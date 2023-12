Video viral: Putin apuntó a Milei y su plan económico

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se refirió a la coyuntura político-económica de Argentina. En una rueda de prensa, el dirigente eslavo fue consultado acerca de la propuesta de abandonar la moneda nacional y reemplazarla por el dólar estadounidense que Javier Milei mencionó en repetidas ocasiones durante la campaña electoral.

“Todo el mundo conoce la idea del recién elegido presidente de Argentina de pasar al dólar a nivel interno. Es una decisión, una decisión soberana de cada país. Pero, en primer lugar, Argentina tiene una inflación, creo, en torno al 143 por ciento. Y, por tanto, si, hay muchos problemas, esto me lo dijeron dirigentes anteriores, relacionados con la devolución de esos fondos prestados que Argentina recibió de diversas fuentes”, declaró en el reportaje el mandatario euroasiático.

En la declaración, Putin remarcó la importancia de la soberanía monetaria de un país. Un cuestionamiento por elevación al plan económico dolarizado que hace algunos meses el candidato presidencial libertario daba a conocer como propuesta de gobierno. “La lógica es comprensible, pero, por supuesto, supone una pérdida significativa de soberanía para el país ¿A que conduciría la vinculación al dólar? Si existe una moneda nacional, el peso, existe una herramienta con un poco de inflación. Si, no muy buena, pero sigue siendo una herramienta para equilibrar la situación entre una economía sana y el cumplimiento de las obligaciones sociales", destacó el presidente oriundo de San Petersburgo.

Los dichos televisivos de Vladimir Putin, en contra de la “vieja” propuesta dolarizadora de Milei, casi coincide en días a la asunción del mandatario libertario, que tuvo de invitado estelar al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. El conflicto armado entre ambas naciones de Europa oriental se encuentra estancado, en un impasse que difícilmente encuentre una solución dialogada y pacífica.

“Y si no hay moneda nacional, no se puede imprimir nada. Solo hay una manera: reducir los gastos presupuestarios en el ámbito social. Recortes severos en salarios, pensiones y prestaciones, gastos médicos, carreteras y seguridad interna. No hay otro camino”, concluyó el mandatario ruso posicionándose en la vereda de enfrente de su par argentino.