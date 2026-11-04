Wednesday 4 de November, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 20:14

Sebastián Pareja, el otro Adorni

Las inconsistencias patrimoniales del armador político de Karina. Cuentas no declaradas y la compra de un departamento en Puerto Madero. El litigio económico con su ex esposa. Denuncias y guerra de servicios de inteligencia.

La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc
La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc

El patrimonio del armador político de Karina Milei tiene algunas inconsistencias... 

En NOTICIAS de esta semana...

SEBASTIÁN PAREJA: EL OTRO ADORNI

Cuentas no declaradas y la compra de un departamento en Puerto Madero. El litigio económico con su ex esposa. Denuncias y guerra de servicios de inteligencia.

 Además:

 El Papa en la Argentina: negocios y la incomodidad del gobierno.

La batalla cultural por Halloween.

Y Punta del Este fuera de temporada

REVISTA NOTICIAS

Entender cambia la vida.

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil