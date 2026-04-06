Santiago Caputo halló la manera de quedarse en el Gobierno: elogiar a Milei en las redes

La arquitectura del poder en la era de La Libertad Avanza está sufriendo una metamorfosis en sus jerarquías internas. Santiago Caputo, el asesor que construyó su mito sobre el hermetismo y la distancia de la escena pública, parece haber encontrado en la exposición obsecuente una nueva herramienta de preservación política. El estratega que solía gestionar el silencio ahora gestiona el elogio desmedido en X.

El último episodio de esta mutación se dio a raíz de una columna de Javier Milei sobre Adam Smith. Lo que podría haber quedado como un intercambio académico derivó en una puesta en escena de lealtad absoluta. Caputo no solo repostreó el texto, sino que elevó la figura del mandatario a niveles hiperbólicos: “Claridad meridiana del Presidente sobre la trascendencia histórica de Adam Smith (...). Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática”.

La validación como refugio

El intercambio, lejos de ser una charla entre pares, marcó una verticalidad evidente. Milei respondió con un “Muchas gracias PROFESOR. MAGA”, a lo que Caputo retrucó descalificando al resto del sistema de medios: “Nada que agradecer, Señor Presidente. Un placer leer la ÚNICA nota valiosa de la totalidad de los periódicos del día de hoy”.

Para los analistas del entorno presidencial, este viraje hacia el perfil de "tuitero sobador" no es una cuestión de estilo, sino de supervivencia. En un Gobierno donde la lealtad se mide por la intensidad de la defensa pública, el antiguo "monje negro" entendió que las sombras ya no son un lugar seguro.

Del silencio a la claque

El desplazamiento de Caputo hacia la adulación digital sugiere un desgaste en su influencia técnica y una necesidad de revalidar su pertenencia al "triángulo de hierro". Si antes su valor residía en la estrategia invisible, hoy su capital político parece depender de su capacidad para actuar como caja de resonancia de los deseos presidenciales.

Este nuevo rol de claque pública desdibuja la imagen del joven brillante que diseñó el arribo al poder. En la búsqueda por no perder terreno ante otros sectores del gabinete, Caputo ha decidido que el camino más corto para permanecer cerca de Milei es el de la adulación explícita. La política del misterio ha muerto; ha nacido el asesor que, para sobrevivir, debe convertirse en el fan más ferviente del Presidente en las redes sociales.