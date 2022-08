Roberto Navarro le apunto a Eduardo Feinmann y fue denunciado por incitación a la violencia

El periodista y dueño de El Destape Radio, Roberto Navarro fue denunciado por incitación a la violencia, luego de que dijera que “algo había que hacer” con ciertos periodistas de LN+ y de TN que son críticos del oficialismo, entre los que se encontraban Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, y Jorge Lanata, entre otros. Silvina Martinez, periodista de LN+ y abogada, fue quien quien llevó adelante la denuncia contra Navarro.

Denuncie a Roberto Navarro por incitación a la violencia contra @majulluis @edufeiok @JonatanViale. No es libertad de expresión, es delito. — Silvina Martínez (@drasmartinez) August 17, 2022

El hecho ocurrió luego de que Roberto Navarro opinara sobre el escrache que sufrió la semana pasada el actor Pablo Echarri. “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, Los Majul son los que están generando la violencia. (...) Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, con Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”; declaró Navarro.

Tanto Eduardo Feinmann, como Jhonathan Viale, le respondieron a Navarro en el pase de sus programas. “Fuera de joda, esto es incitación a la violencia. Lo que denota es una desesperación tremenda. Están apretando por todos lados, ¿no?”, dijo Viale. Al respecto, Feinmann dijo que “sera que no deben querer que mostremos, que contemos, que informemos en la causa de Cristina (...) No querrán que Lanata le haga una nota a la arrepentida de Milagro Sala mostrando cómo la señora afanaba. no sé”, opinó Feinmann y remató: “Hago responsable de la seguridad mía y de mi familia al señor Navarro y la señora Cristina de Kirchner”.

Después del descargo de los periodistas, dirigentes de Juntos por el Cambio se unieron al repudio a Roberto Navarro por sus dichos. “Está claro que el odio lo provoca el kirchnerismo para intentar ocultar sus delitos. Las amenazas de los violentos hacia los periodistas son amenazas a todos los argentinos”, dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. También se sumó a las críticas en twitter el senador nacional Alfredo Cornejo.

Todo mi apoyo a @JonatanViale, Jorge Lanata, @alfleuco, @majulluis y @edufeiok. Está claro que el odio lo provoca el kirchnerismo para intentar ocultar sus delitos. Las amenazas de los violentos hacia los periodistas son amenazas a todos los argentinos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 16, 2022

Las amenazas contra @JonatanViale @alfleuco , Jorge Lanata @majulluis y @edufeiok por parte de voceros del kirchnerismo sólo muestran la falta de apego que tienen con la libertad de expresión. Pregonan la violencia y el odio que todos los argentinos repudiamos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2022

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también se unió a las críticas hacia Roberto Navarro. Mediante un comunicado, la institución declaró: “La libertad de expresión en una democracia exige aceptar y convivir con las diferentes opiniones, aún las más vehementes y contrarias a la propia. ADEPA no puede sino repudiar que justamente desde un medio -que debería ser un ámbito de respeto a este principio- se intimide, aun veladamente, a quien ejercite el derecho a expresarse libremente.”. También se pronunció Fundación LED, desde donde afirmaron que las amenazas del conductor a sus colegas “instigan una espiral de agresiones cada vez mayor”.

por R.N.