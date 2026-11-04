El patrimonio del armador político de Karina Milei tiene algunas inconsistencias...

En NOTICIAS de esta semana...

SEBASTIÁN PAREJA: EL OTRO ADORNI

Cuentas no declaradas y la compra de un departamento en Puerto Madero. El litigio económico con su ex esposa. Denuncias y guerra de servicios de inteligencia.

Además:

El Papa en la Argentina: negocios y la incomodidad del gobierno.

La batalla cultural por Halloween.

Y Punta del Este fuera de temporada.

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