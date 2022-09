La Palomina: rico asado y esquina al sol

Parrillas hay miles y cada una tiene su fuerte. El de La Palomina es su ojo de bife con hueso, que además asan en el punto que le guste, lo cual es mucho pedir en un país donde reina el “bien cocido”. En general la calidad de la carne es excelente -su proveedor es el frigorífico Los Prados - y, más allá de clásicos como la entraña, la tira de asado y el asado banderita, tienen cortes premium como el vacío fino (un corte “creado” en la mítica parrilla La Raya, que consiste en la parte más delgada del vacío, super tierno) y el Hookipa beef (una pieza pegada al hombro del animal que requiere cierta maestría para cortarse, con una grasa intramuscular que aporta mucho sabor y terneza).

Más allá de la carne, recientemente La Palomina renovó su carta, dando lugar a opciones no carnívoras que no solo los vegetarianos agradecen. Su chef, el joven Lucas Vanospalt -originario de Valle de Calamuchita (Córdoba) aunque su apellido de origen belga despistesumó platos como los por tobellos rellenos, el coliflor asado marinado con curry, y la degustación de hummus, que en realidad consiste en hummus, pasta de remolachas y babaganoush (pasta de berenjenas). Otras novedades no vegetarianas de la carta son las sabrosas empanadas de osobuco braseado, los langostinos apanados y las croquetas de morcilla con pesto de rúcula y hebras de parmesano. Los acompañamientos de las carnes son clásicos pero bien hechos, sobre todo la papas fritas, un básico que hace honor a la calidad de la carne.

Se sumó también una sección de pastas con raviolones de cordero, ñoquis de rúcula y parmesano, entre otras, y un risotto de calabaza bien cremoso. De postre, puede moderarse con un queso y dulce (cierre perfecto de una parrillada) o ir con toda con una torta Matilda (una bomba hermosa de chocolate). También tiene buenos tragos y una carta de vinos clásica pero con algunas etiquetas infalibles.

Su terraza exterior es muy agradable para disfrutar de la primavera. La calidad de La Palomina ya amplió sus horizontes, con sucursales en Nordelta y en Miami.