distintos mundos”. Se armó luego de varios debates tuiteros que tuvieron Solano y Maslatón, que levantaron temperatura en la red social del pajarito. Ambos cosechan miles de seguidores en el mundo virtual: uno como dirigente del Partido Obrero y ex legislador porteño (banca a la que podría volver en noviembre si la izquierda repite las elecciones de las PASO), y otro como un polemista liberal, con pasado de concejal porteño y que se viralizó el año pasado cuando enfrentaba públicamente a la cuarentena por la pandemia. “Vos no sos de izquierda, sos ultraliberal”, le llegó a tirar el analista financiero, en un fenómeno de cruce de audiencias que NOTICIAS retrató en la nota “Solano, el trotsko liberal”. Ayer ambos, aunque se habían visto antes en algún pasillo de tevé, tuvieron su primer charla real. Y lo hicieron con hinchada y a días de las elecciones generales.

Ni Tosco ni Rucci. El que arrancó, luego de la presentación del moderador Laszlo Pelle, fue Maslatón. Antes su hinchada lo había coreado y cantado al ritmo de “proceda, proceda”, un latiguillo del liberal que se hizo famoso en las redes y entre los que siguen a Milei. “Entre Solano y yo están las ideologías reales, capitalismo y socialismo. Todo lo que está en el medio -el peronismo, el PRO, que no tiene demasiada ideología pero siempre termina girando a la izquierda- son derivaciones. Esto es como un campeonato de futbol, quiero 20 equipos con los que competir. Por eso repudiamos las dictaduras: son corruptas, son inmorales, y, además, son muy aburridas. La gracia de la política es competir y divertirse, y es lo que vengo a hacer hoy”, dijo el liberal.

Solano recogió el guante. También tuvo antes la banca de su gente antes de arrancar: “Señores soy piquetero toda la vida voy a luchar, seguimos cortando rutas y a la Rosada vamos a llegar”, se cantó en Cultural Vivo. El candidato a legislador del FIT comenzó con un elogio a su ideología. “Fijense que el socialismo por ser superior ha logado una entrada gratuita acá: entramos todos sin pagar un peso”.

Luego el debate siguió entre la actualidad política -ambos, que representan a los costados más extremos del arco político, coinciden en pronosticar una derrota importante para el Gobierno el domingo- y entre algunos ejes que los dividen. Uno fue el calentamiento global, al que Milei negó en el debate entre candidatos. Maslatón también siguió en esa posición. “Es una consigna de la izquierda post caída de la URSS. El objetivo del marxismo internacional es atacar al capitalismo: como no le pueden dar por el lado económico porque somos un éxito absoluto siempre inventan alguna cosa nueva, los derechos humanos para el lado que ustedes quieren, el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, el falso feminismo. Sigan jodiendo con el calentamiento global, que se la vamos a ganar esa batalla también: nuestro sistema es indestructible, invencible e inmortal. No va más lo del calentamiento global ni lo de la plusvalía”, dijo el liberal, bajo una lluvia de aplausos.

“Resulta que no existe más la plusvalía, pero todos quieren reforma laboral. No hay plusvalía pero todos quieren terminar con el régimen de indexaciones, quieren terminar con las horas extras, quieren terminar con los convenios colectivos. Dejen de joder al obrero y vayan con el bitcoin”, devolvió el dirigente del Partido Obrero. Maslatón defendió a esa moneda virtual de la que es uno de sus grandes defensores en el país. “Somos bitcoineros: yo no sé Solano como ustedes la gente de izquierda no se avivaron de que somos la mayor amenaza contra el capitalismo financiero internacional al que ustedes siempre han atacado. Desde la derecha estamos llevando a cabo el mayor sabotaje de la historia contra la a moneda falsificada, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales. La solución del país es liberal”.

El debate llegó a las dos horas –incluyó también, luego de un cruce por la cuestión palestina, una invitación de Maslatón a Solano para viajar a aquel país- y se puede ver completo en Youtube.