Qué tenía la caja que emocionó a Ofelia Fernández

Hace unas semanas, Ofelia Fernández convocó a un encuentro de Unión por la Patria en el parque Rivadavia para debatir sobre el triunfo de Javier Milei de La Libertad Avanza en las PASO del 13 de agosto. En esa convocatoria, se reunieron los militantes del sector kirchnerista para reflexionar colectivamente de cara a los comicios generales de octubre. Bajo el título “La comunidad desbordada. ¿Qué carajo hacemos?”, la dirigente informó a través de un video en su cuenta de Instagram los datos de la reunión de ese momento.

Hace unos días, la joven militante volvió hacer otra curiosa llamada en las redes sociales con un reel subido a su cuenta de Instagram. En el video, se observa a Fernandez sentada abriendo un gran paquete envuelto varias veces con distintos tipos de papel de regalo. Finalmente, luego de desenvolver el paquete, saca de allí un globo amarillo que la legisladora hace explotar. En ese momento cae en el piso un papel que dice: “Rosario”.

“¡Claro! Yo no tengo un bebe. Tengo que dar vuelta una elección para que no gane un tipo que banca a Videla, quiere dolarizar sin dólares, cobrar la universidad y habla con su perro muerto. ¡Vamos a Rosario!”, expresó Ofelia Fernandez a cámara. De esta manera, la joven referente de UP invitó a la nueva reunión de “La comunidad desbordada. ¿Qué carajo hacemos?”, que se desarrollara el domingo 8 de octubre, a las 15 hs, en la ciudad santafesina. El punto de reunión es en la intersección de España y el río, en donde también participaran Caren Tepp y Lucila De Ponti.

por R.N.