Cuáles son los discos mejor rankeados y más valorados del 2020

Se conocieron las nominaciones a los Grammy latinos que tendrán lugar el 19 de noviembre y que abren la discusión sobre cuáles serán los mejores discos del año, no sólo en Sudamérica, pero en el globo. En un año cruzado por la pandemia, la producción musical se frenó a principio de año, pero luego, como inspirados por la crisis -y quizás por el notable éxito y escuchas en las plataformas musicales, con Spotify creciendo un 27% en usuarios-, empezaron a aparecer decenas de discos.

Hiteros

"After Hours" de The Weeknd, cuarto álbum de estudio del cantante canadiense, publicado a fines de marzo, es el principal contendiente a mejor disco del año. Pero Taylor Swift lo sigo como favorito. Tras quedar relegada de los Grammy en 2018 con "Reputación" (su sexto disco), y en 2019 con "Amante", el 2020 podría ser su año con "Folklore". Lanzado a mitad de año, es el álbum con mejores reseñas de Swift: tiene un 88% de aprobación en el sitio Metacritic, cuando sus esfuerzos anteriores rondan el 70%, y muchos creen que es porque tiene una narrativa que se ajusta mejor a este año de crisis internacional. Fue concebido, ejecutado y puesto en libertad durante la pandemia. Esa ética sería una buena historia incluso si su música no tiene un salto tan aventurero: tomó riesgos que valieron la pena en el álbum más repetido del año en las listas de hits.

Otro candidato es Harry Styles con "Fine Line", que si bien no llegó a los rangos superiores de Metacritic, acaba de ser nombrado uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en la lista revisada de Rolling Stone.

De fiesta

"Future Nostalgia" de Dua Lipa es por mucho, la apuesta baile del año, relegando seguramente a Lady Gaga que no ha obtenido una nominación a Mejor Disco desde 2011, pero salió victoriosa en 2020 con “I'll never love again” y en 2019 con “Shallow”, sus canciones para películas. Ahora el moderado éxito de “Chromatica” en un año frenado por la pandemia podría superar las chances de “Joanne” (2016), su última gran producción.

Finalmente, los raperos de Run the Jewels se anotan con "Yankee and the Brave”; las chicas rockeras de Los Ángeles, Haim, brillan con el feminista “Women in Music”, la indie folk Phoebe Bridgers tiene “Notes on a Conditional Form”; y Perfume Genius es aplaudido por “Set My Heart on Fire Immediately”, que incluye los singles "Describe" y "On the Floor"..

Y el listado de nominados podría completarse con Lil Baby, Megan Thee Stallion, Jason Isbell, Roddy Ricch, las Highwomen, Future, Halsey, Miranda Lambert, Mac Miller y DaBaby

Destacados

En una línea completamente distinta, "Fetch the Bolt Cutters", de Fiona Apple, está clasificado como el álbum con mejores reseñas del año. Éxito que la cantante no lograba desde “When the Pawn”, hace más de veinte años.

Algo parecido con lo que sucede con Bob Dylan, que no ha sido nominado a Álbum del Año en los Grammy desde "Love and Theft" en 2001 (y lo ganó por última vez cuatro años antes). Pero "Rough and Rowdy Ways" es su álbum más aclamado desde entonces, y si no lo discriminan por edad (tiene 79 años pero, ¡es un dios del rock!), tiene chances de llevarse premios a fines de enero cuando se realice la premiación.

Otro grande, Bruce Springsteen, presenta "Letter to you", grabado en su casa de Nueva Jersey junto a la E Street Band. El álbum número 20 de "The Boss", que acaba de cumplir 70 años, tiene 12 temas de los cuales nueve son canciones escritas recientemente, y tres composiciones de los años 70 hasta ahora inéditas: "Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" y "Song for Orphans".

Puede que hasta haya espacio para una categoría “artistas de hace 20 años” si se suma “Ohms”, el brillante trabajo de Chino Moreno y sus Deftones, que no pegaban semejante éxito desde “White Pony”, su indiscutible obra maestra. Los de Sacramento tienen uno de los mejores álbumes no solo de su carrera, pero del año, y demuestran estar en plena forma. Esperanza que igualmente reside en el nuevo disco de AC/DC anunciado por estos días, “PWR/UP” que podría llegar a fin de año, justo a tiempo para las nominaciones.

Canciones

"Blinding Lights" de The Weeknd es la favorita obvia. Pero "The Bigger Picture" de Lil Baby, cuenta una historia muy 2020, sobre la brutalidad, los prejuicios y el #BlackLivesMatter. Ese tipo de actualidad le da a Baby una ventaja sobre otros hits del año: "Circles" de Post Malone; "The Box" de Roddy Ricch; y "Savage" de Megan Thee Stallion y Beyonce, por nombrar algunas.

Lipa con "No empieces ahora", le habla a los que están cansados del bajón y gritan "queremos salir de la maldita casa". Lo mismo ocurre con la romántica "Adore You" de Harry Styles, y la cachonda "Watermelon Sugar". Y en un registro intermedio, Billie Eilish, se suma con "Everything I Wanted" y “No Time To Die”, compuesta para la más reciente peli de James Bond.

Y están los hits de los debutantes de este año, entre los que Summer Walker, cantante y compositora estadounidense de R&B, con su disco “Over It” y el single “Playing Games”,es favorita. Pero empujada por el #BlackLivesMatter también se apunta Mickey Guyton, que cautivó en los premios ACM con "Black Like Me", canción de conciencia social con aire country, género que en EE.UU. Siempre suma nuevos talentos: la superestrella floreciente Morgan Wallen, las debutantes número uno Ingrid Andress y Gabby Barrett, y la ya nombrada Phoebe Bridgers.

Latinos

El puertorriqueño Bad Bunny, con “YHLQMDLG” podría ser otra de las estrellas de los Grammys si arraza a nivel latino en noviembre, demostrando además como el reguetón y la fusión regional de rap y hiphop, están para comerse el mundo: por lo pronto esas dos se suman como categorías en la premiación latina: Mejor interpretación reguetón y Mejor canción de Rap/Hip Hop amplían la lista de la Academia Latina de la Grabación a 53 galardones.

Bad Bunny compite a Álbum del Año también con J Balvin y "Oasis", y Balvin

apunta también su disco 2020 "Colores", los favoritos del año, en un listado que se completa con mucho pop latino: Camilo y "Por primera vez"; Kany García con "Mesa para dos", "Aire” de Jesse & Joy,“Pausa” de Ricky Martin y Natalia Lafourcade con "Un canto por México, Vol. 1”. Categoría en la que el brillante trabajo de Fito Páez este año, “La conquista del espacio”, aparece como outsider.

Los Latin Grammy este año tienen a Tusa” de Karol G y Nicky Minaj; “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; “René” de Residente; “Vete” de Bad Bunny; “Tutu” con Camilo y Pedro Capó; “Cuando estés aquí” de Pablo Alborán; “Lo que en ti veo” de Kany García y Nahuel Pennisi; y “Contigo” de Alejandro Sanz entre las mejores producciones.

Y entre los artistas nuevos compiten los argentinos Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Wos, referentes locales del trap al hiphop.

por R.N.