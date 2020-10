Patria: la serie estrella que hace eco en nuestro país

“ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. No quiero que me entierren sin saber quién te mató”. Con esta contundente frase, con esa búsqueda de la verdad, arranca la trama de la serie original de HBO, “Patria”. Y la identificación desde Argentina es inmediata. Ya al ver el tráiler, las fotografías del polémico afiche en donde se criticó la visión equidistante entre el dolor de las víctimas y los victimarios, y las imágenes más crudas de la historia, no es difícil estremecerse y sentir la reacción inconsciente del nudo en la garganta y los ojos vidriosos removiendo un pasado cruel que evoca torturas, secuestros, exiliados, dolor, muerte.

Porque si bien la miniserie de ocho capítulos producida por HBO Europe, con participación de HBO Latin America, narra el conflicto separatista en el País Vasco que por décadas marcó la historia de España, es una historia universal. “Cualquier persona mínimamente sensible se sentirá reconocida, aunque con sus particularidades, con su propia historia, sus propias vivencias. Es verdad que tiene localismos que quizá algunos de ellos se pierdan en la traducción a otros países, pero yo creo que si cierras los ojos y cambias el idioma y el paisaje, la historia se mantiene igual, creo que por eso es una historia universal y espero que clásica cuando vaya pasando el tiempo. Me gustaría que quedara en el recuerdo”, reflexiona Aitor Gabilondo, creador y guionista, en diálogo con NOTICIAS.

“Por qué dos personas deciden acabar con la vida de otra, es fulminante, ese horror absurdo y horror sordo. Había días que te levantabas y te enterabas que había caído un concejal, un juez, un político, un policía, un periodista. Era una lotería del terror y había algo devastador en su crudeza”, suma Félix Vizcarret, quien dirigió la serie junto a Óscar Pedraza.

“En mi pueblo se ha sufrido muchísimo, hubo muchas víctimas y mucha gente joven que ha pasado muchos años en la cárcel y que ha sido torturada y asesinados”, apunta Elena Irureta, protagonista junto a Ane Gabarain. Y eso es lo que la serie se propuso reflejar por medio de sus protagonistas, dos familias divididas por una guerra civil.

Trama. La vida de Bittori (Irureta) se revoluciona el día que ETA (el grupo separatista vasco) mata a su marido, Txato (José Ramón Soroiz). Las relaciones con la familia de su amiga Miren (Gabarain), cuyo hijo milita en el grupo nacionalista, se cortan. Este conflicto que introduce a la ficción basada en hechos reales, se pudo ver en el estreno el pasado domingo. Y a partir de allí la historia continúa cada domingo a las 21 por HBO y HBO GO. Es interesante prestar atención a la aplicación HBO Extras -disponible en App Store y Google Play-, que va indicando al tiempo que transcurre la serie, la traducción de palabras en euskera (lengua vasca), datos históricos, locaciones, detalles de producción y ficha técnica. Ideal para los curiosos que desean inmiscuirse en el detrás de escena y ampliar sus conocimientos.

La serie iba a ser dirigida por Pablo Trapero. Gabilondo explica a NOTICIAS: “La razón por la que lo llamamos es porque lo admiro muchísimo y había visto además muchas de sus películas, pero me impresionó muy especialmente 'El Clan'. Después había diferencias, pequeñas, pero que hicieron que no fuera posible continuar, pero ya está, sólo fue eso. Su experiencia era más cinematográfica, pero de verdad no hay nada morboso que contar”.

El showrunner basó su creación en el bestseller de Fernando Aramburu, que vendió más de 1 millón de ejemplares en su versión española. En un acto visionario, compró los derechos antes de su publicación pensando en adaptar el libro para convertirlo en miniserie. En ese doble rol de productor ejecutivo y autor, cuenta qué lo motivó: “Lo primero que sentí fue que por primera vez había leído una historia de dos familias enfrentadas en forma de dos relatos dentro de un mismo relato. Esto es lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención. Y especialmente las protagonistas, mujeres que me parecieron dos caracteres duros, fuertes, muy reconocibles, me recordaban a mi madre y a mis tías. Después creo que la idea de que hubiera varios personajes que tuvieran perspectivas diferentes dentro de un mismo relato, y la manera en la que se saltaba de uno a otro, me parecía una forma muy acertada de narrar la historia porque te iba empapando, parecía ligero pero luego iba tomando peso”.

Cicatrices. El guión plantea un recorrido de tres décadas, retratando con precisión el paso de los años durante. “Para mí es un viaje hacia una reconciliación, un viaje dolorosísimo, muy dificultoso de dos mujeres. Hay pequeños cambios, hay algún cambio hecho a conciencia, muy a conciencia para jugar un poco conmigo mismo y con los demás, pequeñas tonterías así, pero realmente yo creo que lo que hice fue un trabajo técnico de adaptación de la novela, intentando buscar un equivalente audiovisual que permitiera generar esa misma sensación”, explica el showrunner y guionista. Por lo tanto asegura que no habrá segunda temporada ya que se plasmó el final del libro homónimo.

El autor de “El Príncipe”, “Allí Abajo” y “Vivir sin Permiso” reconoce haber sido atravesado por vivencias personales relacionadas con la trama de “Patria”. “Yo nací allí, viví allí, y todo estaba impregnado por esta historia. La experiencia era de inmersión total. Y tengo una experiencia concreta pues lamentablemente un querido amigo fue asesinado por ETA. Además he conocido amigos, compañeros, que también estuvieron en ETA. Digamos que he conocido a unas cuantas 'Miren' y a unas cuantas 'Bittori'”, confía Galibondo. Y reflexiona sobre cómo les puede afectar verse reflejadas en la serie a las personas que vivieron en carne propia el hecho de perder un familiar, y los sentimientos y sensaciones que despierta en los espectadores la crudeza de la narrativa: “Las personas que lo vivieron tan directamente, no imagino cómo van a reaccionar, no sé cómo lo vivirán, ni me atrevo a pronunciarme en ese sentido, pero sé cómo lo vivió mi madre que miró los ocho episodios seguidos. Para ella fue muy impactante. 'Patria' provoca dolor, pero un dolor que cura”, jura emocionado.

Éxito. El creador y guionista de “Patria” transitó la red carpet y se dejó capturar por los flashes de los fotógrafos hace unos días en el festival de cine de San Sebastián. “Fue muy emocionante porque yo soy de allí, el festival es para mí como mi festival, allí he visto las mejores películas de mi vida. Fue muy emocionante, tenía un cosquilleo del bueno en el estómago y una emoción muy grande de todo un equipo que durante dos años y pico hemos estado trabajando muy intensamente, con mucha honestidad, y por fin lo pudimos presentar”, festaja Galibondo. “Las críticas han sido buenas”, agrega. La miniserie logró cosechar excelentes reviews, y la audiencia en el estreno fuen un punto alto ara HBO Europe que prepara próximas apuestas.

por Celina Hernández