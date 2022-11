El aroma de lo nuevo

Cómo digo que Las Flores es el lugar del momento, sin decir que es el lugar del momento?: fue el restaurante que eligió el ciclo Amex For Foodies para su triunfal vuelta al ruedo después de dos años de ausencia pandémica. Es que, de punta a punta, Las Flores expresa la filosofía de una nueva generación de cocineros para quienes el origen del producto es esencial, el mundo vegetal es protagonista, y las intolerancias alimentarias son respetadas. Además, su ambientación es de las más lindas de la ciudad: de afuera parece un invernadero, en su interior tiene un frondoso jardín que conduce al salón, y arriba un laboratorio de experimentación a cargo de dos biólogos, también ideólogos del proyecto, que les enseñan a los cocineros a hacerse preguntas.

El nombre remite a las tortas de Chula Gálvez, pastelera a cargo, que ganó reconocimiento gracias a su pastelería sin gluten y a sus tortas decoradas con flores naturales. Aunque sus creaciones se renuevan diariamente, nunca faltan la ya célebre torta vertical (de pionono humedecido en cítricos, relleno con cremoso de frambuesas y cobertura de merengue matcha), y la Pavlova (con frutas frescas y disecadas), preferidos de la casa.

La cocina, a cargo de Santiago Pérez, -chef y pareja de Chula, con quien se conocieron en Orilla Miami, de Fernando Troccapropone no dejar a nadie afuera. Hay una carta para cada momento del día, en las que se destacan los platos vegetarianos y veganos (alcauciles con burrito, cedrón, y crema de cajú; tempeh de garbanzo con puré de hinojo) pero no faltan la pesca (asada, con curry de hierbas, ensalada de endivias crudas y cocidas), el bife de chorizo con puré, y la milanesa de pollo con ensalada. La identidad de la cocina no termina de ser clara y, en el afán de querer conformar a todos, descuida el trabajo de profundizar en sabores más contundentes.

El 1º y 2 de noviembre, en Las Flores se festeja el Día de los Muertos con cocina mexicana. Habrá una cena de pasos a cargo de los cocineros de Ulúa y un festival de street food con distintas estaciones. Una linda ocasión para conocerlo.